Fórmula 1 Las Vegas GP
Zak Brown descarta motores propios de McLaren para la F1 2030
El equipo británico es actualmente un equipo cliente de Mercedes
Ed Hardy
Editado: 25 nov 2026, 13:36
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en WhatsApp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Añadir como fuente preferente
Zak Brown descartó un programa de motor de fábrica para la campaña 2030 de Fórmula 1, ya que McLaren está "muy contento" con su asociación con Mercedes.
El equipo británico es cliente de Mercedes desde 2021 y ha disfrutado de un gran éxito en ese período, con dos títulos de constructores (2024, 2025), un campeonato de pilotos (2025) y 24 grandes premios ganados.
Pero la F1 tiene previsto su próximo cambio de motores en 2030, con la introducción de unidades de potencia V8 turboalimentadas de 2,1 litros para reemplazar a las actuales, que llegaron recién este año, pero que han resultado ser polémicas.
También lee:
Brown dijo en el Gran Premio de Las Vegas del pasado fin de semana: "Es algo que hemos analizado en el pasado, pero estamos muy contentos con HPP.
"Creo que hemos demostrado que podemos ganar campeonatos con ellos, así que no tenemos ninguna intención de llevar en la parte trasera de nuestro auto otra cosa que no sea un Mercedes".
La pregunta surgió a partir de las dificultades de McLaren con su motor Mercedes esta temporada, que en un momento provocaron tensión en la relación entre ambos fabricantes.
Zak Brown, McLaren
Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images
Esto llegó después de que hubiera una brecha de conocimiento sobre el motor, más complejo, entre la fábrica y el equipo cliente, con McLaren teniendo problemas para extraer el máximo de su unidad de potencia Mercedes.
Así que la escudería británica al menos exploró la idea de convertirse en su propio fabricante, especialmente cuando un cambio hacia una fórmula más económica resulta más viable, pero McLaren ha disfrutado de una segunda mitad de 2026 más sólida, con tres victorias.
"Ha sido una temporada complicada, creo, para toda la parrilla con estas unidades de potencia", agregó el CEO de McLaren Racing, cuyo equipo marcha cuarto en el campeonato y está a 235 puntos de la campeona Mercedes.
"Así que llevamos bastante tiempo trabajando con Mercedes. Han sido un socio fantástico.
"Hemos tenido algunos problemas en pista, ellos han tenido algunos problemas en pista. Creo que todos los equipos han tenido problemas en pista, pero tenemos una gran relación de trabajo.
"Estamos muy confiados en que recibimos la misma especificación. Eso es lo que dice el reglamento y, ya sabés, estamos ganando carreras. Ganamos el fin de semana pasado, así que sí, estamos contentos".
Lando Norris, McLaren
Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
Los comentarios de Brown, sin embargo, llegaron antes de que Motorsport.com revelara los planes de la F1 de avanzar hacia dos suministros de unidades de potencia por fabricante para 2030, incluido el equipo de fábrica.
Así que eso dejaría apenas una escudería cliente por motor y, con McLaren, Alpine y Williams como clientes de Mercedes, potencialmente provocará intriga política en todo el paddock.
Teniendo en cuenta que Ferrari también tendrá un equipo cliente para entonces (Haas), además de Red Bull (RB), quedan como opciones potenciales Audi, Honda y General Motors de Cadillac.
De todos modos, Brown está "muy, muy entusiasmado" por el cambio de motores de 2030, que se adelantó un año tras los esfuerzos conjuntos de la F1, sus fabricantes y la FIA.
"Creo que ahora se trata de terminar de ajustar los detalles", agregó. "Si mirás lo que ha hecho la FIA, anunciaron comisarios de tiempo completo.
"Así que son muy proactivos, se mueven rápido, hacen lo que dicen que van a hacer. Creo que el deporte nunca estuvo más saludable. Creo que la competencia es increíble.
"Así que tengo mucha confianza en el futuro del deporte. Donde está hoy es excelente. Estoy entusiasmado por los nuevos motores, creo que todos lo estarán.
"Pero creo que también están pasando muchas más cosas para seguir haciendo evolucionar el deporte. Así que creo que entre la FIA y la Fórmula 1 están haciendo un gran trabajo".
Lee también:
Fórmula 1La FIA incorporará comisarios de F1 de tiempo completo desde 2027 para mejorar la consistencia
Fórmula 1Fernando Alonso lamenta 16 años perdidos de carreras puras en F1 ante regreso de los V8
Queremos tu opinión
¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?
Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.
- El equipo de Motorsport.com
Leer y enviar comentarios
También lee :
Comparte o guarda esta historia
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en WhatsApp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Artículo previo Fernando Alonso: “No podemos ser competitivos con la unidad de potencia que tenemos”
Comentarios destacados
¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?
Ver más y Comentar
Más de
Ed Hardy
El problema que le costó a Pierre Gasly una posible "victoria" en el GP de Las Vegas
Fórmula 1
Fórmula 1
Las Vegas GP
19 h
El problema que le costó a Pierre Gasly una posible "victoria" en el GP de Las Vegas
Colton Herta no completará la temporada 2026 de Fórmula 2 tras ser reemplazado en Hitech
FIA F2
FIA F2
Losail
2 d
Colton Herta no completará la temporada 2026 de Fórmula 2 tras ser reemplazado en Hitech
Antonelli y Russell tendrán conversaciones en Mercedes tras su desacuerdo en la clasificación de Las Vegas
Fórmula 1
Fórmula 1
Las Vegas GP
4 d
Antonelli y Russell tendrán conversaciones en Mercedes tras su desacuerdo en la clasificación de Las Vegas
Más de
McLaren
El jefe de McLaren defiende el exabrupto de Piastri en el GP de Las Vegas: "La verdad es que me gustó"
Fórmula 1
Fórmula 1
Las Vegas GP
2 d
El jefe de McLaren defiende el exabrupto de Piastri en el GP de Las Vegas: "La verdad es que me gustó"
Piastri cuestiona la "extraña" diferencia de ritmo frente a otros coches con motor Mercedes en Las Vegas
Fórmula 1
Fórmula 1
Las Vegas GP
3 d
Piastri cuestiona la "extraña" diferencia de ritmo frente a otros coches con motor Mercedes en Las Vegas
Cómo McLaren intentó mitigar su déficit de velocidad punta en Las Vegas
Fórmula 1
Fórmula 1
Las Vegas GP
3 d
Cómo McLaren intentó mitigar su déficit de velocidad punta en Las Vegas
Últimas noticias
Zak Brown descarta motores propios de McLaren para la F1 2030
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Las Vegas GP
32 min
Zak Brown descarta motores propios de McLaren para la F1 2030
¿Aprilia dejó escapar el título de MotoGP 2026 o Márquez simplemente fue demasiado bueno?
MotoGP
MGP MotoGP
GP de Portugal
2 h
¿Aprilia dejó escapar el título de MotoGP 2026 o Márquez simplemente fue demasiado bueno?
Robert Wickens, listo para su primera campaña completa en IMSA en 2027 con Hanley Motorsports
IMSA
IMSA IMSA 3 h
Robert Wickens, listo para su primera campaña completa en IMSA en 2027 con Hanley Motorsports
Fernando Alonso: “No podemos ser competitivos con la unidad de potencia que tenemos”
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Las Vegas GP
3 h
Fernando Alonso: “No podemos ser competitivos con la unidad de potencia que tenemos”
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Tienes 2 opciones:
- Suscríbete.
- Desactiva tu adblocker.
Suscríbase ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí
¿Ya has desactivado tu adblocker?
Recargar página
Gestionar alertas
Suscríbete