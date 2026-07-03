Meyer Shank Racing ficha a Marcus Armstrong con una extensión multianual

Meyer Shank Racing (MSR) anunció que Marcus Armstrong ha firmado una extensión de contrato de varios años que lo mantendrá con la organización. Como parte del acuerdo, Armstrong pasará al Honda #60 del equipo para el inicio de la temporada 2027 de IndyCar.

Desde que se unió a Meyer Shank Racing en 2025, Armstrong ha seguido acercándose poco a poco a la punta del pelotón. En su primera temporada con el equipo, logró el segundo podio de su carrera en Iowa Speedway camino a 11 resultados entre los 10 primeros.

El neozelandés de 25 años ha continuado esa trayectoria ascendente durante toda la campaña de 2026. Con siete carreras aún restantes en el calendario, ya ha conseguido cinco resultados entre los 10 primeros, incluido un quinto puesto en las Indianapolis 500, donde lideraba en el reinicio de la última vuelta. Además, el nuevo acuerdo llega después de una desgarradora casi victoria en Road America, donde una falla mecánica mientras lideraba con menos de cuatro vueltas restantes descarriló las esperanzas de una primera victoria.

A pesar del revés, Armstrong ha demostrado constantemente la velocidad, el oficio de carrera y la compostura que lo han convertido en una piedra angular del futuro de MSR.

“Estoy orgulloso de anunciar una asociación de varios años con MSR,” dijo Armstrong. “Quiero agradecer a Mike, Jim, Tim y Helio por esta oportunidad y por creer en mí. Siento que Meyer Shank Racing me da uno de los autos más fuertes de la parrilla cada fin de semana. Nuestros objetivos están alineados, queremos ganar carreras y luchar de forma constante en la parte delantera.

“Tengo especial ilusión por volver a la Indy 500 con asuntos pendientes de este año. Todavía nos quedan ocho carreras esta temporada y tenemos un fuerte impulso en marcha. Estoy más listo que nunca para cerrar esta temporada con una nota alta y empezar a prepararme para 2027."

Mike Shank, copropietario de MSR, agregó, “Desde que se unió al equipo, Marcus realmente ha demostrado que es un contendiente de primer nivel, algo que no es fácil de hacer en este campo. Su ética de trabajo, sus comentarios y su determinación para mejorar cada fin de semana lo convierten exactamente en el tipo de piloto alrededor del cual quieres construir. Hemos visto un crecimiento tremendo de su parte, y estamos emocionados de continuar ese camino juntos a partir de 2027.”

Con Armstrong cambiándose al #60 después de que su compañero de equipo Felix Rosenqvist se marche al final de la temporada, MSR continúa ultimando los planes para la entrada #66 y espera anunciar al piloto de la segunda entrada de tiempo completo del equipo en una fecha posterior.