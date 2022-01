¿Por qué no existe una Fórmula E junior como la F2 para F1?

Cargar reproductor de audio

Los responsables de la Fórmula E no han ocultado su deseo de crear una serie de apoyo totalmente eléctrica. Pero la pandemia, el impulso de las regulaciones financieras y el marco para el coche Gen3, de vital importancia, han impedido hasta ahora que aparezca en lo más alto de la agenda. Los planes para estos dos últimos, al menos, ya están redactados y firmados. Por lo tanto, se puede volver a hablar de cómo podría ser un concepto de "Fórmula E 2".

El nuevo reglamento técnico para la temporada 2022-23 dejará fuera de juego a las máquinas Gen2. Así que, de la misma manera que el coche Gen1 fue promocionado como una posible base para una serie de desarrollo, aunque una que nunca llegó a ser fructífera, ahí está de nuevo el camino más obvio para reforzar el programa de fin de semana.

Sin embargo, la salida de BMW, Audi y Mercedes de la Fórmula E muestra los desafíos que se han presentado sólo para asegurar que el evento principal siga siendo atractivo para los competidores. Entonces, ¿qué obstáculos tiene que superar una posible serie de desarrollo?

¿Serviría para algo?

Cuestiones como la obtención de un tren motriz específico y la evaluación de lugares de carrera viables serán meros detalles si la "Fórmula E 2" no funciona. ¿Se lanzarían los equipos a contratar a un campeón eléctrico junior en lugar de a un ganador de carreras de FIA F2 con poco dinero o a un ex piloto de grandes premios?

En este caso, el límite de costes de entrada de la Fórmula E podría ser un desencadenante clave para validar una serie de alimentación de talentos. A partir del 1 de octubre de 2022, los equipos deben cumplir con un límite de costes de 13 millones de euros. Pero esto se vuelve más interesante con el aumento de 2024-25 a un límite de 15 millones de euros que, fundamentalmente, incluirá los salarios de los pilotos.

Los pilotos actuales de la Fórmula E están bien remunerados, y los que más ganan se llevan cómodamente siete cifras por temporada. Esto puede suponer un gran obstáculo si las hojas de cálculo se ajustan al nuevo límite financiero.

Un piloto más barato, que busque su gran oportunidad en la Fórmula E después de haber hecho un "Kyle Kirkwood" - ganando 10 de las 20 carreras en la Indy Lights la temporada pasada para llevarse el título - valdría la pena considerarlo si puede ofrecer el ritmo en medio de la nueva restricción enfocadas en los bolsillos.

Kirkwood has shown the success of the Road to Indy ladder, and Andretti's Griffiths believes a similar model is viable Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

El director del equipo Andretti Autosport, Roger Griffiths, que dio a Kirkwood una prueba de Fórmula E en Marrakech en 2020, miraría absolutamente la contratación de un campeón de 'FE2'.

"Definitivamente lo mirarías. En el mercado de pilotos en la Fórmula E, hay un montón de tipos muy caros por ahí. Si puedes conseguir a alguien a un precio razonable, que venga con algo de dinero en premios, y crees que tiene una oportunidad de ser competitivo en la Fórmula E", dijo a Motorsport.com.

"La otra ventaja es que quizás conozcan siete de los 12 circuitos a los que vamos porque han hecho una temporada de una serie inferior. Definitivamente hay muchos pros en ello".

Para demostrar sus credenciales como una serie de desarrollo, una naciente categoría eléctrica junior probablemente necesitaría conservar un elemento de ahorro de energía para que los pilotos lo dominen, que es aplicable a la Fórmula E.

Siguiendo con un ejemplo americano, la escalera de la Mazda Road to Indy debería verse como un modelo a replicar, con los campeones de cada serie respectiva capaces de conseguir un asiento y aportar un dinero en premios sostenible que los convierta en un objetivo atractivo en el nivel superior inmediato. No tiene sentido tener una serie de alimentación a menos que sus mejores talentos puedan "alimentar" el espectáculo mayor. Pero aquí, el concepto de "Fórmula E 2" tiene la casilla marcada...

¿Se apuntarían los equipos?

...Y no sólo en términos de pilotos, también podría proporcionar una nueva generación de talentos de la ingeniería que fueran recogidos por escuadras de Fórmula E de buena fe. Eso no perjudicaría las credenciales de una 'FE2' para los equipos que tendrían que poblarla.

