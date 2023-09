Bryan y Colton Herta intercambian sus coches de IndyCar en Laguna Seca

Bryan se puso al volante de su Reynard-Ford Cosworth con los colores negro, amarillo y blanco de la icónica decoración de Shell con el que consiguió la victoria en el circuito de tres kilómetros y 11 curvas en 1998.

Colton le regaló el coche a su padre en mayo como regalo de cumpleaños. A su vez, Bryan sorprendió a Colton el mes pasado con la misma decoración en su Andretti Autosport Honda #26 y mono para el el Gran Premio de Monterey de este fin de semana.

El evento atrajo a un gran número de miembros de equipos, del pasado y del presente, junto con la mayoría de la actual parrilla de la IndyCar Series, para disfrutar de un espectáculo único.

El intercambio de coches entre Bryan y Colton Herta Photo by: IndyCar Series

La acción comenzó con los dos pilotos conduciendo sus respectivos monoplazas, uno al lado del otro, antes de que Bryan acelerara el coche con el que llegó a la victoria en esta pista hace 25 años. El piloto de 53 años dio cuatro vueltas antes de entrar en boxes para recuperar el aliento.

"No fue muy rápido, pero pude tomar algunas curvas lo suficientemente fuerte como para sentir el coche", dijo Bryan. "Francamente, no estoy en buena forma. Es más físico de lo que podía extraer del coche".

"El límite, el límite ahora mismo para mí, soy yo. Pero fui capaz de sentirlo y recordarlo y todos esos recuerdos y sentimientos me vinieron de golpe".

Pero tampoco se le borró la amplia sonrisa que se dibujó en su rostro.

"Fue genial", dijo Bryan. "Fue muy divertido. Disfruté mucho. Ojalá hubiera durado más de lo que duró, pero lo disfruté mientras duró cada segundo."

Después, le llegó el turno al hijo en el bólido de su padre. Colton recibió un último consejo de su padre sobre el limitador de revoluciones y los puntos de cambio, pero luego pisó inmediatamente el pedal mientras el tren trasero bailaba saliendo de boxes.

El piloto de 23 años superó el total de vueltas de su padre antes de dar por terminada la jornada.

"No tenía expectativas realmente antes ', pero las he superado", dijo Colton. "Hoy ha sido la primera vez que he oído encenderse estos motores. La primera vez que he visto correr un coche de la CART".

"A veces hay pilotos que corren con coches históricos, pero este es un coche bien preparado y yo lo he pilotado lo mejor que he podido. Fue genial tener la oportunidad de hacerlo. Normalmente no puedes hacerlo con algunos de estos coches históricos".

Al igual que su padre, Colton, dos veces ganador en el circuito de Monterey, ofreció su propia valoración de cómo se compara el coche de su padre de hace más de dos décadas con los coches que se corren actualmente en la IndyCar Series.

"La sensación general sigue siendo la de un monoplaza", dijo Colton. "Es un poco más ágil. Es más ligero. Es más bajo. Es más pequeño. La distancia entre ejes es mucho más corta. Por lo tanto, en ese aspecto, en cuanto a rendimiento, es mucho mejor que hoy en día".

"Y luego los motores son muy diferentes, y la potencia de salida es muy diferente. Hablamos de un solo turbo, y ahora tenemos dos turbos y niveles de potencia muy diferentes. La sensación es diferente".

"Lo más importante para mí fue el metanol (combustible). Cuando reduces la velocidad en esas curvas lentas, todos esos gases de escape se amontonan en el habitáculo y al final se ven forzados hacia delante, y a veces no puedes respirar. No puedo imaginarme salir desde el fondo de la parrilla en las carreras; cómo debe ser la primera vuelta. Probablemente no puedas ver ni respirar".

"Seguramente te lloran los ojos, porque es como si te metieran gases en el cuerpo, es increíble. Nunca he sentido eso en ningún coche de carreras que haya conducido. Fue muy, muy genial".

Teniendo en cuenta que Bryan no se había subido a un coche de carreras desde 2006, fue una escena inolvidable para Colton.

"Es como sentir mariposas la primera vez que ves pasar el coche y oyes el sonido del escape y el turbo", dijo Colton. "Y luego, cuando pasa, poder oler el motor, nunca me había pasado antes. También es genial verlo de nuevo en un coche de carreras".

Y ni hablar mirar atrás en el espejo y verlo cuando compartieron la pista.

"Fue raro porque nunca había hecho algo así", dijo Colton. "Lo he visto en un coche de carreras, pero ha pasado mucho tiempo desde que estuvo en un monoplaza. Yo tenía seis o siete años la última vez que lo vi. Así que, para mí, fue como la primera vez. Fue realmente genial".

Una idea de Bryan, presentada a Dan y Cassidy Towriss en Gainbridge, encendió la posibilidad.

"Dijeron: 'Por supuesto, queremos hacerlo. Hagámoslo'", contó Bryan. "Entonces, ellos, el equipo Andretti, todo el mundo lo aceptó. Ya sabes, lo que es tan reconfortante para mí es ver la cantidad de esfuerzo que todo el mundo puso en ello".

"Estoy muy agradecido de poder tener el día que tuvimos y la experiencia que acabamos de tener y compartirlo, compartirlo con mi antiguo equipo y su equipo. Tanta gente que fue importante en mi carrera y que ahora lo es en la suya, y ver esos mundos chocar es realmente genial".

Al final del día, Bryan se sentó en el sidepod de su coche para simplemente asimilarlo todo. A pesar de sus esfuerzos, le costaba describir el significado de lo que acababa de vivir.

"No puedo", dijo Bryan. "Es increíble. Realmente lo es. Es increíble a muchos niveles. Llegar 25 años después a experimentar este coche una vez más, llegar a compartirlo con mi hijo y verlo experimentar un Champ Car de los 90 y poder sentirlo y conducir uno de esos, lo es todo para mí".

