La Fórmula E trabaja en una versión más larga del circuito de Yeda para la era Gen4

La Fórmula E está explorando planes con las autoridades saudíes para adoptar una configuración ampliada del circuito urbano de Yeda desde el inicio de la era Gen4 en 2026/27.

Cuando la Fórmula E se trasladó a Yeda en 2025, después de que el anterior emplazamiento en Diriyah quedara indisponible debido a obras de construcción, diseñó un trazado más corto de 3 km que evitaba grandes secciones del circuito completo de Fórmula 1.

Aunque el campeonato eléctrico utiliza la misma recta de salida/meta y las curvas 1-3 que la F1, el trazado luego se desvía hacia una horquilla cerrada que vuelve a enlazar con las curvas 21–22 del circuito original. Además, se insertaron cuatro chicanas adicionales para crear fuertes zonas de frenada y aumentar las oportunidades de regeneración de energía.

Sin embargo, a medida que la Fórmula E se prepara para la introducción de coches Gen4 más rápidos y grandes la próxima temporada, tiene margen para incorporar más partes del rápido y fluido circuito de F1, que ha resultado ser un gran éxito entre los pilotos desde su debut en el calendario de grandes premios en 2021.

Aunque un paso al trazado completo de 6,17 km no se considera realista a corto plazo, hay conversaciones en marcha entre la Fórmula E y la Saudi Motorsport Company sobre una configuración híbrida más larga, aunque el diseño exacto aún no ha sido decidido.

"Estamos haciendo simulaciones", dijo el director deportivo del campeonato de Fórmula E, Alberto Longo, a Motorsport.com.

"No quiero adelantar noticias, pero no creo que vayamos a utilizar exactamente el mismo circuito que usamos hoy. Pero no sé si vamos a usar todo el circuito. Probablemente sea algo intermedio.

"Seguimos en fase de simulación, de pruebas del coche, así que hay muchas cosas, pero estamos pensando en varias opciones diferentes."

Lucas Di Grassi, Lola Yamaha ABT Formula E Team Photo by: Jordan McKean / LAT Images via Getty Images

El coche de nueva generación de Fórmula E producirá hasta 800 bhp, con proyecciones iniciales que sugieren que no será dramáticamente más lento que los monoplazas de Fórmula 1 en ritmo puro.

Mientras que algunos circuitos actuales como London ExCel no podrán albergar los coches Gen4 y probablemente serán reemplazados, la Fórmula E también está interesada en mostrar todo el potencial de su nuevo coche Gen4 donde sea posible, con Yeda considerada como una oportunidad ideal para ello.

Preguntado sobre si la Fórmula E cambiará a una versión más larga del circuito de Yeda el próximo año, el CEO de la categoría, Jeff Dodds, dijo a Motorsport.com: "Sí, lo necesitamos. Ese coche Gen4 es una auténtica bestia, así que creo que si queremos que la gente vea al Gen4 correr a más de 200 mph y mostrar realmente su potencial, necesitamos una versión ligeramente diferente del circuito.

"Habrán visto eso también la última vez en Miami. Evidentemente, los tiempos de vuelta en Miami fueron de poco menos de un minuto. Necesitamos tiempos de vuelta de un minuto diez, un minuto veinte para que estos coches puedan mostrar correctamente de lo que son capaces. Así que estamos hablando con el equipo aquí sobre una configuración que funcione perfectamente para el Gen4."

Un punto constante de debate entre los pilotos ha sido el número de chicanas artificiales en el trazado actual. Aunque son un mal necesario, al menos en la era Gen3 Evo, interrumpen el flujo y el ritmo naturales del circuito y atenúan el carácter de lo que se supone que es un trazado rápido y fluido.

"Necesitamos permitir la regeneración porque queremos que los coches puedan correr durante más tiempo. Por otro lado, necesitamos que se pueda mostrar lo rápido que es capaz de ir", explicó Dodds.

"Así que a veces, esa es la diferencia entre una carrera tres o cuatro minutos más lenta o más larga. La ventaja que tenemos es el Pit Boost. Así que si quisiéramos, podríamos introducir dos Pit Boost y entonces tener una carrera mucho más larga, eliminar las chicanas y permitir que el coche muestre realmente su potencial.

"Pero el equipo está literalmente trabajando ahora en ese proceso para el calendario del próximo año."

¿Qué piensan los pilotos sobre ampliar el trazado de Fórmula E en Yeda?

Una vista aérea del circuito en la noche. Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Varios pilotos han expresado su apoyo a incorporar más del ultrarrápido primer sector de Yeda, al tiempo que se eliminan algunas de las chicanas.

Nyck de Vries, el único piloto de Fórmula E que ha corrido en la versión completa del trazado de Yeda con un monoplaza de gran premio, dijo a Motorsport.com: "Yo, personalmente, intentaría eliminar algunas de las chicanas en las rectas. Creo que hay un poco demasiadas, y quizá incorporar un poco más del sector uno porque es una sección muy interesante."

El neerlandés, sin embargo, descartó la posibilidad de que la Fórmula E adopte el trazado completo de F1 en un futuro cercano.

"Creo que no habría suficiente carga", dijo. "Es un circuito muy rápido. Para nosotros en Fórmula E no es necesariamente un circuito muy rápido porque tenemos las chicanas que lo ralentizan.

"Así que diría que en términos de características, son muy diferentes [los trazados de F1 y FE]. Me encantaría [correr en la versión de F1] porque creo que el circuito real es realmente muy bueno, pero no creo que tuviéramos suficientes puntos para regenerar energía."

El piloto de Nissan, Oliver Rowland, añadió: "No estoy seguro de si podremos correr en el trazado completo, pero estaría bien explorar al menos el primer sector."

El piloto de Andretti Jake Dennis, que compitió en el trazado completo en una prueba del GT World Challenge Europe en 2024, se mostró a favor de mantener el diseño actual con algunas revisiones menores.

"Probablemente podríamos correr con este trazado exacto para el Gen4", dijo a Motorsport.com. "Quizá, si se eliminara una de las chicanas en el sector tres, sería el equilibrio perfecto. Probablemente se podría quitar la primera chicana en el sector tres y dejar solo la última a mitad de la recta.

"Pero este es uno de los circuitos que relativamente se adapta bien al coche Gen4."

El piloto de Cupra Kiro Dan Ticktum dijo que estaba a favor de pasar a la versión completa de F1, que describió como uno de sus circuitos favoritos.

"Estaría bien hacer la versión completa", dijo Dan Ticktum a Motorsport.com. "Conduje la versión completa en F2. Es uno de mis circuitos favoritos que he pilotado, en realidad. Creo que tenemos demasiadas pequeñas chicanas, pero es lo que hay. Sigue siendo divertido de pilotar."