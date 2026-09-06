La clasificación final de la temporada 2026 de IndyCar
Palou ya se había asegurado el título hace una semana, pero la lucha por el segundo puesto se decidió en el último momento.
La temporada 2026 de IndyCar ha concluido. El piloto de Chip Ganassi Racing, Alex Palou, conquistó su quinto título en los últimos seis años, superando por 86 puntos a Kyle Kirkwood (Andretti), quien aseguró el subcampeonato tras subir al podio en Laguna Seca.
Christian Lundgaard, quien deja el equipo Arrow McLaren SP, lideró la actuación de dicha escudería al terminar tercero, seguido por su compañero Pato O'Ward en cuarto lugar; por su parte, el piloto mejor clasificado de Team Penske fue David Malukas, en la quinta posición.
Felix Rosenqvist, ganador de las 500 Millas de Indianápolis de 2026, cerrará la temporada en el noveno puesto de la clasificación general.
En la lucha por el título de Novato del Año, Dennis Hauger se impuso con una ventaja de 15 puntos sobre Mick Schumacher y de 25 puntos sobre Caio Collet.
Clasificación final de la temporada 2026 de IndyCar
|Pos.
|Piloto
|Puntos
|1
|Alex Palou
|631
|2
|Kyle Kirkwood
|545
|3
|Christian Lundgaard
|535
|4
|Pato O'Ward
|522
|5
|David Malukas
|514
|6
|Scott McLaughlin
|482
|7
|Marcus Ericsson
|429
|8
|Josef Newgarden
|423
|9
|Felix Rosenqvist
|412
|10
|Rinus VeeKay
|378
|11
|Will Power
|368
|12
|Scott Dixon
|331
|13
|Kyffin Simpson
|327
|14
|Marcus Armstrong
|320
|15
|Alexander Rossi
|307
|16
|Graham Rahal
|302
|17
|Santino Ferrucci
|280
|18
|Louis Foster
|267
|19
|Romain Grosjean
|259
|20
|Nolan Siegel
|259
|21
|Christian Rasmussen
|245
|22
|Dennis Hauger (R)
|228
|23
|Mick Schumacher (R)
|213
|24
|Caio Collet (R)
|203
|25
|Sting Ray Robb
|182
|26
|Conor Daly
|24
|27
|Takuma Sato
|20
|28
|Jack Harvey
|8
|29
|Jacob Abel (R)
|6
|30
|Helio Castroneves
|5
|31
|Ed Carpenter
|5
|32
|Ryan Hunter-Reay
|5
|33
|Katherine Legge
|5
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