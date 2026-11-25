Fórmula 1 Las Vegas GP

Zak Brown descarta motores propios de McLaren para la F1 2030

El equipo británico es actualmente un equipo cliente de Mercedes

Ed Hardy

Editado: 25 nov 2026, 13:36

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Zak Brown descartó un programa de motor de fábrica para la campaña 2030 de Fórmula 1, ya que McLaren está "muy contento" con su asociación con Mercedes.

El equipo británico es cliente de Mercedes desde 2021 y ha disfrutado de un gran éxito en ese período, con dos títulos de constructores (2024, 2025), un campeonato de pilotos (2025) y 24 grandes premios ganados.

Pero la F1 tiene previsto su próximo cambio de motores en 2030, con la introducción de unidades de potencia V8 turboalimentadas de 2,1 litros para reemplazar a las actuales, que llegaron recién este año, pero que han resultado ser polémicas.

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Brown dijo en el Gran Premio de Las Vegas del pasado fin de semana: "Es algo que hemos analizado en el pasado, pero estamos muy contentos con HPP.

"Creo que hemos demostrado que podemos ganar campeonatos con ellos, así que no tenemos ninguna intención de llevar en la parte trasera de nuestro auto otra cosa que no sea un Mercedes".

La pregunta surgió a partir de las dificultades de McLaren con su motor Mercedes esta temporada, que en un momento provocaron tensión en la relación entre ambos fabricantes.

Zak Brown, McLaren

Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Esto llegó después de que hubiera una brecha de conocimiento sobre el motor, más complejo, entre la fábrica y el equipo cliente, con McLaren teniendo problemas para extraer el máximo de su unidad de potencia Mercedes.

Así que la escudería británica al menos exploró la idea de convertirse en su propio fabricante, especialmente cuando un cambio hacia una fórmula más económica resulta más viable, pero McLaren ha disfrutado de una segunda mitad de 2026 más sólida, con tres victorias.

"Ha sido una temporada complicada, creo, para toda la parrilla con estas unidades de potencia", agregó el CEO de McLaren Racing, cuyo equipo marcha cuarto en el campeonato y está a 235 puntos de la campeona Mercedes.

"Así que llevamos bastante tiempo trabajando con Mercedes. Han sido un socio fantástico.

"Hemos tenido algunos problemas en pista, ellos han tenido algunos problemas en pista. Creo que todos los equipos han tenido problemas en pista, pero tenemos una gran relación de trabajo.

"Estamos muy confiados en que recibimos la misma especificación. Eso es lo que dice el reglamento y, ya sabés, estamos ganando carreras. Ganamos el fin de semana pasado, así que sí, estamos contentos".

Lando Norris, McLaren

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Los comentarios de Brown, sin embargo, llegaron antes de que Motorsport.com revelara los planes de la F1 de avanzar hacia dos suministros de unidades de potencia por fabricante para 2030, incluido el equipo de fábrica.

Así que eso dejaría apenas una escudería cliente por motor y, con McLaren, Alpine y Williams como clientes de Mercedes, potencialmente provocará intriga política en todo el paddock.

Teniendo en cuenta que Ferrari también tendrá un equipo cliente para entonces (Haas), además de Red Bull (RB), quedan como opciones potenciales Audi, Honda y General Motors de Cadillac.

De todos modos, Brown está "muy, muy entusiasmado" por el cambio de motores de 2030, que se adelantó un año tras los esfuerzos conjuntos de la F1, sus fabricantes y la FIA.

"Creo que ahora se trata de terminar de ajustar los detalles", agregó. "Si mirás lo que ha hecho la FIA, anunciaron comisarios de tiempo completo.

"Así que son muy proactivos, se mueven rápido, hacen lo que dicen que van a hacer. Creo que el deporte nunca estuvo más saludable. Creo que la competencia es increíble.

"Así que tengo mucha confianza en el futuro del deporte. Donde está hoy es excelente. Estoy entusiasmado por los nuevos motores, creo que todos lo estarán.

"Pero creo que también están pasando muchas más cosas para seguir haciendo evolucionar el deporte. Así que creo que entre la FIA y la Fórmula 1 están haciendo un gran trabajo".

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