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IndyCar Markham

Las posiciones del campeonato de IndyCar 2026 después de Markham

Palou afianza aún más su posición en lo más alto de la clasificación del campeonato, aumentando su ventaja a +133 sobre Kirkwood

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Editado:
Alex Palou, Chip Ganassi Racing

Un cuarto puesto en una carrera de mucho desgaste en las calles de Markhan ayudó a Alex Palou a sumar otros 23 puntos a su ventaja en el campeonato, ahora 133 puntos por delante de Kyle Kirkwood (quien se estrelló).

David Malukas está cuatro puntos por detrás de Kirkwood en tercer lugar, mientras que Christian Lundgaard está a solo dos puntos de Malukas en una reñida batalla por el segundo puesto.

Dentro de los diez primeros, el único otro cambio significativo fue que el ganador de la Indy 500, Felix Rosenqvist, cayó del sexto al octavo puesto.

Además, Romain Grosjean subió tres posiciones en la clasificación hasta el 18.º tras terminar segundo en Markham.

Lee también:

Clasificación de IndyCar 2026 después de Markham (Carrera 14 de 18)

Pos. Driver Points
1 Alex Palou 542
2 Kyle Kirkwood 409
3 David Malukas 405
4 Christian Lundgaard 403
5 Pato O'Ward 385
6 Josef Newgarden 352
7 Scott McLaughlin 345
8 Felix Rosenqvist 344
9 Marcus Ericsson 329
10 Rinus VeeKay 295
11 Will Power 292
12 Scott Dixon 264
13 Graham Rahal 258
14 Kyffin Simpson 252
15 Marcus Armstrong 244
16 Santino Ferrucci 225
17 Alexander Rossi 218
18 Romain Grosjean 209
19 Louis Foster 200
20 Nolan Siegel 195
21 Dennis Hauger (R) 189
22 Christian Rasmussen 164
23 Caio Collet (R) 158
24 Mick Schumacher (R) 151
25 Sting Ray Robb 150
26 Conor Daly 24
27 Takuma Sato 20
28 Jack Harvey 8
29 Jacob Abel (R) 6
30 Helio Castroneves  5
31 Ed Carpenter 5
32 Ryan Hunter-Reay 5
33 Katherine Legge 5

 

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