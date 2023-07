Conor Daly volverá a tomar el lugar de Pagenaud en Iowa

Daly, de 31 años, pilotó el coche #60 AutoNation/SiriusXM con motor Honda en Mid-Ohio después de que Pagenaud sufriera un aparatoso accidente en los entrenamientos para esa competencia. Daly terminó 20º, por delante de su compañero de equipo Helio Castroneves.

Tras una nueva evaluación, Pagenaud todavía no ha sido autorizado por el equipo médico de la IndyCar debido a síntomas similares a los de una conmoción cerebral.

"Estoy agradecido a Mike y Jim por llamarme para sustituir a Simon este fin de semana en Iowa", dijo Daly. "Obviamente le deseo lo mejor y espero que se recupere pronto".

Simon Pagenaud, Meyer Shank Racing Honda Foto de: Richard Dole / Motorsport Images

El fin de semana pasado en Toronto, MSR reclutó a su piloto ganador del Campeonato IMSA SportsCar Tom Blomqvist para sustituir a Pagenaud, pero el británico fue eliminado en un accidente en la primera curva.

Daly llega al fin de semana de Iowa con siete participaciones en el óvalo triple de 0,875 millas. Fue el lugar de su primera pole position en la IndyCar en 2020 para el equipo Carlin. Perdió su lugar como piloto a tiempo completo con el equipo Ed Carpenter Racing a principios de temporada.

"Iowa definitivamente se ha convertido en una de mis pistas favoritas en el último par de años", agregó Daly. "Obviamente, me he clasificado muy bien allí, me he clasificado en la pole y he salido entre los tres primeros los dos últimos años. Espero que podamos repetir esa actuación en la clasificación, pero también rendir en la carrera".

"El equipo hace un trabajo increíble para preparar el coche, así que vamos a darlo todo por Simon otra vez. Haremos todo lo posible para sumar algunos puntos más para el equipo y estoy agradecido de conducir este coche #60 de nuevo para AutoNation y SiriusXm."

Pagenaud emitió un breve comunicado sobre su situación, donde señaló que espera regresar pronto a las carreras: