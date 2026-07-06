Así queda el campeonato de la IndyCar 2026 tras la victoria de Pato O'Ward en Mid-Ohio 2026
Solo 66 puntos separan a los cuatro primeros pilotos en el campeonato, con Pato O'Ward en la quinta posición.
Tras un quinto puesto en Mid-Ohio, la ventaja de Alex Palou en el campeonato se redujo ligeramente, con Kyle Kirkwood ahora a 56 puntos. Christian Lundgaard es tercero en la clasificación, a 65 puntos del liderato, y David Malukas es cuarto, a 66 puntos.
Tras su primera victoria de la temporada 2026 de IndyCar, Pato O'Ward es quinto, a 94 puntos de Palou.
Quedan siete carreras en la lucha por el campeonato, con la próxima carrera programada para el 19 de julio en el óvalo de Nashville.
Campeonato de IndyCar 2026 tras Mid-Ohio (Carrera 11 de 18)
|Pos.
|Piloto
|Puntos
|1
|Alex Palou
|404
|2
|Kyle Kirkwood
|348
|3
|Christian Lundgaard
|339
|4
|David Malukas
|338
|5
|Pato O'Ward
|310
|6
|Josef Newgarden
|270
|7
|Felix Rosenqvist
|265
|8
|Scott McLaughlin
|262
|9
|Scott Dixon
|224
|10
|Marcus Ericsson
|222
|11
|Rinus VeeKay
|219
|12
|Marcus Armstrong
|219
|13
|Rinus VeeKay
|175
|14
|Graham Rahal
|218
|15
|Will Power
|209
|16
|Kyffin Simpson
|194
|17
|Alexander Rossi
|190
|18
|Louis Foster
|159
|19
|Dennis Hauger (R)
|148
|20
|Nolan Siegel
|145
|21
|Christian Rasmussen
|143
|22
|Romain Grosjean
|139
|23
|Caio Collet (R)
|132
|24
|Sting Ray Robb
|108
|25
|Mick Schumacher (R)
|108
|26
|Conor Daly
|24
|27
|Takuma Sato
|20
|28
|Jack Harvey
|8
|29
|Jacob Abel (R)
|6
|30
|Helio Castroneves
|5
|31
|Ed Carpenter
|5
|32
|Ryan Hunter-Reay
|5
|33
|Katherine Legge
|5
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