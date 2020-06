El proyecto de Hamilton para una equidad racial en el deporte motor

El piloto inglés Lewis Hamilton ha estado muy activo en las últimas semanas con el movimiento #BlackLivesMatter, que ha tomado un nuevo impulso en medio de las protestas mundiales contra la injusticia racial tras el asesinato de George Floyd, ocurrido en Estados Unidos.

El seis veces campeón de la Fórmula 1 fue crítico ante el silencio del deporte al que pertenece, y que en un inicio no se pronunció ante los movimientos mundiales por la búsqueda de la equidad racial.

Al escribir en la edición de mañana del periódico británico The Sunday Times, Hamilton habló sobre sus mensajes recientes y dijo: “Vi a personas que respetaba que eligieron no decir nada y eso me rompió el corazón. Por eso que tuve que hablar”.

El piloto de Mercedes escribe en ese espacio sobre las experiencias de racismo que ha vivido en su trayectoria dentro del automovilismo: "desde los niños que me arrojaban cosas mientras practicaba karts, hasta ser molestado por fanáticos con un rostro negro en un gran premio de 2007", situaciones que, en su opinión, lo han hecho: “acostumbrarme a la idea de que nadie hablará más fuerte por mí cuando enfrente el racismo, porque nadie siente ni comprende mi experiencia personal”.

En un intento por mejorar la diversidad dentro de la industria del automovilismo dominada por blancos, Hamilton anunció en el artículo el lanzamiento de The Hamilton Commission (La Comisión Hamilton), una nueva asociación de investigación en conjunto con la Real Academia de Ingeniería.

La Comisión Hamilton estará "dedicada a explorar cómo el automovilismo se puede utilizar como un vehículo para involucrar a más jóvenes de orígenes negros con materias como la Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM-acrónimo de esas materias en inglés) y, en última instancia, emplearlos en nuestros equipos o en otros sectores de la ingeniería”.

Hamilton agregó más información sobre esta comisión: “Explorará áreas que incluyen la falta de modelos a seguir y servicios profesionales en las escuelas, oportunidades para involucrar a más jóvenes negros con extracurriculares relacionadas con las STEM, y sobrepasar las barreras que impiden que personas de los más diversos orígenes se unan a la industria de las carreras, pero también, sobre las prácticas de contratación problemáticas que resultan en que menos graduados negros ingresen a las profesiones de ingeniería”.

"Esta no será una investigación independiente. Queremos escuchar a los jóvenes y graduados que se enfrentan a estos desafíos todos los días y estamos en el proceso de atraer socios adicionales que trabajan en el terreno de las comunidades negras para tener una perspectiva de primera mano. Además, queremos atraer a líderes políticos y empresarios que se comprometan a liderar la activación de las recomendaciones formuladas en el estudio”.

“Se acabó el tiempo de los lugares comunes y los gestos simbólicos. Espero que la Comisión Hamilton permita un cambio real, tangible y medible. Cuando en 20 años mire hacia atrás, quiero ver que el deporte que le dio tantas oportunidades a un niño negro tímido y de clase trabajadora de Stevenage, se volvió tan diverso como el complejo y multicultural mundo en el que vivimos”.

