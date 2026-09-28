Piastri: El error que me costó el podio en el GP de Azerbaiyán fue "un poco raro"
Un enorme bloqueo de ruedas hizo que Oscar Piastri perdiera un posible podio en Azerbaiyán, y no pudo explicarlo del todo.
Oscar Piastri, piloto de McLaren en la Fórmula 1, ha calificado su error al final de la carrera en el Gran Premio de Azerbaiyán como "un poco raro", tras perder el podio en Bakú.
Piastri marchaba tercero tras la segunda resalida con coche de seguridad y se vio presionado por Isack Hadjar, de Red Bull, después de ser adelantado por Max Verstappen en la primera resalida.
Al intentar defender por el interior en la curva 1, el australiano sufrió un enorme bloqueo y se fue recto, cayendo del tercer al 15º puesto, la penúltima posición en el grupo compacto.
"Tengo que revisarlo, porque fue un poco raro bloquear ambos neumáticos delanteros al instante de esa manera", comentó Piastri. "No creo que hiciera nada espectacular. Obviamente estaba en una trazada diferente a la que normalmente tomaría, defendiendo. Así que no sé si estaba sobre un abombamiento de la carretera o algo así, pero desde luego me sorprendió.
"Una vez que Max se puso por delante, nunca iba a volver a adelantarlo, pero habría sido interesante ver si podía mantener a Hadjar detrás. Para ser sincero, probablemente habría sido difícil. Es complicado saberlo con el medio porque estaban bastante marcados por los planos, pero no me sentí ni de lejos tan bien con el medio como con el blando.
"Creo que potencialmente podríamos haber sido P4. Una cosa es decir ‘podríamos haber sido’, y otra cosa es dónde terminas realmente."
Oscar Piastri, McLaren, Isack Hadjar, Red Bull Racing
Photo by: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images
Piastri ha tenido notoriamente problemas durante toda la temporada con la maquinaria de F1 de especificación 2026, pero por una vez superó a su compañero de equipo Lando Norris en Bakú; el piloto de 25 años igualó su mejor resultado de clasificación de la temporada con el tercer puesto, y podría haber logrado su primer podio desde Miami.
"En general, no diría necesariamente que me haya sentido más cómodo, pero he podido sacarle más tiempo por vuelta al coche", explicó. "He podido entender qué dirección necesito tomar con mi pilotaje, especialmente.
"Aparte de un momento en la carrera, siento que ha sido un fin de semana mucho más al nivel que espero de mí mismo. Por ese lado, ha sido mucho más alentador. Simplemente, obviamente, es bastante doloroso no tener todavía nada que mostrar por ello."
Entonces, ¿qué dirección necesitaba tomar exactamente Piastri con su pilotaje?
"Con los coches anteriores, especialmente en carrera, pilotabas al 99%", explicó. "Tenías que cuidar un poco los neumáticos, y pilotar al 99% era la forma más rápida de conducir.
"Con estos coches, parece que tienes que estar al 101% todo el tiempo, y en cuanto no puedes estarlo, simplemente pierdes muchísimo tiempo por vuelta. Por eso digo que este fin de semana no necesariamente ha sido más cómodo, pero he podido llegar a ese 101% o 100% un poco más fácilmente.
"Siento que definitivamente he aprendido algunas cosas interesantes este fin de semana para llevar adelante, pero sigue siendo un proceso de aprendizaje."
Información adicional de Kemal Sengul
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