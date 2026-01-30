Fórmula E estrena el circuito del Hard Rock Stadium con un motor Porsche en la cima

La Fórmula E inició su aventura en el Hard Rock Stadium en Miami luego de haber corrido el año pasado en Homestead, y en esta ocasión fue el turno de Dan Ticktum de colocarse en la primera posición superando los registros iniciales del integrante de Porsche, Nico Muller en un trazado recortado respecto a la pista de la Fórmula 1.

El trazado que la serie eléctrica ha diseñado de 14 curvas y 2.32 kilómetros de longitud mantiene las características de anchura que se observan en la F1, pero con vehículos más compactos las posibilidades de adelantamiento se han visto durante la práctica del viernes.

El alemán Nico Muller, integrante del equipo Porsche, fue el primero en marcar la referencia con un tiempo de 55.709s superando por 0.132s a Sebastien Buemi de Envision y por dos décimas a Oliver Rowland con condiciones de pista con bajas temperaturas debido a una lluvia ligera que llegó horas antes y ante una gran nubosidad.

Pero en los 10 minutos finales las condiciones cambiaron y una ligera salida del sol permitió una mejora de los tiempos. Taylor Barnard se colocó como la referencia con el DS Penske con un tiempo de 55.653s dejando el tiempo de Muller y Porsche en 0.056s de diferencia. Nyck de Vries saltó al cuarto seguido por su compañero en Mahindra, Edoardo Mortara.

Dan Ticktum llevó a su Cupra Kiro a la primera plaza colocando un cronómetro de 55.503 segundos superando por 0.150s a Barnard y 0.206s a Muller, aunque esas posiciones variaron en el final de la sesión.

De Vries se posicionó segundo a 0.135s seguido por Barnard, Muller y Nick Cassidy, separados por hasta tres décimas de segundo.

La sesión del sábado podría tener condiciones de lluvia tanto en la clasificación como en la carrera, una situación que los pilotos ya están preparando.