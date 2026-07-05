Rivera es segundo el domingo en la Fórmula 3 en Silverstone
El mexicano Ernesto Rivera finalizó segundo en la carrera feature de la Fórmula 3 en Silverstone, donde el argentino Mattia Colnaghi fue 21°.
Ernesto Rivera, Campos Racing
Ernesto Rivera consiguió un valioso segundo puesto en la carrera principal de la Fórmula 3 en Silverstone, beneficiándose además de una sanción sobre el final para Théophile Nael, en una competencia que terminó con la primera victoria de Matteo De Palo en la categoría.
El piloto de Campos Racing largó desde la séptima posición y fue construyendo su carrera con paciencia en un pelotón muy disputado. Mientras Freddie Slater conservaba el liderato en la largada y De Palo comenzaba rápidamente su avance desde el quinto lugar de la grilla, Rivera se mantuvo dentro del grupo de punta esperando su oportunidad.
Su primera batalla importante llegó en la séptima vuelta, cuando Maciej Gladysz logró superarlo en la chicana de Vale. Sin embargo, Rivera respondió apenas un giro más tarde con una maniobra idéntica en el mismo sector para recuperar la posición. Acto seguido, adelantó a Fionn McLaughlin en la recta del Hangar para seguir progresando.
La carrera cambió a mitad de competencia cuando Théophile Nael y Louis Sharp protagonizaron un intenso duelo por el tercer puesto. La pelea permitió que varios pilotos aprovecharan la pérdida de velocidad de ambos, y Rivera fue uno de los grandes beneficiados al avanzar varias posiciones para quedar en la lucha por el podio.
En el frente, De Palo había tomado el liderazgo tras superar primero a Nael y luego al poleman Slater, aunque el británico intentó recuperar la punta en varias oportunidades. La definición quedó abierta cuando un incidente entre Ricardo Escotto y Nandhuvad Bhirombahkdi provocó el ingreso del Auto de Seguridad a dos vueltas del final.
La neutralización se retiró para el último giro, dejando un cierre electrizante. Slater presionó a De Palo en la reanudación, mientras Nael también buscaba atacar. Los dos pilotos de TRIDENT llegaron a tocarse en Copse durante la pelea por la victoria, incidente que hizo caer a Slater hasta el sexto lugar.
De Palo sobrevivió a un par de bloqueos en los últimos sectores del circuito y cruzó primero la meta para conseguir su primera victoria en la Fórmula 3. Nael terminó segundo en pista, con Rivera tercero y Gladysz cuarto.
Sin embargo, una sanción de 10 segundos impuesta a Nael por un incidente previo con Sharp modificó el resultado definitivo. El francés cayó hasta la 16ª posición, lo que permitió que Rivera ascendiera al segundo lugar y consiguiera un importante resultado. Gladysz heredó el tercer puesto, mientras que James Wharton fue cuarto, Slater quinto y Ugo Ugochukwu sexto.
Por su parte, el argentino Mattia Colnaghi completó la carrera en la 21° posición.
Tras la fecha de Silverstone, Ugochukwu continúa al frente del campeonato de pilotos con 97 puntos, seguido por Slater con 78 y Nael con 60. Rivera es sexto con 45 unidades. Campos Racing mantiene además el liderazgo entre los equipos con 202 unidades, por delante de TRIDENT, que suma 161.
La Fórmula 3 volverá a la actividad del 17 al 19 de julio en Spa-Francorchamps para disputar la sexta fecha de la temporada.
Fórmula 3 - Silverstone, Gran Bretaña - Carrera Feature
|Cla
|Piloto
|#
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Boxes
|Puntos
|Retirada
|Bonus
|1
|
M. De Palo Trident
|6
|21
|
40'51.122
|181.499
|25
|2
|
E. Rivera Campos Racing
|3
|21
|
+0.374
40'51.496
|0.374
|181.471
|18
|1
|3
|
M. Gładysz ART Grand Prix
|11
|21
|
+0.503
40'51.625
|0.129
|181.462
|15
|4
|
J. Wharton Prema Powerteam
|21
|21
|
+0.945
40'52.067
|0.442
|181.429
|12
|5
|
F. Slater Trident
|5
|21
|
+1.411
40'52.533
|0.466
|181.394
|10
|2
|6
|
U. Ugochukwu Campos Racing
|2
|21
|
+1.663
40'52.785
|0.252
|181.376
|8
|7
|
L. Sharp Prema Powerteam
|20
|21
|
+3.361
40'54.483
|1.698
|181.250
|6
|8
|
N. Strømsted Trident
|4
|21
|
+3.772
40'54.894
|0.411
|181.220
|4
|9
|
K. Le ART Grand Prix
|12
|21
|
+3.929
40'55.051
|0.157
|181.208
|2
|10
|
A. Giusti MP Motorsport
|9
|21
|
+4.226
40'55.348
|0.297
|181.187
|1
|11
|
Y. David AIX Racing
|27
|21
|
+4.498
40'55.620
|0.272
|181.166
|12
|
H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing
|14
|21
|
+4.754
40'55.876
|0.256
|181.148
|13
|
P. Clerot Rodin Motorsport
|17
|21
|
+5.132
40'56.254
|0.378
|181.120
|14
|
T. Taponen MP Motorsport
|8
|21
|
+6.145
40'57.267
|1.013
|181.045
|15
|
T. Naël Campos Racing
|1
|21
|
+10.171
41'01.293
|4.026
|180.749
|16
|
J. Nakamura Hitech Racing
|25
|21
|
+10.898
41'02.020
|0.727
|180.696
|17
|
E. Deligny Van Amersfoort Racing
|15
|21
|
+11.064
41'02.186
|0.166
|180.683
|18
|
B. Badoer Rodin Motorsport
|18
|21
|
+11.262
41'02.384
|0.198
|180.669
|19
|
B. del Pino Van Amersfoort Racing
|16
|21
|
+11.542
41'02.664
|0.280
|180.648
|20
|
F. McLaughlin Hitech Racing
|24
|21
|
+11.717
41'02.839
|0.175
|180.635
|21
|
M. Colnaghi MP Motorsport
|7
|21
|
+12.262
41'03.384
|0.545
|180.595
|22
|
J. Garfias Prema Powerteam
|22
|21
|
+12.599
41'03.721
|0.337
|180.571
|23
|
G. Xie DAMS Lucas Oil
|31
|21
|
+18.771
41'09.893
|6.172
|180.120
|24
|
M. Shin Hitech Racing
|23
|21
|
+19.158
41'10.280
|0.387
|180.091
|1
|25
|
N. Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil
|30
|21
|
+20.895
41'12.017
|1.737
|179.965
|26
|
T. Kato ART Grand Prix
|10
|21
|
+36.861
41'27.983
|15.966
|178.810
|27
|
C. Ho Rodin Motorsport
|19
|21
|
+45.352
41'36.474
|8.491
|178.202
|dnf
|
F. Barrichello AIX Racing
|28
|20
|
+1 Vuelta
39'06.263
|1 Vuelta
|180.572
|Retirada
|dnf
|
R. Escotto AIX Racing
|26
|17
|
+4 Vueltas
31'43.276
|3 Vueltas
|189.172
|Accidente
|dnf
|N. Lacorte DAMS Lucas Oil
|29
|6
|
+15 Vueltas
12'22.058
|11 Vueltas
|170.826
|1
|Retirada
|Ver los resultados completos
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