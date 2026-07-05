Ernesto Rivera tras su podio en Silverstone: "Al final la adrenalina estaba a tope"

Ernesto Rivera selló un domingo de remontada en Silverstone al ascender a la segunda posición de la carrera feature de la Fórmula 3 obteniendo su segundo podio de la temporada, un resultado que consolida su sexta plaza en el campeonato y mantiene a Campos Racing en el liderato por equipos. Tras una competencia marcada por la degradación y un relanzamiento, el mexicano detalló las dificultades del inicio y la intensidad del cierre.

El camino hacia el podio no fue sencillo para el originario de la Ciudad de México, quien admitió haber sufrido en los primeros compases de la prueba debido al comportamiento de las gomas.

"Fue muy difícil al principio. Caí hasta el séptimo puesto, creo. Ayer sufrí mucho con los neumáticos desde el inicio, así que empecé a ahorrar tanto como fuera posible", explicó Rivera en la conferencia de prensa de la FIA F3, detallando cómo tuvo que ceder terreno ante pilotos como Maciej Gładysz y Fionn McLaughlin antes de iniciar su contraataque.

La estrategia de paciencia y administración rindió frutos en la segunda mitad de la carrera, cuando el ritmo del monoplaza de Campos Racing comenzó a destacar sobre el resto del pelotón. "De mitad de carrera en adelante empecé a recuperar un poco el ritmo. Vi que tenía más neumáticos que los demás y pude colocarme en P4", señaló.

Sin embargo, lo más emocionante estaba reservado para el giro final, luego de que el Auto de Seguridad se retirara y dejara una pista con gomas frías.

Ernesto Rivera

"La curva 1 fue supercomplicada porque los neumáticos no estaban en temperatura. Estaban en muy malas condiciones, todos granulados. Llegando a la curva 9, Freddie y Matteo (De Palo) iban lado a lado. Freddie se fue un poco ancho y yo solo seguí a Théophile en Maggots y Becketts. Casi pierdo el coche, pero logré mantenerlo ahí", relató.

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El momento definitivo para asegurar su lugar en el podio se dio en una de las frenadas más icónicas del trazado británico, disputando la posición rueda a rueda hasta la misma bandera a cuadros.

"Al entrar a Stowe, Matteo y yo estábamos emparejados. Frené lo más tarde posible, defendí en la última curva e incluso esprintamos hasta la línea de meta. Al final, la adrenalina estaba a tope", concluyó Rivera.