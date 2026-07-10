EN VIVO: el Festival de la Velocidad de Goodwood 2026

El Festival de la Velocidad de Goodwood vuelve a reunir en 2026 a algunas de las principales figuras del automovilismo mundial y a una extraordinaria colección de coches de competición y de producción.

Celebrado anualmente en la finca de Goodwood House, en West Sussex, Inglaterra, el evento se ha convertido en una cita imprescindible para los aficionados gracias a la combinación de historia, innovación y espectáculo que ofrece durante cuatro días.

La tradicional subida de montaña (hillclimb) vuelve a ser el gran atractivo del festival, con la presencia de monoplazas de Fórmula 1 de distintas épocas, vehículos históricos y modernos de diversas categorías del automovilismo y algunas de las últimas novedades de los fabricantes.

Además de la acción en pista, el evento ofrece exhibiciones, estrenos y demostraciones que convierten a Goodwood en uno de los encuentros más importantes del calendario del deporte motor.

A continuación, puedes seguir en vivo toda la actividad del Festival de la Velocidad de Goodwood 2026 a través de la transmisión oficial de YouTube.