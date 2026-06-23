La Fórmula E ha lanzado un calendario récord para la campaña 2026-27 con tres sedes, entre ellas Circuit of The Americas y Zandvoort, haciendo sus debuts en el campeonato.

Austin albergará la cuarta ronda de la temporada el 6 de febrero, con Brands Hatch y Zandvoort uniéndose también al calendario en mayo y junio, respectivamente.

Forma parte de una temporada de 21 carreras, frente a las 17 de 2025-26, para coincidir con la introducción del coche Gen4, que es la máquina más potente hasta la fecha de Fórmula E, con más de 800 bhp.

El coche también es 87 kg más pesado y 90 mm más ancho que su predecesor, el Gen3 Evo, por lo que esto llevó a la serie totalmente eléctrica a añadir sedes permanentes al calendario.

Brands Hatch, por ejemplo, sustituirá a ExCeL London en una temporada que comienza con una doble cita en Jeddah este diciembre antes de una visita tradicional en enero a Mexico City.

Luego seguirán viajes a Austin, Miami, Sao Paulo, Sanya, Berlin, Monte Carlo, Brands Hatch, Zandvoort, Madrid y Shanghai, con Tokyo acogiendo la ronda final el 24-25 de julio.

Zandvoort pierde la F1, pero tendrá Fórmula E. Photo by: Gabriele Lanzo / Alessio Morgese / NurPhoto via Getty Images

"Estamos increíblemente orgullosos de presentar nuestro calendario más grande y ambicioso hasta la fecha", dijo el cofundador de Fórmula E y director del campeonato Alberto Longo.

"Expandirnos a 21 carreras en 13 ciudades icónicas es un gran hito y dar la bienvenida a pistas de renombre mundial como COTA en Austin, Zandvoort y Brands Hatch proporciona el escenario definitivo para mostrar nuestra nueva era Gen4.

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"Cada parada de este calendario ha sido elegida para ofrecer el máximo dramatismo deportivo.

"Iniciar la temporada con nuestra primera apertura bajo las luces en Jeddah para mostrar la velocidad de estos coches Gen4 marca un tono espectacular, mientras que agrupar nuestras carreras en distintos bloques continentales garantiza que lo hagamos de la manera más sostenible posible.

"Las pistas son más rápidas, la competencia es más feroz y no podemos esperar a que comience esta temporada histórica."

La próxima temporada contará, por supuesto, con Austin, sede del GP de Estados Unidos de F1, lo cual forma parte del impulso de Fórmula E "por una segunda carrera en EE. UU.", dice Jeff Dodds.

Jeff Dodds, CEO Formula E Photo by: Andreas Beil

"Analizamos muchas sedes diferentes", dijo el CEO de Fórmula E a Motorsport.com.

"COTA en realidad empezó hace tres años. Fui y visité a [director de la pista] Bobby Epstein y recorrimos la pista viendo las posibilidades de lo que haría falta para que Fórmula E viniera aquí.

"Ambos decidimos en ese momento que, dado el punto en que estaban los coches, quizá este no era el circuito adecuado y sería mejor esperar al Gen4.

"Austin siempre nos ha parecido bien: una ciudad vibrante, en crecimiento, centrada en la tecnología y la innovación, y con comprensión de la sostenibilidad.

"Nos pareció una muy buena opción desde el punto de vista de la ciudad. Simplemente parecía que la pista no permitiría a los coches lucirse.

"Así que Gen4 se convirtió en nuestro objetivo para intentar entrar en el calendario y estoy encantado de que llegáramos a un acuerdo con ellos."

Gen4 launch at Paul Ricard Photo by: FIA Formula E

Sin duda, el calendario se ve diferente al de la temporada debut de Fórmula E en 2014-15, cuando seguía un mantra de centros urbanos y solo se utilizaban circuitos urbanos.

Pero como "estamos creciendo", según Dodds, el campeonato ha tenido que adaptar su identidad, aunque sigue deseando utilizar pistas cerca de "una gran ciudad metropolitana" como Jarama (Madrid), Brands Hatch (London) y Zandvoort (Amsterdam).

Sin embargo, estos no son los únicos ajustes que está haciendo Fórmula E, ya que la campaña de debut del Gen4 también contará con cambios en los fines de semana de doble cita, de los cuales habrá ocho: Jeddah, Berlín, Monte Carlo, Brands Hatch, Zandvoort, Madrid, Shanghai y Tokyo.

La segunda carrera del fin de semana seguirá siendo un E-Prix tradicional, pero la primera, denominada "E-Prix Unleashed", será una carrera al estilo sprint de 25, 30 minutos con la configuración del coche aumentada.

"En la práctica, es a fondo", añadió Dodds. "Así que desde el momento en que se apagan las luces, puedes ver 450 kW, alta carga aerodinámica, puedes ver estos coches, obviamente, a fondo.

"Estamos bastante entusiasmados. Si vinieras para un fin de semana, verías una carrera con estrategia compleja, muy técnica.

"Luego podrás ver a los pilotos en esa bestia de coche, yendo a fondo en una carrera de rendimiento. Así que podrás ver estos dos extremos increíbles."

Calendario de Fórmula E 2026-27

Ronda Ciudad Pista Fecha 1 Jeddah, Arabia Saudita Jeddah Corniche Circuit 18 de diciembre 2026 2 Jeddah, Arabia Saudita Jeddah Corniche Circuit 19 de diciembre 2026 3 Ciudad de México, México Autódromo Hermanos Rodríguez 16 de enero 2027 4 Austin, USA Circuit of the Americas 6 de febrero 2027 5 Miami, USA Miami International Autodrome 20 de febrero 2027 6 Sao Paulo, Brasil Anhembi Sambadrome Circuit 13 de marzo 2027 7 Sanya, China Haitang Bay Circuit 17 de abril 2027 8 Berlín, Alemania Tempelhof Airport Street Circuit 8 de mayo 2027 9 Berlín, Alemania Tempelhof Airport Street Circuit 9 de mayo 2027 10 Monte Carlo, Mónaco Circuit de Monaco 15 de mayo 2027 11 Monte Carlo, Mónaco Circuit de Monaco 16 de mayo 2027 12 Kent, Reino Unido Brands Hatch 29 de mayo 2027 13 Kent, Reino Unido Brands Hatch 30 de mayo 2027 14 Zandvoort, Países Bajos Zandvoort Circuit 18 de junio 2027 15 Zandvoort, Países Bajos Zandvoort Circuit 19 de junio 2027 16 Madrid, España Circuito del Jarama 26 de junio 2027 17 Madrid, España Circuito del Jarama 27 de junio 2027 18 Shanghái, China Shanghai International Circuit 10 de julio 2027 19 Shanghái, China Shanghai International Circuit 11 de julio 2027 20 Tokyo, Japón Tokyo Street Circuit 24 de julio 2027 21 Tokyo, Japón Tokyo Street Circuit 25 de julio 2027