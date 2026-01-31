Fórmula E Miami: Muller y Porsche logran la pole position

Porsche regresó a la pole position dentro de la Fórmula E al adjudicarse la primera plaza para la carrera de estreno de las castegoría en el Hard Rock Stadium en un circuito recortado respecto al de Fórmula 1 con Nico Muller ascendiendo en lo alto de la clasificación.

En el primer grupo, un incidente entre Edoardo Mortara y Sebastien Buemi dejó fuera a los competidores de poder luchar por avanzar a la ronda de eliminación directa. Con pocos minutos para el final, Nick Cassidy se ubicó en la cima con un tiempo de 56.845s seguido por Nyck DeVries y Nico Mueller en tercero. Norman Nato era el último del corte.

Cuando el cronómetro llegó a ceros, Nato saltó al primero con 56.765s con el Nissan seguido por Cassidy, De Vries y Muller en cuarto a 0.189s siendo los clasificados a los octavos de final.

En el segundo grupo, Taylor Barnard se posicionó como el mejor seguido por Antonio Felix da Costa. Jake Eriksson llevó al Envision a la siguiente ronda mientras que Felipe Drugovich cerró en cuarto.

El alemán Pascal Wehrlein, Porsche, quedó eliminado por segunda carrera consecutiva en la ronda de grupos.

Las eliminatorias

De Vries derrotó en el primer duelo a Cassidy por 0.133s mientras que Muller sobrepasó a Nato por 0.837s después de un error del piloto de Nissan en su giro. Drugovich y Da Costa cerraron los cuatro para la semifinal.

En las semifinales, Nico Muller y Felipe Drugovich se impusieron a Antonio Felix da Costa y Nyck de Vries.

En el duelo final, Drugovicj inició perdiendo una décima en el primer sector en comparación con el Porsche, pero redujo la diferencia a 0.097s en el sector 2. En el último tramo del circuito recortado de F1 fue Muller quien mantuvo la ventaja por cuatro centésimas de segundo para un tiempo de 55.455s superando el 55.584s del brasileño.

El resultado de Muller significó la segunda pole position de la temporada para Porsche luego de la conseguida en Sao Paulo con Wehrlein.