Fórmula E Miami 2026: Evans gana en doble podio de Porsche

Lo que parecía sería una carrera sin complicaciones cambió radicalmente después de la clasificación cuando una ligera lluvia llegó al circuito del Hard Rock Stadium obligando a cambiar la configuración de los coches durante la formación de la parrilla.

Dirección de carrera decidió arrancar la competencia con coche de seguridad antes de ordenar que todos los competidores se formaran de nuevo en la parrilla para una partida detenidos. El alemán Nico Muller, competidor de Porsche, mantuvo el primer puesto en el arranque, pero pronto inició el intercambio de posiciones entre él y Felipe Drugovich quien arrancó en la segunda plaza.

A la lucha se metió Nyck de Vries tomando la cima por momentos en un duelo de tres. En la parte media, Pascal Wehrlein aprovechaba el primer modo ataque para recuperarse de una mala clasificación y colocarse dentro de los cinco primeros detrás de Joel Eriksson.

Nico Muller, Porsche Formula E Team Porsche 99X Electric Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Con una pista húmeda, el juego de estrategia era clave ante la posible salida de un safety car y el aprovechamiento del modo ataque elevó a los Jaguars de Mitch Evans y Antonio Felix da Costa a la segunda y tercera posición por detrás de Muller. Drugovich se posicionó cuarto seguido por De vries y Wehrlein.





Con 12 giros para el final, Evans se lanzó al ataque de Muller con ambos separándose a dos segundos del resto del pelotón. Detrás de ellos, Drugovich impactaba con su frontal el Jaguar de Da Costa al no poder controlarlo bajo las condiciones de pista mojada provocando la caída de ambos en el clasificador y permitiendo a De Vries tomar el tercero y Wehrlein el cuarto.

Para Drugovich el accidente tuvo un costo de una sanción de 10 segundos adicionales.

Con cinco vueltas para el final, Wehrlein activó su último modo ataque disponible para sobrepasar a De Vries y colocarse detrás de su compañero de Porsche, Muller. El poleman también accionó sus seis minutos restantes, pero casi un minuto antes de que lo hiciera Evans, por lo que la contienda por la victoria parecía casi decretada para el piloto de la firma británica seguido por Muller Wehrlein en un doble podio de la casa alemana.