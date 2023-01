Victoria de MSR estuvo en duda por falla en caja de cambios

Cargar reproductor de audio

MSR repitió su triunfo de la Rolex 24 de 2022 al conseguir la primera victoria para el nuevo Acura ARX-06, con Tom Blomqvist liderando el doblete de Acura en el coche nº 60 que compartió con Colin Braun, Simon Pagenaud y Helio Castroneves.

Mientras que el MSR Acura fue un factor en la parte delantera de la parrilla, la carrera no estuvo exenta de desafíos para el equipo, ya que tuvo que lidiar con un problema de fuga de aceite que también afectó al segundo Acura del equipo Wayne Taylor Racing.

Sin embargo, después de la carrera, Shank también reveló que a partir de la vuelta 200 -alrededor de las seis horas- el coche #60 también sufrió un sobrecalentamiento de la caja de cambios.

"Nuestro coche tuvo un problema con la caja de cambios toda la noche", dijo Shank durante la rueda de prensa de los ganadores. "Quiero decir, toda la noche, y no pudimos arreglarlo. Decidimos hacerlo funcionar hasta que explotara. No explotó. Tuvimos mucha suerte.

"Fue realmente grave. El tipo que realmente supervisa que se sienta a mi lado, alguien le trajo un pedazo de cinta que decía 90 [grados] C en él, así que nos detuvimos. Sabíamos que eran 90ºC.

"[Pensamos] 'Si va, va'. Seguimos manteniendo la caja de cambios y los niveles de fluidos e intentando arreglarlo literalmente toda la carrera".

Sin embargo, los pilotos del coche #60 dijeron que no notaban nada raro al volante del Acura ganador.

#60 Meyer Shank Racing w/ Curb Agajanian Acura ARX-06: Tom Blomqvist, Colin Braun, Helio Castroneves, Simon Pagenaud Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images

"No lo estaba notando hasta que mencionaron que estábamos perdiendo tiempo en boxes y mencionamos que había algo en la caja de cambios", dijo Castroneves. "Pero nunca pregunté porque no quería saber la respuesta y se me metió algo en la cabeza mientras conducía.

"Lo que hicieron fue perfecto. Nunca sentí nada dentro del coche".

Blomqvist añadió: "Por suerte no fue nada que nos afectara cuando estábamos en pista conduciendo, así que eso fue bueno".

"También tuvimos un pequeño problema con la batería hacia el final. No pudimos parar el coche en boxes como necesitábamos, así que tuvimos que mantener el motor en marcha, y eso siempre es un poco más estresante".

Blomqvist, que se había asegurado la pole en la prueba Roar de la semana anterior, se puso al volante del MSR Acura en las cruciales etapas finales de la carrera, defendiéndose de un ataque final de Filipe Albuquerque en la máquina WTR.

El piloto anglo-sueco dijo que siempre confió en que tenía el ritmo para cerrar la victoria después de cruzar la línea de meta con un margen final de 4,190 segundos.

"Mi vida ha sido más fácil con el coche que he tenido debajo de mí hoy y toda la semana", dijo Blomqvist. "La primera vez que nos pusimos en marcha con este coche pensé: 'Vaya, creo que tenemos algo aquí'. Cada vez que conducíamos decíamos: 'Somos rápidos'.

"Obviamente pensamos que todo el mundo estaba escondiendo mucho porque siempre éramos rápidos, pero creo que demuestra lo bueno que es nuestro coche. Y eso es una felicitación a todos los que han formado parte de este proyecto.

"Estaba seguro de que tenía ventaja sobre los Cadillacs. Éramos buenos en los reinicios, así que confiaba en que con ellos detrás podría manejar mejor la situación."