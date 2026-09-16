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2026 General Max Verstappen vs 100 - Red Bull Karting

16 sept 2026 al 16 sept 2026

EN VIVO: El desafío de Max Verstappen contra 100 pilotos en Silverstone

Texto en vivo

 

 

¿Quiénes son los pilotos de kart que se enfrentarán a Max Verstappen?

Zac Alsop – YouTuber

Tyrique Hyde – Streamer

Queen B (Rebecca Evans) – Creadora de contenido y presentadora de automovilismo

Pieface23 (Jack McDermott) – Creador de contenidos

TGFBro (Romell Henry) – Creador de contenido de YouTube

Manny (Emmanuel David Brown) – YouTuber

Dantic (Daniel Moss) – Creador de contenido y youtuber

Amber Gill – Personalidad televisiva

Stungpegg (Nieve Petruzziello) – Presentadora deportiva y creadora de

contenidos

Bash The Entertainer (Bachala Mbunzama) – Creador de contenido y cómico

Adam el desarrollador (Adam Powell) – Creador de contenidos

Kalia Lai – Creadora de contenidos y deportista

James Doyle – Creador de contenidos

Drift Games (David Egan) – Creador y piloto de drift

GoKartGod – Fabricante de karts eléctricos

Larry Chen – Fotógrafo especializado en automoción

Neo Yau (Yau Hawk Sau) – Actor y creador de contenidos

Mike Dokas – Creador de TikTok

AustrianKiwi (Jonathan Balchin) – Cómico

Nathan Lust – Creador de contenidos

Tettrem (Mateus dos Santos Machado Almeida) – Creador de contenido y

streamer

Mars (Zhang Jing) – Creador de deportes extremos

Pamkutya (Norbert Osbáth) – Creador de contenido

Roberts Vītols – Creador de contenidos

Paky TWC (Patrick Tremolada) – YouTuber

Enis Kirazoğlu – Creador de contenido

Karol Zdęba – YouTuber

Vale Sulca – Creador de contenidos

German Rodezel – Creador de contenido

Pableke (Pablo Jiménez) – Creador de contenido

Josh Richards – Creador y emprendedor

Si Hyun Park – Piloto profesional de drift

John-Marc van Wyk – Creador de contenidos

Dyler – Artista y creador de contenido

Nnnurdaylet – Creador de contenidos

Julia Haller – Creadora de contenidos

Wirtual (Øyvind Ludwig Iversen) – Creador de contenidos

Daniel Ahola – Creador de contenidos

Gabs Djay – Creador de contenido sobre automovilismo

Joe Tasker – Creador de contenidos y presentador de televisión

Bella James – Creadora de contenidos

Juank Pérez – Creador de contenidos

Fresia Aria – Periodista de fútbol

Nate Saunders – Periodista de F1

Jakidale (Jacopo D'Alesio) – YouTuber y creador de contenidos

Sporttouchen (Timothé Rangström) – Creador de contenidos

Bea Eguiraun – Presentadora de automovilismo y piloto de pruebas

TheGrefg – Streamer y creador de contenidos

Caedrel (Marc Lamont) – Streamer

TheDonato (Donato José Muñoz Calabres) – Streamer y creador de contenido

Helydia (Celia Tansel) – Streamer y creadora de contenidos

Diogo "MoveMind" da Silva – Streamer y creador de contenidos

Jonathan " " Amaral – Jugador profesional de esports

RDJavi (Steven Javier Santos del Rosario) – Streamer

TechnoGamerz (Ujjwal Chaurasia) – Creador de contenido de videojuegos

Amar (Amar Al-Naimi) – Streamer y animador

Nugato (Ilija Ravlić) – Streamer

iiTzTimmy (Timothy An) – Streamer y jugador profesional

Qucee (Quentin Correia) – Streamer y YouTuber

Leticia Bufoni – Skatista profesional

Sarah Lezito (Sarah Vignot) – Motociclista acrobática

Arda Saatçi – Atleta de ultra

Lethal Shooter (Chris Matthews) – Entrenador de tiro de la NBA

Janja Garnbret – Escaladora profesional

Leo Neugebauer – Campeón mundial de decatlón

Molly Carlson – Saltadora profesional de acantilados

Matt Jones – Ciclista de montaña

Billy Bolt – Piloto de motos

Aidan Heslop – Saltador de acantilados

Pol Tarrés – Piloto de enduro

Tommo McCluskey – Creador de contenidos y presentador de deportes de motor

Taylor Serage – Creador de contenidos

Joseph Brophy – Periodista deportivo

Supercar Blondie (Niklaus Manuel Hirschi) – Director general de un medio

especializado en automoción

Shreeman Legend (Siddhant Praveen Joshi) – Streamer y YouTuber

Shredded Fox (Jan Liška) – YouTuber e influencer de fitness

Molly Marsh – Influencer e a y personalidad televisiva

Mélanie Buffetaud – Creadora de contenidos y atleta de parkour

Jojo Sim – Creador de contenido

MrCarSounds (Greg Gevojanyan) – Creador de contenido

ExtraEmily (Emily Xuechun Zhang) – Streamer

Henry Robert Williams – Periodista deportivo

Charles Poujade – Atleta de parkour y creador de contenido

Austin Sprinz – Creador de contenido

 

 

 

 

 

 

Aquí les dejamos los horarios para toda Latinoamérica:

General

A qué hora y cómo ver hoy el desafío de Max Verstappen contra 100 pilotos

Este miércoles, Max Verstappen se enfrentará a 100 pilotos en un circuito de karting saliendo desde la última posición. Esto es todo lo que hay que saber sobre "Max vs 100" y cómo seguir la carrera en vivo desde Latinoamérica.

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¡Buenos días a todos! Hoy nos leemos de nuevo pero no con la Fórmula 1, sino con el evento de Verstappen en karting 

Por: Gaby Manzo

Publicado: