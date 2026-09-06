La clasificación final de la temporada 2026 de IndyCar

La temporada 2026 de IndyCar ha concluido. El piloto de Chip Ganassi Racing, Alex Palou, conquistó su quinto título en los últimos seis años, superando por 86 puntos a Kyle Kirkwood (Andretti), quien aseguró el subcampeonato tras subir al podio en Laguna Seca.

Christian Lundgaard, quien deja el equipo Arrow McLaren SP, lideró la actuación de dicha escudería al terminar tercero, seguido por su compañero Pato O'Ward en cuarto lugar; por su parte, el piloto mejor clasificado de Team Penske fue David Malukas, en la quinta posición.

Felix Rosenqvist, ganador de las 500 Millas de Indianápolis de 2026, cerrará la temporada en el noveno puesto de la clasificación general.

En la lucha por el título de Novato del Año, Dennis Hauger se impuso con una ventaja de 15 puntos sobre Mick Schumacher y de 25 puntos sobre Caio Collet.

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Clasificación final de la temporada 2026 de IndyCar