Griffiths continúa en este tema y dice: "Utilizamos la Indy Lights no sólo como campo de entrenamiento para los pilotos, sino también como campo de entrenamiento para nuestro personal. Así, los ingenieros y los mecánicos ascienden por esa vía y acaban ascendiendo a los coches grandes. Así que esa será sin duda otra buena razón para hacer [un escalón de apoyo a la Fórmula E]".

Just as Indy Lights offers a valuable training opportunity for future IndyCar staff, an electric junior series could be used to blood future FE engineers and mechanics Photo by: Road To Indy

Esta es una forma de garantizar que los equipos se comprometan a correr con coches en un campeonato eléctrico junior. Pero debe seguir siendo atractiva desde el punto de vista financiero, manteniendo los gastos bajos, ya que una "FE2" viene con el supuesto de que su atractivo comercial se reducirá.

Si un programa de automovilismo no puede financiarse indefinidamente, siempre existe el riesgo de que los equipos no se unan a la parrilla o la abandonen antes de tiempo. Por lo tanto, la "FE2" debe ser rentable, ayudada por el uso de coches más baratos, y tampoco debe servir de distracción para cualquier otro programa que un equipo presida.

Una vía alternativa podría ser adoptar el sistema utilizado en la primera temporada de la W Series, en la que no había equipos independientes. En su lugar, todos los coches eran dirigidos por un equipo de apoyo central. Un acuerdo de patrocinio para la "FE2" ayudaría a este modelo, ofreciendo un proyecto lo suficientemente atractivo para que empresas como ART Grand Prix asuman la responsabilidad.

Otro aspecto a tener en cuenta es la sustitución de las piezas dañadas. Las implacables barreras de hormigón que dictan un circuito de Fórmula E pueden dejar, y dejan, su huella. El constructor del coche, Spark Racing Technology, no sólo tendría que transportar suficientes repuestos para el "FE2", además de los coches Gen3, o subcontratarlos, sino que la factura de un piloto propenso a estrellarse será un desincentivo para entrar en el "FE2" si se convierte en una fuente de pérdidas para un equipo.

Aunque cuando empresas como NIO 333 han manifestado su deseo de contratar a un piloto chino de Fórmula E, podrían aprovechar un candidato listo para el horno financiando un equipo junior.

¿Estarían los pilotos dispuestos a sacrificar un sueño de F1?

Cada vez son más los pilotos de monoplazas júnior que han manifestado su ambición de correr en la Fórmula E a medida que la serie se ha ido consolidando. Pero esto se produce en el panorama actual, en el que hay menos camino definido hacia la Fórmula E. ¿Qué pasaría si esto cambiara? ¿Cumpliría un prometedor piloto con su palabra y daría el paso a una 'FE2' para terminar su ascenso a la F1?

El hecho de que Griffiths dijera que consideraría la posibilidad de recoger la flor y nata de la cosecha eléctrica junior para ofrecerles potencialmente un asiento en la Fórmula E ciertamente ayuda. Pero si la puerta de la F1 se ha cerrado por falta de fondos, entonces la 'FE2' debe demostrar ser una alternativa menos costosa. Cuando el presupuesto actual de un asiento en la FIA F2 está por encima de los 2 millones de libras, la "FE2" sólo puede despegar si es capaz de rebajar notablemente esa cifra y ofrecer un objetivo final realista.

Como explica Griffiths: "Bajar el precio va a ser crucial. Si se observan los presupuestos de la Fórmula 2, los patrocinadores del coche son, en su mayoría, patrocinadores personales de todos los pilotos que aportan dinero”.

Costs of an electric junior series would need to significantly undercut F2 to incentivise drivers to abandon their F1 dream Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Son negocios familiares o amigos de la familia o algo así. No hay marcas de consumo. Así que eso es lo que imagino que ocurriría en una serie de Fórmula E junior".

En este caso, la Fórmula E haría bien en evitar otros modelos del deporte motor en los que el coche y las piezas asociadas se venden al campeonato, que a su vez lo vende con un considerable aumento de precio y se embolsa el cambio. Eso se filtra a los pilotos, que deben aportar mayor dinero como consecuencia de este modelo.

¿Cómo serían los coches?

La respuesta corta parece ser "como las máquinas Gen2", en el sentido de que los coches salientes se reutilizarían para convertirse en la base de una serie de apoyo eléctrica. Pero eso es sólo hasta el kit de la carrocería, ya que es probable que requieran una revisión bajo la piel para servir a su propósito como un campo de entrenamiento para los aspirantes a talentos de la Fórmula E.

