Fallece a los 46 años el director del equipo de Citroën en la Fórmula E

El director del equipo Citroën de Fórmula E, Cyril Blais, ha fallecido a los 46 años.

La noticia de su fallecimiento se dio a conocer el lunes en un comunicado de prensa conjunto emitido por Citroën, Stellantis, Monaco Sports Group (MSG) y Fórmula E.

No se ha revelado la causa de la muerte, y el equipo ha declarado que no se facilitará más información por "respeto a la privacidad y los deseos de la familia".

"Todos estamos muy entristecidos por la pérdida de Cyril", declaró Beth Paretta, directora general de Citroën Racing. "Muchos miembros del equipo lo conocían y llevaban varios años trabajando con él. Nuestros pensamientos están con su familia, sus amigos y sus compañeros de todo el paddock.

"Cyril creía firmemente en este equipo y respetaremos los deseos de su familia de rendirle homenaje de la mejor manera posible, continuando con la competición en su memoria con la misma dedicación y pasión que él nos inculcó a todos".

Blais comenzó su carrera como ingeniero en las categorías de acceso a la Fórmula 1, trabajando inicialmente para Manor Motorsport en la Fórmula 3 antes de pasar a Arden, donde fue ascendiendo hasta convertirse en su director técnico tanto en la F3 como en la Fórmula 2.

En 2019 dio el salto a la Fórmula E con Mahindra, donde pasó casi tres años como ingeniero de carrera.

Nick Cassidy, Citroën Racing Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

Su relación con el equipo que ahora se conoce como Citroën comenzó en 2022, cuando se unió a la escudería MSG que dirigía Venturi. Allí se reencontró con Maximilian Guenther, con quien ya había trabajado en la F2, y ambos lograron numerosos éxitos juntos mientras el equipo se transformaba en Maserati.

Blais fue ascendido a director del equipo en 2024 y ayudó a guiar su transición a Citroën un año más tarde.

Bajo su dirección, Maserati/Citroën ganó dos carreras, incluido el E-Prix de Ciudad de México de este año con el nuevo fichaje Nick Cassidy al volante.

Citroën ocupa el séptimo puesto en la clasificación de equipos a falta de solo cuatro carreras, que se disputarán en las doble jornada de Tokio y Londres. La marca de Stellantis seguirá compitiendo en la Fórmula E en la era Gen4, cuyo inicio está previsto para diciembre en Yeda.

Aún no está claro quién asumirá las responsabilidades de este veterano ingeniero y director para el E-Prix de Tokio de este fin de semana en Japón.