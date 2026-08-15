David Malukas elogia el nuevo circuito de IndyCar en Markham

Después de que las actividades en pista del viernes fueran canceladas, comprimiendo el calendario de la IndyCar Series en un sábado ajetreado, David Malukas emergió como el sexto más rápido en la práctica inicial del inaugural Ontario Honda Dealers Indy at Markham. El piloto de 24 años, actualmente tercero en puntos del campeonato, marcó una vuelta de 1m15.3298s en el nuevo circuito urbano temporal de 12 curvas y 2.19 millas.

Al volante del Chevrolet No. 12 para Team Penske, Malukas quedó impresionado de inmediato por el pavimento recién reasfaltado de la pista.

"Sí, me encanta", dijo Malukas. "Creo que es fantástico. Súper liso. Creo que probablemente este está tomando la delantera como el circuito urbano más liso que hemos tenido. No, está muy bien. Creo que está muy bien diseñado. Muy divertido. Muchas curvas difíciles. Desde la horquilla hasta la última sección, el pit lane hasta la curva 10, hay muchos detalles técnicos que tenemos que ajustar, pero me encanta."

El nuevo circuito también presentó algunos desafíos iniciales mientras los pilotos empezaban a generar agarre en la superficie.

"Creo que la evolución de la pista fue enorme", dijo Malukas. "Cuando miras las primeras vueltas, todavía salía polvo de mi toma de aire hacia mis ojos. Parpadeaba mucho para intentar limpiar mi visión. Diría que para la vuelta cuatro o cinco, mucho de eso se limpió, y entonces el agarre de la pista empezó a aumentar.

"Con este nuevo reasfaltado de la pista que hicieron, el nivel de agarre es muy alto, y se podía sentir. Una vez que vas generando algo de agarre, se engancha muchísimo. Creo que cuando miras los tiempos de vuelta, desde la primera práctica hasta que lleguemos a la clasificación, creo que va a haber una diferencia muy grande."

Los simuladores ofrecieron una base sólida, pero la superficie real introdujo algunas variables inesperadas en el cockpit, empezando por la curva 10 y los cambios de elevación que llevan a la horquilla.

"Bueno, la horquilla definitivamente es diferente, por múltiples razones", dijo Malukas. "Obviamente, un cambio de pista. Además, en los simuladores es difícil imaginar la elevación. En el simulador era plana. En la vida real tienes una buena elevación subiendo hacia la horquilla. Aparte de eso, el simulador estuvo bastante preciso. Algunas curvas se sienten más anchas y más estrechas que otras. Se supone que debía ser más como una gran curva. Va a ser divertido, muy divertido."

Cuando le preguntaron por el fuerte bache al entrar en la curva 10, Malukas se mostró entusiasmado por el carácter de la pista.

"Sí, en la entrada, definitivamente hay un gran bache en la entrada", dijo. "Me encanta. Los baches simplemente añaden tecnicidad. Intentas averiguar cómo sortearlo desde el punto de vista de la frenada. Es difícil, pero creo que está bien, es bueno."

Y Malukas añadió además que la curva era más rápida de lo previsto después de la caminata por la pista del viernes.

"Bueno, quiero decir, después de la caminata por la pista, todo era un poco más esperado", dijo. "Diría que casi la entrada de la curva 10, cuánta velocidad llevas realmente por ahí. Pensé en la caminata por la pista que iba a ser fácilmente a fondo. Está al límite, seguro."

Los problemas de frenos dejan a Malukas sin lectura con neumáticos alternativos

A pesar de terminar cerca de lo más alto de las tablas de tiempos, la sesión estuvo lejos de ser tranquila, ya que Malukas tuvo problemas con los neumáticos alternativos más blandos y casi se encontró con el muro por ello.

"Hemos estado lidiando con eso, especialmente solo yo y mi coche, intentando generar temperatura en los frenos", dijo. "Nos encontramos con un problema en el que los neumáticos están listos y los frenos no (en la temperatura óptima).

Es algo en lo que obviamente tenemos que trabajar. Simplemente perdí la calma, cosa que normalmente no hago. Ahora no tenemos una lectura con los rojos y solo unas pocas horas para resolverlo. Por suerte obtuvimos una buena lectura de (compañeros de equipo) Scott (McLaughlin) y Josef (Newgarden)."

Se espera que los tiempos de vuelta caigan en la clasificación

Con solo unas horas restantes antes de la clasificación en un trazado que evoluciona rápidamente, Malukas predice que las velocidades aumentarán exponencialmente a medida que las condiciones de la pista se enfríen para la sesión vespertina.

"Va a ser en segundos", dijo Malukas. "Especialmente si esta noche hace más fresco, eso es aún mejor para nosotros. Va a ser rápido."