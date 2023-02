Montoya: "Espero que Sebastián tenga una oportunidad con Red Bull"

Cargar reproductor de audio

La carrera deportiva de Juan Pablo Montoya no ha terminado, pero el ganador de siete grandes premios de Fórmula 1 pasa actualmente la mayor parte de su tiempo acompañando a su hijo Sebastián, quien en enero pasado fue confirmado como nuevo piloto de la academia de Red Bull Racing.

La llegada del joven colombiano a la organización que lidera Helmut Marko marca un reencuentro para Juan Pablo Montoya con el austriaco, ya que corrió para su equipo de Fórmula 3000 en 1997.

"Fue duro, pero en retrospectiva me hizo mejor piloto", recordó Montoya sobre su etapa con Marko en una entrevista con Motorsport.com.

"Siempre decía que yo tenía muchos problemas, que estaba loco y todo eso. Pero me empujó a ser siempre mejor persona. Creo que las intenciones de Helmut siempre son buenas. Es difícil porque ahora muchos chicos necesitan que les hablen con dulzura. Y Helmut es más como yo, es más del viejo estilo... Estoy emocionado. Creo que Sebas tiene aquí una oportunidad muy buena de aprender mucho de ellos y creo que parte del programa de entrenamiento es muy bueno. Lo tienen todo. Para mí, como padre, es muy emocionante. Y como piloto tengo que admitir que le tengo un poco de envidia".

Preguntado si creía que Marko es tan duro ahora como lo era en su época con él, Montoya contó una historia para ilustrarlo: "Dicen que ahora es más agradable que antes (risas) Sinceramente, la mejor anécdota de Helmut... Me invitó a comer a su casa y yo no comía verduras. Ahora como algunas, pero antes no comía verduras. Y me dio una ensalada para comer. Y me dejó en su casa, ¡así que tuve que volver corriendo a la oficina! ¡Y fue como una hora de carrera para volver a la oficina!"

"Pero era su manera de empujarme a ser mejor. Te enojas con él en el momento en que ocurre, pero miro atrás y vivir en Graz y todo fue una buena experiencia para mí. Tuve que luchar por ello, fue una experiencia de humildad. Apenas tenía dinero. Y fue bueno conmigo. No puedo decir nada más".

Juan Pablo Montoya llega a la pista junto a su familia Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Montoya valora la oportunidad que tiene Sebastián con Red Bull en 2023, temporada en la cual disputará la temporada de Fórmula 3 con el equipo Hitech.

"Creo que es una buena experiencia de aprendizaje. Espero que funcione para Seb, espero que pueda hacer el trabajo, cumplir y conseguir una oportunidad con Red Bull. Pero al final del día, creo que es un gran paso y un gran paso de aprendizaje para él. Y lo va a aprovechar".

"Al fin y al cabo, si tienes oportunidades, se trata de cómo las aprovechas. Estamos aquí para apoyar a Seb todo lo que podamos y estar ahí para él y hacer de él el mejor piloto que podamos. Y luego todo depende del piloto, que es él. Pero está haciendo un gran trabajo conduciendo. Últimamente hemos tenido muy mala suerte, pero su pilotaje es realmente bueno".

Sebastián Montoya competirá en el marco de los fines de semana de la Fórmula 1 con la Fórmula 3, pero su padre no piensa que eso vaya a sumarle presión. Es más, señala el aspecto tranquilo que tiene su hijo al momento de correr.

"Eso es algo que me sorprende de él. No se deja perturbar por nada. Recuerdo cuando competíamos en karting y empezamos a ir a los campeonatos del mundo y europeos y a todas las carreras. Solíamos correr ocho o diez carreras al año, cuando todo el mundo corre 20 carreras al año. Y todo el mundo hace 18 días de pruebas y nosotros hacíamos cinco. Y a pesar de eso éramos competitivos", dijo.

"Cuando estábamos en la final del campeonato del mundo, él estaba tan tranquilo, calmado y sereno y yo pensaba por dentro: 'Me estoy muriendo aquí y él es el tipo más tranquilo'. Como si no hubiera drama y todo fuera bien. Me sorprende. Es genial verlo", finalizó.