Un tren de potencia Gen2 es una obra de arte. Muy bien empaquetado y altamente eficiente, es por lo tanto prohibitivamente caro para ser sostenible como la base de una categoría menor. Además, aunque las reglas de la Gen3 hayan entrado en juego, todavía hay una importante propiedad intelectual que tendría que ser divulgada si la "FE2" tomara el único camino aparentemente lógico y se convirtiera en una serie específica similar a la FIA F2, la F3 regional, etc.

Aunque Audi ha abandonado la Fórmula E, su motor interno y la configuración del inversor son la base de su nuevo aspirante al Rally Dakar, lo que significa que los secretos técnicos seguirán siendo relevantes en los próximos años. Por lo tanto, es probable que un tren motriz común tenga que provenir de otro tipo de fabricante. El socio técnico de Dragon Penske Autosport, Bosch, o la filial de NIO 333, Integral Powertrain, podrían ser más factibles, pero seguirían sufriendo el mismo problema de propiedad intelectual.

Mirar más allá de los actuales titulares y dar un encargo a empresas como Xtrac, especialista en transmisiones, o Ricardo, empresa de ingeniería, podría ser el camino a seguir. Lo mismo ocurre con la suspensión: en teoría, Ohlins, Bilstein, etc., podrían proporcionar componentes estándar.

Pero para definir las especificaciones de un tren motriz "FE2" hay que tener en cuenta el formato de la carrera. Como serie junior, es poco probable que comparta una configuración de 45 minutos más una vuelta similar a la de la Fórmula E. Y aunque el Gen3 dará un gran paso adelante con un aumento de la potencia hasta los 470 CV, quizás los organizadores sigan pensando en reducir la plataforma de una serie junior desde los 300 CV del Gen2 en carrera.

Gen2 Formula E cars with a standardised powertrain would be the most attractive solution for an electric junior series Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Esto ayudaría a mantener los costes reduciendo el esfuerzo y, por tanto, aumentando la vida útil de la batería. Pero con el cambio del proveedor de baterías para la Gen3 de McLaren Applied a Williams Advanced Engineering, tal vez la primera parte no desee continuar con sus lazos proporcionando apoyo en cada evento para una serie que no es la principal. A no ser que se encuentre a mitad de camino y acepte que las baterías actuales de la Gen2 sean renovadas y adaptadas a los fines de la "FE2".

¿Dónde se competiría?

Aunque los estrechos límites del paddock del E-Prix de Santiago dejan poco espacio para acomodar otra serie, afortunadamente este factor es un obstáculo menor. Eso es gracias al precedente establecido por el efímero Jaguar I-Pace eTrophy que funcionó como categoría de apoyo de algunos eventos de la Fórmula E durante dos años.

Aunque las parrillas fueron poco inspiradoras en su mayoría, cayendo de 12 a 10 entradas entre seis equipos para su campaña final, y eso podría ser una preocupación mientras se hacen planes para 'FE2', puede proporcionar una respuesta en cuanto a dónde podría encajar una serie de apoyo.

La misión de la Fórmula E de llevar la tecnología de los vehículos eléctricos a las masas compitiendo cerca de algunas de las ciudades más famosas del mundo implica, naturalmente, un espacio limitado. Pero el calendario de 2022 alberga lugares potenciales para acomodar una serie de apoyo que, de nuevo, no correría en cada fin de semana de carrera.

Los pesados todoterrenos de Jaguar estaban programados para la interrumpida temporada 2019-20 para atracar en Diriyah (Arabia Saudí), el Autódromo Hermanos Rodríguez (Ciudad de México), Roma (Italia), Berlín (Alemania), la ciudad de Nueva York (Estados Unidos) y el Centro ExCeL de Londres. Todas ellas aparecerán en el calendario de la nueva temporada.

En Mónaco, como demuestra la FIA F2, también cabe otro paddock. Las nuevas carreras en Yakarta, Vancouver y Seúl son menos conocidas. Pero incluso allí, parte de la oferta de Vancouver incluía la realización de una carrera de celebridades, por lo que la ubicación de False Creek podría ser de nuevo un hogar potencial para la "FE2", aunque el coste del transporte a Norteamérica sería ciertamente un inconveniente.

Por otro lado, es de suponer que la "FE2" no necesitaría la hora extra en el horario que los Jaguares forzaban. Se incluyó un margen de maniobra en el horario en el caso de que un accidente en su competencia hubiera desplazado alguna de las barreras de hormigón y hubiera obligado a realizar reparaciones apresuradas en el trazado.

Previous experiences with i-Pace eTrophy on the undercard proves that a support series could be logistically viable Photo by: Malcolm Griffiths / Motorsport Images