Dentro la hazaña de Citroen: las claves del inicio victorioso que sorprendió a la Fórmula E

En esas emociones ocultas bajo el casco, a veces tan intensas que rozan la incredulidad, se condensa todo el significado de una victoria de sabor histórico, no solo para Nick Cassidy, sino aún más para Citroen. En el magnífico marco de Ciudad de México, la marca francesa, que debuta este año en la Fórmula E, conquistó su primer triunfo en la categoría eléctrica, coronando un inicio de temporada espectacular.

Un podio en São Paulo y una victoria en México que proyectaron al neozelandés al liderato del campeonato, casi por sorpresa, porque el equipo, que de hecho es el mismo con el que Maserati había competido en temporadas anteriores, no había tenido un 2025 sencillo. Claro, mientras tanto llegaron refuerzos, pero de esas cenizas parece haberse levantado un equipo diferente, más competitivo, sostenido también por un nuevo par de pilotos de primerísimo nivel, uno de los mejores de la parrilla.

Estos son dos de los elementos que ayudan a ofrecer un cuadro más claro de lo que ha sido un inicio de temporada que no sorprendió solo al mundo de la Fórmula E, sino también a la propia marca Citroen. Por ahora Cassidy evita dejarse llevar por el entusiasmo fácil, también porque en la Fórmula E todo puede cambiar con una rapidez desarmante, pero hay un elemento fundamental: este inicio de temporada ha generado gran entusiasmo dentro del equipo.

Nick Cassidy, Citroen Racing Photo by: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Dejar Jaguar para volar a Stellantis era sin duda una apuesta para Cassidy, pero para Citroen tener un piloto de tal calibre, junto a Jean-Éric Vergne, representa sin duda una ventaja y quizás también la mejor prueba de las ambiciones de la marca gala, especialmente de cara a la Gen4.

Con un podio y una victoria ya en este inicio de campeonato, se podría decir que la adaptación de Cassidy a la Citroen, que utiliza un sistema de propulsión diferente al desarrollado por Jaguar, ha sido sorprendentemente rápida. "Desde el punto de vista técnico, una de las cosas que desafortunadamente no podemos mostrar al mundo, sobre todo a nivel de software, es para hacer entender cuán complejo es y cuántos cambios hay en la configuración del coche de un piloto a otro justamente a nivel de software", explicó Cassidy respondiendo a una pregunta de Motorsport.com sobre su adaptación a Citroen.

"Creo que los pilotos que entienden bien este aspecto saben qué buscan en el software, qué les da una buena sensación dando una dirección. Creo que nosotros, los pilotos, también podemos pasar de un equipo a otro sabiendo qué buscar y cómo adaptarnos bastante bien. Diría que puedo conducir el coche de una manera bastante similar a la que estaba acostumbrado, y eso ayuda mucho. He trabajado mucho para comprender este lado del deporte y creo que ha sido muy útil".

Nick Cassidy, Citroen Racing e-CX Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Cambiar de equipo nunca es sencillo, también porque cada sistema de propulsión tiene sus propias lógicas de recuperación, sobre todo en frenada, donde el software puede modificar significativamente el comportamiento del coche. Un aspecto que pesa aún más cuando el piloto en cuestión ha pasado tres años de este ciclo reglamentario conduciendo exclusivamente un sistema de propulsión Jaguar.

Pero tener un piloto tan rápido y astuto tácticamente como Cassidy puede marcar realmente la diferencia. También gracias a sus cualidades se gestó la victoria en Ciudad de México: pese a partir desde atrás por una clasificación no precisamente excelente, el neozelandés supo leer a la perfección la situación, ahorrando energía en la fase central para luego lanzar el ataque al final. Todo esto en una carrera en la que el grupo permaneció compacto durante largos tramos justamente para gestionar la batería de la mejor manera.

Pero, ¿qué le hace falta aún a Citroen para dar el siguiente paso y no depender de oportunidades estratégicas? En los últimos años ha quedado claro que Jaguar, Porsche y Nissan son las marcas más avanzadas en eficiencia energética, mientras que el sistema de propulsión del grupo Stellantis aún presenta un pequeño margen por cerrar. Aunque el hardware ya está congelado, el trabajo sobre el software sigue siendo amplio y decisivo.

Nick Cassidy, Citroen Racing Foto di: Hector Vivas / Getty Images

Y es precisamente en este frente donde, según Cassidy, Citroen puede y debe dar aún el último paso para encontrar mayor consistencia a lo largo de la temporada. También porque en el horizonte hay citas como Miami y Jeddah, circuitos donde la eficiencia energética tendrá un peso determinante. Contar con buena eficiencia significa también poder jugar estratégicamente en aquellas carreras "abiertas" en las que los escenarios pueden cambiar en cuestión de minutos.

"Con Jaguar obviamente podía contar con mucha energía y tener muchas opciones estratégicas abiertas. En São Paulo no tuve esa misma eficiencia, así que realmente teníamos que acertar con el Modo Ataque y el timing, y lo logramos, así que hicimos una gran carrera en São Paulo, pero aún había mucho por trabajar", contó el neozelandés.

São Paulo, con sus temperaturas a menudo elevadas, es una de esas carreras en las que la eficiencia marca realmente la diferencia. En este contexto, haber identificado el momento ideal para atacar o gestionar la energía fue decisivo: "Desde el punto de vista técnico, São Paulo fue la primera carrera con algunas novedades en el coche, así que logramos dar un paso adelante para Ciudad de México y allí me sentí mucho más eficiente, mucho más competitivo".

Nick Cassidy, Citroen Racing e-CX, exits the garage Foto di: Hector Vivas / Getty Images

"Aún hay aspectos en los que debemos mejorar, pero ahora conozco mejor nuestro paquete, lo que tenemos, y debemos seguir trabajando en la eficiencia para volver completamente al nivel de carrera que teníamos el año pasado, diría. Pero es posible". Un tema que ya surgió en Ciudad de México, donde en Citroen fueron hábiles al cambiar la estrategia sobre la marcha, también gracias a las indicaciones del propio Cassidy, colocándose así en lucha por la victoria.

"Habrá pistas donde la clasificación será mucho más importante y ese aspecto contará menos, y también habrá carreras en las que equivocaremos la estrategia y las cosas saldrán mal para mí. Así que trato de mantenerme abierto mentalmente, mejorar lo que podemos mejorar y controlar lo que podemos controlar".