Cómo afrontará Canapino el "enorme desafío" de la IndyCar 2023

El argentino Agustín Canapino disputará todo el campeonato 2023 de la Serie IndyCar como piloto del Dallara-Chevrolet #78 del Juncos Hollinger Racing. La noticia fue anunciada por Ricardo Juncos, fundador y copropietario del equipo, a distancia desde Indianápolis en un evento especial el pasado jueves en Buenos Aires, con la presencia del piloto, y fue una verdadera bomba.

En la previa al anuncio, cuando estaba claro que Canapino tendría algún tipo de participación en la próxima temporada de IndyCar, se esperaba que la misma fuera para algunas carreras, o en el mejor de los casos para todas las competencias en circuitos mixtos y callejeros, pero parecía imposible pensar que estaría también en los óvalos.

Esto se debía a la falta de experiencia del piloto argentino no solamente en monoplazas y en el automovilismo internacional, sino también en ese tipo de pistas que son un animal diferente dentro del deporte y que hasta los pilotos de Fórmula 1 que prueban suerte en IndyCar suelen dejar de lado en una primera instancia.

Pero ese no será el caso de Canapino, quien una vez que Ricardo Juncos le presentó hace pocos días la posibilidad de hacer toda la temporada, no lo dudó ni un segundo. Sin embargo, el arrecifeño fue claro respecto a cómo afrontará la montaña rusa que le espera.

"Para mí es algo hermoso, es una oportunidad única. Estoy feliz de poder afrontar este enorme desafío que sinceramente no me lo esperaba. Todo surgió a raíz de todo lo que pasó en el test en Sebring, en las exhibiciones en Argentina, y tener esta oportunidad de ir a correr a la categoría más difícil y más competitiva del mundo, que lo es la IndyCar. Para mí es un enorme desafío, un gran privilegio, y al mismo tiempo una responsabilidad gigante", dijo.

"Para mí es dar un salto de nivel profesional importante, porque si bien el automovilismo argentino y latinoamericano es de los más importantes del mundo a nivel autos de turismo, IndyCar es lo extremo en la exigencia profesional y física para un piloto".

Agustín Canapino, Juncos Hollinger Racing Photo by: Juncos Entertainment Group

Canapino ya había iniciado una fuerte preparación física para subirse al monoplaza de Juncos en octubre en Sebring y actualmente se encuentra profundizando ese trabajo para soportar la temporada de IndyCar.

"Me preparé muchísimo para esa prueba en Sebring, la pude terminar bien, y ahora tengo el desafío de aguantar las carreras, que es para lo que estoy trabajando desde hace un mes entrenando durísimo, cambié un montón de hábitos. Como lo hice para la prueba, pero más intensivo todavía", explicó.

El propio Juncos destacó la forma física del argentino en comparación con otros pilotos que estuvieron en pista esa jornada en Sebring International Raceway: "Agustín mostró una condición física impecable durante todo el día, de hecho mejor que otros pilotos que estaban probando con otros equipos y que venían de la Fórmula 2 y no pudieron terminar el entrenamiento porque no aguantaron. Así que en ese sentido estamos muy tranquilos. Habrá mucho para mejorar, pero tiene una base muy lógica para arrancar en la IndyCar", dijo.

No hay dudas que el desafío que le espera a Canapino es enorme, razón por la cual tanto él como Juncos se encargaron de poner en claro las expectativas para la temporada que iniciará el próximo 5 de marzo en el circuito urbano de San Petersburgo, en el estado de Florida.

"Me llevará tiempo acostumbrarme al auto, eso va a llevar carreras, por eso me lo tomo con mucho profesionalismo, con mucha responsabilidad, pero a la vez con calma. Eso también es un pedido para todo el público: que nos acompañe, que nos tenga paciencia, que nos tenga calma y que sepan que estamos en un proceso que iniciamos de aprendizaje. Obviamente con un objetivo a largo plazo, ojalá no sea el único año que tenga, voy a trabajar para tener una segunda oportunidad y poco a poco lograr cosas para escalar en esta categoría tan complicada", comentó Canapino.

Presentación Ricardo Juncos, Agustín Canapino, Juncos Racing Photo by: Juncos Racing

Juncos, por su parte, agregó: "Como dijo Agustín, es la categoría más difícil del mundo y no es porque lo diga él o lo diga yo, lo dicen los mismos pilotos que han venido desde la F1. La gente puede ver los campeonatos, hay tandas de entrenamiento con los 26 autos en siete décimas de segundo, hay pilotos que han ganado carreras y al otro fin de semana están últimos o 22, o 20. No hay que explicar todo eso pero es muy importante entender que el primer campeonato de un piloto debutante en IndyCar es muy complicado, las pruebas están muy limitadas por reglamento, en los circuitos callejeros no podés probar. O sea que tu año debut es prácticamente una prueba".

"Así se lo toman todos. (Josef) Newgarden, que salió campeón con Penske, lo hizo en su sexto año de correr en IndyCar y está considerado uno de los mejores pilotos. Nosotros como equipo también somos un equipo chico, el año pasado hicimos lo que pudimos con Callum Ilott, creo que fuimos de menos a más, de hecho casi logramos la pole position en la última carrera. Como equipo nosotros mostramos esa evolución y ahora es cuestión de continuar en el mismo camino agregando el segundo auto", agregó.

Este mismo domingo Canapino viajaba a Indianápolis, donde vivirá para estar cerca del taller que Juncos Hollinger Racing posee en las proximidades del mismísimo Indianapolis Motor Speedway.

El argentino, que cumplirá 33 años el 19 de enero, seguirá allí su preparación para lo que serán las pruebas colectivas que la IndyCar disputará el 2 y 3 de febrero en la pista de The Thermal Club, en Palm Springs, California, un circuito inédito para los pilotos y equipos de la categoría. Ese será su único test antes del debut el primer fin de semana de marzo en San Petersburgo.