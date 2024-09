El primer podio de Juncos Racing llegó en un momento clave de la IndyCar 2024

Conor Daly no sabe lo que le deparará el año que viene, pero está despejando toda duda de que debería ser un aspirante a permanecer en uno de los asientos de Juncos Hollinger Racing tras la actuación del pasado fin de semana en The Milwaukee Mile.

Daly, de 32 años y natural de Noblesville, Indiana, fue llamado para conducir el Chevrolet Nº 78 de JHR durante las últimas cinco carreras después de que el equipo se separara de común acuerdo de Agustín Canapino tras una serie de cinco finales consecutivos en 18ª posición o peor y pusiera en duda la posibilidad de que el equipo se clasificara entre los 22 primeros del Leaders Circle, que da un millón de dólares en premios.

Aunque Daly estabilizó el equipo en sus dos primeras salidas, sobre todo con un 13º puesto en Gateway, en la primera carrera de la doble cita del pasado fin de semana en Milwaukee pasó del 25º al tercer puesto. Si bien la estrategia jugó un papel importante, el ritmo estuvo ahí en todo momento, ya que progresó temprano con deslumbrantes movimientos a tres bandas desde la línea alta para ejecutar un máximo de 51 adelantamientos en la carrera de la noche.

Patricio O'Ward, Arrow McLaren Chevrolet, y Conor Daly, Juncos Hollinger Racing Chevrolet, rocían champán en el podio de la victoria. Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images

El resultado fue el segundo podio de la carrera de Daly, el otro tuvo lugar en 2016 (Detroit, Carrera 1). También consiguió el mejor resultado de la historia para JHR -mejorando el cuarto puesto de su compañero Romain Grosjeanen Laguna Seca en junio- con el primer podio del equipo en IndyCar.

"Es realmente genial, especialmente cuando puedes compartirlo con... el último podio en el que estuve tenía a Juan Pablo Montoya y Sébastien Bourdais; cambié mi era de pilotos de IndyCar", dijo Daly, señalando al ganador de la carrera, Pato O'Ward, y al segundo, Will Power.

"Sí, una locura. Sinceramente, no sabía lo buenos que éramos. En la primera vuelta decidí ir por donde hubiera espacio. Resulta que funcionó. Luego, sí, seguimos adelante. Fuimos avanzando poco a poco, Obviamente queremos ganar y queremos competir en cabeza, y este equipo me ha dado la oportunidad de hacerlo".

"Pensamos que podríamos hacerlo en Gateway. Esa oportunidad se esfumó rápidamente. Pero sí, estoy agradecido de estar aquí y volver a estar donde realmente soñé estar toda mi vida."

¿Un futuro más permanente para el experimentado piloto?

Los problemas con el embrague lastraron el segundo acto de Daly en el histórico circuito de 1 milla el pasado domingo, relegándolo al 17º puesto. Sin embargo, el trabajo realizado durante el fin de semana ha situado al piloto en el importante Leaders Circle, 19º con 189 puntos, dos puntos por delante del Honda Nº 66 de Meyer Shank Racing(187 puntos) y 14 puntos por delante del 22º puesto, ocupado por el Chevrolet Nº 41 de AJ Foyt Racing (175). El Chevrolet Nº 20 de Ed Carpenter Racing es el primer coche por debajo de la línea de corte con 174 puntos.

Con Daly siendo una parte clave de la subida de forma con JHR, cabe preguntarse si podría permanecer con el equipo después del próximo final de temporada en Nashville Superspeedway el 15 de septiembre.

"Me encantaría", dijo Daly. "Al final, las finanzas son muy difíciles de conseguir en este mundo. Pero siento que todavía tengo muchas cosas que quiero hacer. Obviamente, los dos últimos años han sido muy difíciles para mí, en la situación en la que me encontraba".

"El grupo que me rodea me ha apoyado mucho. Incluso después de las dos primeras carreras, como dije en la televisión, estoy seguro de que todo el mundo decía: 'Bueno, pensábamos que iba a ser genial'".

"Sé que puedo correr delante con estos chicos. El coche me ha dado la oportunidad de hacerlo. Sólo puedo hacer lo que el coche me permite. Ellos me dieron esa oportunidad. Hicimos los movimientos correctos cuando lo necesitábamos".

"Pero sí, lo que me depara el futuro, no tengo ni idea. Por suerte, tengo planeada la semana que viene y el fin de semana siguiente. Después de eso, volveremos a empezar".