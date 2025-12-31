Cinco momentos memorables de la temporada 2025 de IndyCar

¿Qué se te viene a la mente cuando hablás de una actuación memorable? No puede ser tan simple como largar desde la pole y escaparse hacia la victoria. Va más allá de ser "la mejor carrera" y captura la esencia de una competencia. Te deja pensando: "Caramba, eso fue espectacular".

La temporada 2025 de la IndyCar Series tuvo muchos de esos momentos, incluso con Alex Palou logrando ocho victorias —incluida las 500 Millas de Indianápolis— camino a su cuarto campeonato en cinco años.

Al analizar algunas de las estadísticas del año pasado, vale la pena señalar que las 17 carreras fueron ganadas por pilotos que clasificaron dentro del top 10. El autor de la pole ganó en cinco ocasiones, mientras que largar tercero resultó mejor que salir segundo, superando a esa posición por tres a uno en el camino a la victoria. Siete triunfos llegaron desde pilotos que partieron fuera del top cinco, incluidos dos desde el décimo puesto (Kyle Kirkwood en Gateway y Pato O'Ward en Toronto).

También hubo un par de actuaciones destacadas que pasaron de posiciones de largada desastrosas a terminar en el podio, con Christian Rasmussen avanzando del 25° al tercer puesto en Gateway y Santino Ferrucci escalando del 21° al segundo lugar en Detroit. Con todo eso en mente, vamos a repasar quiénes entraron en la lista.

5. La declaración de Power

Will Power, Team Penske Photo by: Penske Entertainment

Aunque fue una temporada miserable para Team Penske en general, Will Power fue la fuerza constante que mantuvo de manera regular a uno de los tres coches dentro del top 10 del campeonato. Aun así, las dudas sobre su situación contractual se extendieron bien entrado el verano, algo que resultó extraño si se tiene en cuenta que ganó su segundo campeonato con el equipo en 2022 y que fue el único piloto que logró interrumpir el dominio de Palou desde que este se unió a Chip Ganassi Racing a comienzos de 2021.

Frente a todas las preguntas que persistían entre los comentaristas en la sala de prensa, el piloto de 44 años enterró cualquier duda con una actuación fenomenal en el Gran Premio de Portland. Tras largar tercero, llevó el Chevrolet número 12 hasta la punta y lideró 78 de las 110 vueltas para quedarse con la victoria.

En la conferencia de prensa posterior a la carrera, el ganador de 45 carreras (cuarto en la historia), que comenzó su trayectoria con Team Penske en 2009, dejó en claro lo que pensaba:

"Gané tres carreras el año pasado (en 2024)", dijo Power. "Si sos un equipo y estás esperando para saber si soy lo suficientemente bueno, no sé qué están pensando. Si de verdad están esperando y preguntándose 'no estoy seguro de que este tipo sea lo suficientemente bueno', entonces vuelvan a mirar el año pasado y ya lo sabrán".

Andretti Global no esperó, y Power pilotará el Honda número 26 —antes ocupado por Colton Herta— en 2026.

4. Corriendo con lo justo

Santino Ferrucci, A. J. Foyt Enterprises Photo by: Michael L. Levitt / Lumen via Getty Images

Aunque la actuación de Ferrucci en Detroit fue increíblemente impresionante, lo que más se destacó fue su gestión de combustible en Road America.

La complejidad de la carrera en el circuito mixto de 14 curvas y 4,048 millas cambió varias veces debido a neutralizaciones mal sincronizadas, lo que llevó a muchos a apostar por encontrar la estrategia correcta. En las primeras vueltas, Ferrucci, que había largado 18°, se mantenía en la mitad del pelotón con el Chevrolet número 14 de AJ Foyt Racing. Sin embargo, una parada en boxes en la vuelta 23 de 55 resultó ser la decisión correcta, ya que avanzó posiciones y se metió en el top 10 apenas seis vueltas más tarde.

Ferrucci tiene un estilo de conducción agresivo y nunca había sido visto como un piloto ahorrador de combustible, pero logró resistir más que muchos otros —incluido el maestro del consumo y seis veces campeón de la categoría, Scott Dixon, que debió parar desde la punta a dos vueltas del final— para terminar tercero.

Palou iba con la misma estrategia que Ferrucci y terminó ganando tras haber largado segundo, mientras que Felix Rosenqvist, de Meyer Shank Racing, protagonizó una furiosa remontada final para finalizar segundo. Sin embargo, la actuación de Ferrucci probablemente sea aún más recordada por quedarse sin combustible instantes después de cruzar la bandera a cuadros y detenerse en la curva 1, para luego beber una cerveza fría que un aficionado le lanzó por encima del muro para refrescarse tras una carrera exigente.

