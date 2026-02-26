Ir al contenido principal

Fórmula E ePrix de Yeda II

Jake Dennis renueva con Andretti en Fórmula E tras "considerar seriamente" otras opciones

Jake Dennis explica por qué eligió la continuidad con Andretti y evalúa las posibilidades de éxito del equipo en la era Gen4.

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Editado:
Jake Dennis, Andretti Fórmula E

Jake Dennis permanecerá con Andretti al inicio de la era Gen4 de la Fórmula E tras firmar un nuevo contrato multianual con la escuadra estadounidense.

A pesar de haber "considerado seriamente" otras opciones ante el interés de fabricantes rivales, el británico se ha comprometido con el equipo con el que ganó el título de Fórmula E en 2023.

La extensión del contrato hará que continúe en Andretti al menos hasta la temporada 2027-28, la segunda campaña bajo las nuevas regulaciones Gen4 que entrarán en vigor a finales de este año.

Los rumores sobre una posible separación entre Dennis y Andretti comenzaron a circular el año pasado, cuando varios fabricantes intentaron asegurarse sus servicios para la actual temporada 2025-26.

Dennis finalmente optó por cumplir su contrato vigente y ahora ha acordado nuevos términos tras comenzar la nueva campaña con una victoria en la carrera inaugural de São Paulo.

"Definitivamente había otras opciones sobre la mesa, pero creo que mi prioridad siempre fue intentar permanecer en Andretti", dijo el piloto de 30 años a Motorsport.com.

"Es un lugar donde me he sentido muy cómodo durante los últimos seis años. Andretti es, en cierto modo, una familia para mí.

"He estado trabajando con las mismas personas una y otra vez. Algunos han llegado, otros se han ido, pero en definitiva es un lugar donde me siento muy cómodo, y siempre quise continuar mi asociación.

"Obviamente había otras opciones sobre la mesa, que eran consideraciones serias.

"Pero por mi parte, no fue una decisión demasiado difícil continuar con Andretti y seguir enfocado en nuestros objetivos conjuntos de intentar ganar otro campeonato mundial."

Jake Dennis, Andretti Formula E

Jake Dennis, Andretti Formula E

Photo by: Jed Leicester / LAT Images via Getty Images

Dennis se unió a Andretti cuando era socio oficial de BMW en 2020-21, terminando en un impresionante tercer lugar en el campeonato en su temporada de debut, con victorias en Valencia y Londres.

Se mantuvo como uno de los protagonistas tras la retirada de BMW y entregó a Andretti su primer título de pilotos en 2023 en su temporada debut como cliente de Porsche.

Aunque cayó al séptimo puesto en el campeonato en las dos últimas temporadas, la campaña 2023 de Dennis demostró que los equipos cliente pueden vencer a sus grandes rivales oficiales por el título.

Si repetir una hazaña así será posible en la era Gen4 sigue siendo una incógnita, ya que los fabricantes tendrán mayor libertad bajo el nuevo reglamento.

Consultado sobre si los equipos cliente podrán luchar por títulos cuando se introduzcan las reglas Gen4, Dennis dijo: "Eso espero. Obviamente, esa fue mi intención: luchar por campeonatos mundiales y por eso renové con Andretti, para poder pelear por victorias y campeonatos.

"Sin embargo, creo que será un poco más difícil, simplemente porque el coche es mucho más complejo. Un diferencial activo, delante y detrás, tracción total constante, es muy complejo en comparación con el coche Gen3. El nivel de comprensión requerido por parte del piloto y del personal del equipo es mucho mayor.

"No será fácil, pero confío en que el equipo que tengo a mi alrededor dentro de Andretti podrá dar lo mejor de sí y realmente intentar darme el mejor coche de carreras posible de cara a la primera carrera de la Gen4, sea donde sea.

"Creo que, en última instancia, lo más importante será el propio fabricante, sea cual sea. Será el catalizador más determinante de todos. Creo que podría verse cierta diferencia entre fabricantes porque es un coche completamente nuevo. Así que dependes mucho de lo bueno que sea el tren motriz del fabricante con el que hayas decidido trabajar."

Andretti aún no ha anunciado su proveedor de fabricante para la era Gen4, pero se espera ampliamente que ponga fin a su relación con Porsche y una fuerzas con Nissan en su lugar. Un acuerdo así, de concretarse, haría que Andretti asumiera en la práctica la posición que ocupaba McLaren hasta su salida de la Fórmula E al final de la temporada 2024-25.

Dennis admitió que hubo cierta fricción entre Andretti y Porsche al inicio de la colaboración, pero cree que la relación ha mejorado con el tiempo.

"La colaboración que hemos tenido con Porsche en la Gen3 obviamente ha sido un poco desafiante. Pero sinceramente creo que ahora, en nuestro último año del Gen3, la colaboración entre los dos equipos, Porsche y Andretti, está en un buen punto. La relación se está reconstruyendo poco a poco, lo cual es positivo."

