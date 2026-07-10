EN VIVO: el Festival de la Velocidad de Goodwood 2026
Sigue en vivo la segunda jornada del Festival de la Velocidad de Goodwood 2026.
Escultura Porsche Central diseñada por Gerry Judah
Foto de: James Sutton / Motorsport Images
El Festival de la Velocidad de Goodwood vuelve a reunir en 2026 a algunas de las principales figuras del automovilismo mundial y a una extraordinaria colección de coches de competición y de producción.
Celebrado anualmente en la finca de Goodwood House, en West Sussex, Inglaterra, el evento se ha convertido en una cita imprescindible para los aficionados gracias a la combinación de historia, innovación y espectáculo que ofrece durante cuatro días.
La tradicional subida de montaña (hillclimb) vuelve a ser el gran atractivo del festival, con la presencia de monoplazas de Fórmula 1 de distintas épocas, vehículos históricos y modernos de diversas categorías del automovilismo y algunas de las últimas novedades de los fabricantes.
Además de la acción en pista, el evento ofrece exhibiciones, estrenos y demostraciones que convierten a Goodwood en uno de los encuentros más importantes del calendario del deporte motor.
A continuación, puedes seguir en vivo toda la actividad del Festival de la Velocidad de Goodwood 2026 a través de la transmisión oficial de YouTube.
Comparte o guarda esta historia
Últimas noticias
El futuro del V8 para F1: Descartan motor único atmosférico y estandarizarían el KERS
Cómo Racing Bulls desplazó a Alpine del lugar de mejor del resto en la F1 2026
Cuestionan la decisión de la FIA en Silverstone mientras exjefe de Alpine ofrece una alternativa
EN VIVO: el Festival de la Velocidad de Goodwood 2026
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Comentarios destacados