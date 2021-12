Wolff pide por el "sentido común" ante declaraciones de Marko

Los dos rivales por el título mundial de la temporada 2021 de F1, Lewis Hamilton y Max Verstappen se han visto involucrados en varios accidentes a lo largo del año, como el del pasado GP de Arabia Saudí, donde los comisarios impusieron dos sanciones al neerlandés.

Después de que se le ordenara que devolviera la posición al británico por defenderse del intento de adelantamiento por el liderato en la curva 1 de Yeda, el de Red Bull Racing recibió una penalización de 5 segundos por salirse del circuito y obtener ventaja de ello.

Dirección de carrera también le amonestó con otra sanción de 10 segundos por causar una colisión, por algo que los comisarios calificaron de "conducción errática" cuando frenó bruscamente en su intento por devolver la posición a Hamilton.

Uno de los pesos pesados dentro de Red Bull, Helmut Marko, habló con Motorsport.com después de la cita saudí, y dijo que sentía que algunos pilotos y equipos recibían "un trato diferente por parte de los comisarios", recordando la acción del heptacampeón yendo demasiado despacio antes de que se produjera la primera bandera roja, obligando a Verstappen a perder algo de tiempo.

Marko tampoco estaba demasiado contento con el incidente de Hamilton y Mazepin en los entrenamientos libres del viernes, cuando el vigente campeón casi se lleva por delante al ruso de Haas. "Es una toma de decisión bastante irregular", comentó Marko sobre la reprimenda que impusieron a Hamilton.

Helmut Marko, asesor deportivo de Red Bull. Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Cuando Motorsport.com preguntó por las declaraciones de Marko a Toto Wolff, jefe del equipo Mercedes y gran protagonista en la lucha por los títulos mundiales, contestó: "Tienes que investigar a fondo para encontrar cosas que fueran en contra de Max en Yeda. No puedo comentar nada sobre lo que ha dicho [Marko]".

"Creo que en Brasil se vio lo duros que fueron contra nosotros, con la descalificación para la carrera al sprint. ¿Quién podría esperar que pudiéramos hacer esa remontada?", expresó.

"Creo que Lewis podía haber conseguido tres puntos en esa sesión, y no lo hizo. Esos son puntos igualmente válidos, pero no todos van a estar contentos con las cosas que pasan. Yo intento siempre escoger el sentido común, aunque parece que eso no es siempre lo ideal en algunos momentos", finalizó el austriaco.

Hamilton y Verstappen están empatados a puntos con solo una carrera por disputar y, tras ver la serie de incidentes en los que han estado involucrados en los pasados grandes premios, los comisarios puede que tengan un papel clave el próximo fin de semana.

En Interlagos, el británico fue excluido de la clasificación por irregularidades técnicas en su alerón trasero, pero logró remontar hasta ganar el domingo, con una batalla rueda a rueda con el de Red Bull a mitad de carrera incluida en la que acabaron por fuera de la pista ambos.

Verstappen, por su parte, recibió una sanción de cinco posiciones por no respetar la doble bandera amarilla en la clasificación de Qatar, y en la última cita celebrada en Yeda, Hamilton tuvo que ir a declarar ante los comisarios dos veces.