"Ya basta": Ferrari se opone a nuevos cambios en el reglamento
Frederic Vasseur explica por qué Ferrari se opone a nuevos cambios en la parrilla de salida: la Scuderia ya se vio en desventaja con el primer ajuste
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari
Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
¿Es necesario volver a modificar el procedimiento de salida en la Fórmula 1? También este fin de semana en China, varios pilotos volvieron a tener una salida lenta, lo que, en el peor de los casos, puede suponer un riesgo para la seguridad, como demuestra el casi choque entre Franco Colapinto y Liam Lawson en la salida de Melbourne.
Por ello, algunos pilotos y equipos desearían que se introdujera un nuevo cambio en el reglamento, pero el director del equipo Ferrari, Frederic Vasseur, declara abiertamente que su escudería no apoyará dicha propuesta.
El motivo: Ferrari está consiguiendo actualmente las mejores salidas del pelotón y, por lo tanto, renunciaría a una ventaja si se produjera otro cambio en el reglamento. "Creo que ya hemos modificado enormemente la normativa de salida con lo de los cinco segundos", afirma Vasseur.
Se refiere al primer cambio en el procedimiento de salida, que ya se decidió antes del inicio de la temporada en Melbourne. Los pilotos disponen ahora de cinco segundos más para acelerar el motor antes de la salida. Esto se ha vuelto más difícil este año debido a la eliminación del MGU-H.
Vasseur explica en este contexto que ya hace un año advirtió a la FIA de posibles problemas en la salida. "La respuesta fue clara: debemos diseñar el coche para que cumpla con el reglamento, y no cambiar el reglamento para que se adapte al coche", revela.
Y eso es precisamente lo que hizo Ferrari, presumiblemente con un turbo más pequeño. Otros fabricantes, por el contrario, parecen haber ignorado el problema a sabiendas, al menos según lo plantea Vasseur. Por lo tanto, la postura de Ferrari en este tema es comprensible.
Según Vasseur, el primer cambio en el procedimiento de salida ya supuso una desventaja para Ferrari, mientras que, por otro lado, se "recompensó" a los fabricantes que no habían detectado el problema anteriormente o lo habían ignorado. "En algún momento ya es suficiente", aclara Vasseur.
Y es que un nuevo cambio volvería a ir en detrimento de Ferrari, que ha adaptado específicamente su paquete a los requisitos modificados para la salida de este año. Cuando se le pregunta si da el tema por zanjado, Vasseur lo deja claro de forma inequívoca: "Sí, para mí sí".
Sin embargo, esto no descarta por completo la posibilidad de nuevos cambios. Y es que la FIA tiene la posibilidad de adaptar las normas en cualquier momento, incluso durante una temporada de Fórmula 1 en curso, por motivos de seguridad.
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