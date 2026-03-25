IndyCar modifica los resultados de Arlington con una sanción a Kyffin Simpson
Simpson ha recibido una penalización por contacto evitable, casi dos semanas después de que concluyera la carrera en Arlington.
Diez días después del primer Gran Premio de Arlington, IndyCar ha determinado que Kyffin Simpson debía recibir una penalización por un contacto evitable por un incidente en la vuelta 69, en la relargada a una vuelta del final.
El incidente, que provocó que la carrera terminara bajo bandera amarilla, involucró tanto a Nolan Siegel como a Romain Grosjean. Desde entonces, los comisarios han determinado que Simpson inició el incidente y que debió haber sido sancionado. Hubo un efecto acordeón y Simpson giró claramente a Siegel contra el muro, intentando evitarlo demasiado tarde.
Como resultado, el piloto de Chip Ganassi Racing ha sido relegado al final del grupo de la vuelta del líder, cayendo del 19° al 20° lugar en la clasificación final. Felix Rosenqvist, que había sido sancionado por adelantarse en la última relargada y había caído del sexto al 20° puesto, asciende ahora al 19°. Esto supone una diferencia de un punto en el campeonato, aunque no cambia la posición de ninguno de los dos pilotos en la tabla.
IndyCar vuelve a la acción este fin de semana con la cuarta ronda de 2026, que se disputará en Barber Motorsports Park.
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