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Crónica de carrera
Fórmula E ePrix de Tokio I

Fórmula E: Dan Ticktum adelanta a Jake Dennis en el final para ganar en Tokio

Dan Ticktum ha conseguido la segunda victoria de su carrera en Fórmula E con una impresionante maniobra tardía sobre Jake Dennis, mientras Mitch Evans recupera el liderato del campeonato.

Gianluca D'Alessandro
Gianluca D'Alessandro
Publicado:
Dan Ticktum, CUPRA KIRO

Dan Ticktum sorprendió a Jake Dennis con un adelantamiento en la última vuelta para lograr la victoria en la carrera del sábado de la Fórmula E en Tokio, mientras Mitch Evans recuperó el liderato del campeonato de pilotos cuando Pascal Wehrlein no pudo terminar.

El piloto de Cupra Kiro superó con astucia a Dennis en la última vuelta, pese a haber comunicado por radio al equipo unas vueltas antes que no atacaría y se conformaría con el segundo puesto.

Usando una estrategia inteligente, Ticktum le hizo un undercut a Dennis con su parada obligatoria de Pit Boost, aprovechando el aire limpio para preparar el adelantamiento al poleman.

A pesar de los esfuerzos de Ticktum, Dennis logró recuperar el liderato a falta de seis vueltas, volviendo al frente tras cerrar la brecha que se había abierto durante la fase de paradas en boxes.

Aunque al principio parecía que Dennis podría escaparse, Ticktum logró mantenerse pegado a él, consciente de que un ataque para arrebatarle la victoria a su compatriota británico podría llegar al final.

Curiosamente, a falta de unas vueltas, el piloto de Cupra Kiro sugirió por radio que se le dijera al equipo de Dennis que no atacaría al piloto de Andretti, para evitar que el grupo perseguidor volviera a acercarse.

Jake Dennis, Andretti Formula E

Jake Dennis, Andretti Formula E

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Ticktum inicialmente no atacó, dejando a Dennis lo que parecía una victoria casi asegurada, pero en la última vuelta el piloto de Cupra Kiro lanzó su maniobra para tomar el liderato y conseguir debidamente su segunda victoria en Fórmula E. No se sabe si Dennis había recibido el mensaje anterior de Ticktum sobre no atacar.

El piloto de Andretti tuvo que conformarse debidamente con el segundo lugar, llevándose puntos importantes de cara a la lucha por el título mundial mientras ascendía al tercer puesto de la clasificación, a 14 puntos de Evans, quien aprovechó el abandono de Wehrlein para volver a la cima de la clasificación con tres puntos de ventaja sobre el alemán.

Antes en la carrera, Wehrlein se vio involucrado en un incidente con Antonio Felix da Costa que dejó al piloto de Porsche contra la barrera.

Nick Cassidy completó el podio para Citroen, un resultado emotivo para honrar la memoria del director del equipo Cyril Blais, quien murió hace pocos días.

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Evans se mantuvo por delante de Edoardo Mortara, de Mahindra, por el cuarto puesto, una gran actuación tras haber sido eliminado en la primera fase de la clasificación, con Jean-Eric Vergne sexto para Citroen.

El campeón defensor de Fórmula E, Oliver Rowland, mantuvo vivas sus esperanzas de título con el séptimo puesto para Nissan, mientras Pepe Martí (Cupra Kiro), da Costa (Jaguar) y Taylor Barnard (DS Penske) completaron el top 10.

Fórmula E - E-Prix de Tokio - Carrera 1

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Puntos Retirada
1 United Kingdom D. Ticktum Cupra Kiro 33 36

47'41.746

   116.6 25  
2 United Kingdom J. Dennis Andretti Formula E 27 36

+0.380

47'42.126

 0.380 116.6 18  
3 New Zealand N. Cassidy Citroën Racing 37 36

+0.617

47'42.363

 0.237 116.6 15  
4 New Zealand M. Evans Jaguar 9 36

+4.763

47'46.509

 4.146 116.4 12  
5 Switzerland E. Mortara Mahindra 48 36

+6.223

47'47.969

 1.460 116.4 10  
6 France J. Vergne Citroën Racing 25 36

+6.619

47'48.365

 0.396 116.3 8  
7 United Kingdom O. Rowland Nissan e.dams 1 36

+7.159

47'48.905

 0.540 116.3 6  
8
P. Martí Cupra Kiro
 3 36

+7.516

47'49.262

 0.357 116.3 4  
9 Portugal A. Felix da Costa Jaguar 13 36

+7.765

47'49.511

 0.249 116.3 2  
10 United Kingdom T. Barnard DS Penske 77 36

+10.456

47'52.202

 2.691 116.2 1  
11 Brazil L. di Grassi LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM 11 36

+11.411

47'53.157

 0.955 116.2    
12 Sweden J. Eriksson Virgin Racing 14 36

+14.380

47'56.126

 2.969 116.0    
13 Brazil F. Drugovich Andretti Formula E 28 36

+15.391

47'57.137

 1.011 116.0    
14 Switzerland S. Buemi Virgin Racing 16 36

+15.808

47'57.554

 0.417 116.0    
15 Germany M. Gunther DS Penske 7 36

+19.028

48'00.774

 3.220 115.8    
16 France N. Nato Nissan e.dams 23 36

+36.804

48'18.550

 17.776 115.1    
17 Netherlands N. de Vries Mahindra 21 36

+46.973

48'28.719

 10.169 114.7    
18 Switzerland N. Muller Porsche Team 51 36

+1'04.205

48'45.951

 17.232 114.1    
19 Barbados Z. Maloney LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM 22 36

+1'11.524

48'53.270

 7.319 113.8    
dnf Germany P. Wehrlein Porsche Team 94 24

+12 Vueltas

47'59.410

 12 Vueltas     Retirada
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