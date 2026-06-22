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IndyCar Road America

David Malukas “estába del lado correcto del caos” tras quedar segundo en Road America

El piloto del Team Penske terminó segundo por tercera vez en cinco carreras de IndyCar y ahora se encuentra a 60 puntos de Alex Palou.

Joey Barnes
Joey Barnes
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David Malukas siguió rozando su primera victoria en la IndyCar Series, pero la puerta permaneció cerrada el domingo por la tarde en Road America.

El piloto de 24 años, oriundo de Chicago, consiguió un meritorio segundo puesto en el Gran Premio XPEL, al volante de su Chevrolet #12 del Team Penske en una carrera caótica en el circuito de 4014 millas y 14 curvas.

"Fue una carrera caótica, pero por suerte, supimos manejarla", declaró Malukas, refiriéndose a las cinco banderas amarillas que se vieron en la carrera de 55 vueltas.

En general, necesito analizarme a mí mismo. Necesito entender por qué estoy perdiendo ritmo en estas carreras. Es un poco como lo que pasó en el GP de Indianápolis (a principios de mayo en el circuito de Indianápolis). Aparte de eso, la estrategia del equipo fue realmente excelente, y muchas gracias a Team Penske, Verizon, Chevrolet y a todos. Gracias a ellos estoy aquí, así que gracias.

Sin duda, fue muy diferente con estas temperaturas más frías, pero aun así nos mantuvimos dentro del rango óptimo desde el calentamiento, y estos chicos saben cómo va a estar el clima, así que prepararon el auto a la perfección.

Will Power, Christian Lundgaard and David Malukas - XPEL Grand Prix at Road America - Photo: Paul Hurley

Will Power, Christian Lundgaard and David Malukas - XPEL Grand Prix at Road America - Photo: Paul Hurley

Photo by: Penske Entertainment

Tras el problema mecánico que sufrió el líder de la carrera, Marcus Armstrong, lo que permitió a Christian Lundgaard adelantarlo y provocó una bandera amarilla al final de la carrera, se vivió una emocionante lucha a una vuelta de la bandera a cuadros. Malukas, con los neumáticos principales más duros, intentó mantenerse cerca del Chevrolet Arrow McLaren n.° 7 de Lundgaard, equipado con el compuesto alternativo más blando, pero no lo logró y se aseguró el segundo puesto, el tercero en las últimas cinco carreras.

«Ahí no había ninguna posibilidad», dijo Malukas. «Compites con neumáticos alternativos contra neumáticos principales. No hay competencia. Al salir de la curva 14, él va hacia adelante, yo voy de lado. Ese es el resultado. Si hubiéramos tenido los mismos neumáticos, tal vez habríamos tenido una oportunidad... Es solo una diferencia de neumáticos».

Con este resultado, Malukas suma cuatro podios en lo que va del año. Tras disputarse 10 de las 18 rondas, se sitúa segundo en la clasificación del campeonato de la IndyCar Series, a 60 puntos del líder Alex Palou (374-314).

“Sí, la verdad es que la frustración empieza a crecer poco a poco”, dijo Malukas sobre su primera victoria en la IndyCar. “Siempre es una lucha por mantener la calma. Al final, seguimos en la lucha por el campeonato, y aún quedan bastantes carreras. Nunca se sabe lo que va a pasar.

“Siempre estás en ese punto intermedio: quieres arriesgarte para ir a por la victoria, pero al mismo tiempo necesitas controlarte porque no quieres cometer ninguna tontería y perder puntos valiosos.

“Ese es el reto de este año: encontrar el equilibrio entre estas dos formas de competir”.

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