3. Detroit Rock City

Rinus Veekay, Dale Coyne Racing Photo by: Jake Galstad / Lumen via Getty Images

Hubo un filo especial en Kirkwood en 2025, y ninguna carrera lo demostró mejor que el Gran Premio de Detroit.

Tras perder la pole y la primera fila en la clasificación, Kirkwood saltó rápidamente al segundo lugar y luego intentó el undercut sobre su compañero y líder de la carrera, Herta, realizando su primera parada en la vuelta 11 de 100. El momento de las neutralizaciones pareció frustrar sus posibilidades de ganar o incluso de subir al podio, pero a medida que la carrera avanzó, Kirkwood encontró el liderato en la vuelta 39. Cayó al cuarto puesto cuando tres autos permanecieron en pista durante una secuencia de paradas bajo bandera amarilla en la vuelta 67, pero superó a Marcus Armstrong para recuperar el tercer lugar antes de sufrir un leve daño en el alerón delantero —y casi un corte en el neumático trasero izquierdo— mientras luchaba con Kyffin Simpson por la segunda posición. Una maniobra decidida sobre Ferrucci, pese al daño ligero, devolvió al Honda número 27 de Andretti Global a la punta en la vuelta 79.

Aunque Kirkwood parecía listo para escaparse y asegurar la victoria, una bandera roja volvió a juntar al pelotón y preparó un relanzamiento con 11 vueltas por delante. Sin dejar lugar a dudas, calculó el arranque a la perfección y se llevó una victoria tenaz por 3,5931 segundos.

2. El salto de VeeKay en Toronto

Rinus Veekay, Dale Coyne Racing Photo by: Jake Galstad / Lumen via Getty Images

Había muy pocas expectativas cuando Rinus VeeKay se unió a Dale Coyne Racing a comienzos de año, pero el dúo rindió muy por encima de lo esperado, y la actuación en las calles de Toronto estuvo cerca de ser una victoria contundente.

Tras largar noveno, el neerlandés aprovechó al máximo una estrategia de dos paradas y un ritmo dinámico para saltar a la punta y liderar 16 de las 90 vueltas. Sin embargo, el ritmo y la estrategia de tres paradas de Pato O'Ward, de Arrow McLaren, fueron suficientes para superar a VeeKay y tomar el control de la carrera con 38 vueltas por delante.

Aun así, fue una actuación notable, ya que significó el primer podio de VeeKay desde 2022 (en Barber Motorsports Park) y el primer podio del equipo desde 2023 en Gateway con David Malukas.

En ese momento, VeeKay y Dale Coyne Racing estaban llamando a la puerta del top 10 del campeonato con apenas cuatro fechas restantes.

1. La remontada radical de Rasmussen

Christian Rasmussen, Ed Carpenter Racing, Will Power, Team Penske Photo by: Geoff Miller / Lumen via Getty Images

Todo indicaba que Alex Palou se encaminaba cómodamente hacia la victoria en el óvalo de Milwaukee. Intocable, su Honda número 10 había largado desde la pole y liderado 199 de las 250 vueltas.

Parecía otro triunfo asegurado para Palou, hasta que Christian Rasmussen protagonizó una actuación brillante. Tras largar noveno, el danés se mantuvo alrededor del top 10 durante la mayor parte de la carrera y mostró destellos de ritmo en las primeras 200 vueltas. Luego apareció una breve lluvia que preparó un relanzamiento con 29 vueltas por delante.

Rasmussen relanzó desde el séptimo puesto y fue uno de los que montó neumáticos Firestone nuevos en la vuelta 213, a diferencia de Palou o del dúo de Team Penske formado por Scott McLaughlin y Josef Newgarden, entre otros. La diferencia era de solo 17 vueltas de uso de neumáticos, pero resultó suficiente: Rasmussen atravesó el pelotón con adelantamientos audaces —la mayoría por el exterior— que lo llevaron a quedar a centímetros del muro y al borde del desastre.

En la vuelta 230, Rasmussen superó a McLaughlin y quedó a 1,3 segundos de Palou. Cuatro vueltas más tarde, estaba momentáneamente pegado al alerón trasero del líder antes de lanzarse por el exterior en un mano a mano que terminó con Rasmussen tomando la punta por centímetros a la salida de la curva 4, y de manera definitiva al zambullirse en la curva 1 en la vuelta siguiente.

El ritmo no decayó y Rasmussen, campeón de Indy NXT 2023, siguió llevando al límite el Chevrolet número 21 de Ed Carpenter Racing durante las 16 vueltas finales. Finalmente, ganó con una ventaja de 1,9463 segundos sobre Palou.

La victoria llegó en la 30ª largada de Rasmussen y fue el primer triunfo de ECR desde 2021, cuando VeeKay ganó en el circuito mixto del Indianapolis Motor Speedway.

