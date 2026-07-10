Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

General

EN VIVO: el Festival de la Velocidad de Goodwood 2026

Sigue en vivo la segunda jornada del Festival de la Velocidad de Goodwood 2026.

Redacción Motorsport.com
Redacción Motorsport.com
Editado:
Escultura Porsche Central diseñada por Gerry Judah

Escultura Porsche Central diseñada por Gerry Judah

Foto de: James Sutton / Motorsport Images

El Festival de la Velocidad de Goodwood vuelve a reunir en 2026 a algunas de las principales figuras del automovilismo mundial y a una extraordinaria colección de coches de competición y de producción.

Celebrado anualmente en la finca de Goodwood House, en West Sussex, Inglaterra, el evento se ha convertido en una cita imprescindible para los aficionados gracias a la combinación de historia, innovación y espectáculo que ofrece durante cuatro días.

La tradicional subida de montaña (hillclimb) vuelve a ser el gran atractivo del festival, con la presencia de monoplazas de Fórmula 1 de distintas épocas, vehículos históricos y modernos de diversas categorías del automovilismo y algunas de las últimas novedades de los fabricantes.

Además de la acción en pista, el evento ofrece exhibiciones, estrenos y demostraciones que convierten a Goodwood en uno de los encuentros más importantes del calendario del deporte motor.

También lee:

A continuación, puedes seguir en vivo toda la actividad del Festival de la Velocidad de Goodwood 2026 a través de la transmisión oficial de YouTube.

 

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo La revancha se viste de rojo en el deporte motor

Comentarios destacados
Más de
Redacción Motorsport.com

Tsolov completa el doblete en la F2 y Villagómez se destaca con otro podio en Silverstone

FIA F2
FIA F2
Silverstone
Tsolov completa el doblete en la F2 y Villagómez se destaca con otro podio en Silverstone

Rivera es segundo el domingo en la Fórmula 3 en Silverstone

FIA F3
FIA F3
Silverstone
Rivera es segundo el domingo en la Fórmula 3 en Silverstone

Cinco cosas a tener en cuenta en el GP de Gran Bretaña de F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Cinco cosas a tener en cuenta en el GP de Gran Bretaña de F1 2026

Últimas noticias

El futuro del V8 para F1: Descartan motor único atmosférico y estandarizarían el KERS

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
El futuro del V8 para F1: Descartan motor único atmosférico y estandarizarían el KERS

Cómo Racing Bulls desplazó a Alpine del lugar de mejor del resto en la F1 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Cómo Racing Bulls desplazó a Alpine del lugar de mejor del resto en la F1 2026

Cuestionan la decisión de la FIA en Silverstone mientras exjefe de Alpine ofrece una alternativa

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Cuestionan la decisión de la FIA en Silverstone mientras exjefe de Alpine ofrece una alternativa

EN VIVO: el Festival de la Velocidad de Goodwood 2026

General
Misc General
EN VIVO: el Festival de la Velocidad de Goodwood 2026