Magnussen operado y no correrá en las 24 Horas de Daytona

Ya es oficial: Kevin Magnussen no correrá en las 24 Horas de Daytona, la prueba inaugural del Campeonato IMSA SportsCar 2023, que comienza hoy con los primeros entrenamientos del fin de semana 'Roar Before the 24'.

El jueves se supo que el danés pasaría por el quirófano para extirpar un doloroso quiste en una de sus muñecas, lo que significaba que su presencia en Florida con el Porsche nº 53 de MDK Motorsports estaría en riesgo.

Al tener que observar un par de semanas de reposo absoluto, era por tanto inevitable para el piloto de Haas F1 tener que renunciar al compromiso de Florida junto a su padre Jan, el director del equipo y piloto Mark Kvamme y Trenton Estep.

Ahora que se acerca la temporada de Fórmula 1, K-Mag tendrá que concentrarse en ella y pensar en recuperar la condición física más óptima para subirse al monoplaza americano. Su sustituto en Daytona será Jason Hart para el asalto a la clase GTD con el 911.

MDK Motorsports Porsche 911 GT3 R: Kevin Magnussen, Jan Magnussen, Mark Kvamme Photo by: MDK Motorsports

"Los médicos me han aconsejado que no participe en la carrera de la próxima semana. La operación ha ido bien, pero necesito descansar todo lo posible para estar en forma y poder volver a competir antes de empezar a preparar la temporada de F1", explica Magnussen.

"Es una pena. Esperaba con impaciencia esta fantástica carrera y una nueva oportunidad de correr con mi padre y MDK Motorsports. Deseo al equipo un gran fin de semana en Daytona".

Kvamme añadió: "Nos alegramos de que la operación de Kevin haya ido bien y le deseamos una pronta recuperación. Como ya hemos dicho, la salud de nuestros pilotos y miembros del equipo es siempre nuestra prioridad número uno."

"También nos complace anunciar que Kevin será sustituido en Daytona por nuestro piloto de la Porsche Carrera Cup, Jason Hart. Corrimos juntos en Le Mans el año pasado y me impresionó mucho su larga experiencia, su talento y su dedicación al trabajo. Será otro reto emocionante para MDK Motorsports.