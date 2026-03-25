Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

IndyCar Arlington

IndyCar modifica los resultados de Arlington con una sanción a Kyffin Simpson

Simpson ha recibido una penalización por contacto evitable, casi dos semanas después de que concluyera la carrera en Arlington.

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
Kyffin Simpson, Chip Ganassi Racing

Diez días después del primer Gran Premio de Arlington, IndyCar ha determinado que Kyffin Simpson debía recibir una penalización por un contacto evitable por un incidente en la vuelta 69, en la relargada a una vuelta del final.

El incidente, que provocó que la carrera terminara bajo bandera amarilla, involucró tanto a Nolan Siegel como a Romain Grosjean. Desde entonces, los comisarios han determinado que Simpson inició el incidente y que debió haber sido sancionado. Hubo un efecto acordeón y Simpson giró claramente a Siegel contra el muro, intentando evitarlo demasiado tarde.

Como resultado, el piloto de Chip Ganassi Racing ha sido relegado al final del grupo de la vuelta del líder, cayendo del 19° al 20° lugar en la clasificación final. Felix Rosenqvist, que había sido sancionado por adelantarse en la última relargada y había caído del sexto al 20° puesto, asciende ahora al 19°. Esto supone una diferencia de un punto en el campeonato, aunque no cambia la posición de ninguno de los dos pilotos en la tabla.

IndyCar vuelve a la acción este fin de semana con la cuarta ronda de 2026, que se disputará en Barber Motorsports Park.

También lee:

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo Andretti Global "muy cerca" de tomar una decisión sobre un cuarto coche para Indy 500

Comentarios destacados

Más de
Nick DeGroot

Resultados completos de las 12 Horas de Sebring 2026

IMSA
IMSA
12 Horas de Sebring
Resultados completos de las 12 Horas de Sebring 2026

Piloto de NASCAR es suspendido por burlarse de Malukas con una voz homofóbica

NASCAR Truck
NASCAR Truck
Piloto de NASCAR es suspendido por burlarse de Malukas con una voz homofóbica

Alex Bowman se perderá al menos las próximas tres carreras de la NASCAR Cup

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Alex Bowman se perderá al menos las próximas tres carreras de la NASCAR Cup

Últimas noticias

IndyCar modifica los resultados de Arlington con una sanción a Kyffin Simpson

IndyCar
Indy IndyCar
Arlington
IndyCar modifica los resultados de Arlington con una sanción a Kyffin Simpson

Gran Premio de Estados Unidos de MotoGP 2026 – Cómo ver, horarios y más

MotoGP
MGP MotoGP
GP de las Américas
Gran Premio de Estados Unidos de MotoGP 2026 – Cómo ver, horarios y más

La descalificación de Verstappen en Nürburgring: qué pasó realmente

VLN
VLN VLN
NLS2
La descalificación de Verstappen en Nürburgring: qué pasó realmente

Pierre Gasly revela un casco especial para el GP de Japón de F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Japón
Pierre Gasly revela un casco especial para el GP de Japón de F1