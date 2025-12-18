La IndyCar explica su nuevo sistema de control deportivo

Doug Boles, presidente de IndyCar y del Indianapolis Motor Speedway, aportó más claridad sobre el nuevo sistema independiente de control deportivo que entrará en vigor a partir de 2026.

El jueves pasado, IndyCar anunció la creación de un Consejo Independiente de Control Deportivo (Independent Officiating Board, IOB) de tres miembros, que gobernará INDYCAR Officiating Inc., una organización sin fines de lucro creada recientemente, y que elegirá a un Director General de Control Deportivo (Managing Director of Officiating, MDO) para supervisar el área competitiva del deporte. Los propietarios de los equipos con licencia eligieron a dos miembros mediante votación, seleccionando a la leyenda del automovilismo Ray Evernham y al veterano del sector automotriz Raj Nair. El otro miembro, Ronan Morgan, fue designado por la FIA.

En el episodio más reciente de Off Track with Hinch & Rossi, un podcast copresentado por James Hinchcliffe y Alexander Rossi, Boles profundizó en la evolución de la creación del sistema y en el proceso de aquí en adelante.

Boles se remontó a mayo como el punto de origen, cuando se tomó la decisión, y comentó las ideas de estructura debatidas con los equipos durante el año, que fue también cuando se intensificaron los contactos con la FIA.

"La FIA vino y nos visitó en la carrera de Milwaukee para ver cómo funcionaban las cosas allí", dijo Boles. "Curiosamente, la respuesta de la FIA después de estar aquí fue que el sistema no está roto. De hecho, hay algunas cosas que hacemos mucho, mucho mejor que la FIA, pero lo que necesitábamos era ese cortafuegos entre la propiedad de la categoría y la toma de decisiones. Al analizar todo eso, finalmente nos decidimos por este consejo de tres personas, el Consejo Independiente de Control Deportivo, y originalmente estábamos tratando de averiguar cómo conformarlo.

"Hablamos con los propietarios y acordamos que la mejor manera de conformarlo era permitir que los propietarios nominaran personas para formar parte de este consejo independiente de control deportivo. Luego permitiríamos que la FIA hiciera también una nominación. Así, tendrías dos nominados por todos los equipos y uno designado por la FIA. Cuando recibimos esas nominaciones, básicamente lo que ocurrió es que pasaron por un proceso de evaluación."

Los propietarios pudieron nominar a varias personas, que incluían tanto a miembros del automovilismo como a algunos que eran "puramente gente de negocios", según Boles. A partir de ahí, se trató de averiguar si los nominados tenían interés, así como si existían conflictos, como haber trabajado con un equipo o una categoría en los últimos 12 meses.

"Y una vez que llegamos a ese punto, no eliminamos ni añadimos a nadie, dejamos que los propietarios de los equipos lo hicieran", dijo Boles. "Luego los propietarios votaron desde el grupo original y lo redujeron a un grupo más pequeño, y luego la semana pasada, de lunes a miércoles, votaron para decidir quiénes serían, en definitiva, los dos seleccionados por los propietarios."

Si bien todos los miembros electos del IOB se conocían entre sí, nunca se habían reunido antes de la reunión telefónica de la semana pasada. Aunque Boles e IndyCar han ayudado a guiar el proceso hasta este punto, la siguiente responsabilidad recae ahora en Evernham, Nair y Morgan.

"Tenemos una reunión programada en breve en la que los tres comenzarán ahora el proceso de poner en marcha esto; es una organización separada, sin fines de lucro, que no tiene nada que ver con IndyCar, estará completamente separada de nosotros, y su trabajo principal es contratar al Director General de Control Deportivo", explicó Boles.

"Esa persona será quien, en última instancia, decida la implementación de las reglas, quién se sienta en qué puesto, cómo funciona todo, y esa persona informará a este consejo. Pero el único trabajo real de este consejo es decir si el MDO está haciendo un gran trabajo o si necesitamos remover al MDO y traer a otra persona. Así que no son un tribunal de apelaciones. Creo que mucha gente pensó que estos eran los tres tipos que iban a ir a todas las carreras. No es el caso.

"Una vez que eso esté en marcha, lo otro que hará este consejo independiente de control deportivo es que acordaremos un presupuesto, se les dará ese presupuesto, y ellos serán responsables de contratar personal y de la implementación. No es algo que nosotros, Penske Entertainment, podamos controlar. No podemos contratar a la gente. No podemos despedir a la gente. No podemos influir en la gente. Todo va a estar realmente gestionado a través del MDO y del IOB. Todavía hay muchas piezas por resolver antes de llegar a marzo, pero estamos entusiasmados con avanzar en esto y creo que funcionará bastante bien."

Boles reiteró que el MDO estará a cargo de la competencia de IndyCar, lo que significa todo lo relacionado con la implementación de las reglas, incluidas las inspecciones técnicas y de carrera. IndyCar continuará redactando el reglamento. INDYCAR Officiating Inc. podrá hacer sugerencias para cambios en el reglamento, e IndyCar tendrá la obligación de analizarlas con consideración.

En una situación en la que un equipo sea penalizado y quiera apelar, la forma en que funcionará el proceso estará escrita en el reglamento, pero será gestionada por el MDO, y luego el IOB llevará adelante el proceso. IndyCar no tendrá ninguna participación en el proceso de apelaciones.

Lo único en lo que IndyCar seguirá involucrada es en situaciones fuera de pista, en cuestiones que puedan ser perjudiciales para el deporte.

"A diferencia de la situación de la FIA con la F1, la FIA redacta las reglas y tiene la autoridad para hacerlo", dijo Boles. "Nosotros no queríamos entregar completamente nuestro producto a un consejo independiente, por eso, en ese sentido, ellos tendrían que venir a nosotros y luego, juntos, decidiríamos si implementamos esa regla ahora, quizá lo hagamos el año próximo, o quizá no lo hagamos en absoluto por la razón que sea."

En cuanto a la estructura, el MDO tendrá que establecer el presupuesto anual correspondiente. El director de carrera, el responsable del proceso de inspección técnica y los comisarios estarán todos bajo la órbita del MDO y separados de IndyCar.

Según Boles, también existe flexibilidad en el esquema de personal. Por ejemplo, si el MDO quisiera designar un director de carrera asistente o comisarios adicionales, eso podría suceder.

"Creo que hay que darles cierta libertad para hacer eso", señaló Boles. "La forma en que lo hemos visto hasta ahora es básicamente decir: 'Esto es lo que tenemos hoy. Creemos que en general funciona bastante bien hoy, pero eso no significa que no quieras hacer ajustes o cambios'.

"Así que el Director General de Control Deportivo tendrá que decidir qué quiere hacer en relación con esas piezas. Incluso si dijera: 'Miren, quiero adoptar lo que hemos hecho en el pasado desde el punto de vista estructural', a medida que se metan de lleno pueden decir: 'Bien, creo que estas dos o tres cosas podrían funcionar mejor' y querer hacer esos cambios. Y tal como está configurado, tienen libertad para hacer esos cambios a medida que avanzan.

"Al final del día, esto simplemente debería hacernos mejores ahora."