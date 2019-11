O'Ward correrá con McLaren en IndyCar

El piloto mexicano disputó siete carreras en IndyCar este año con el equipo Carlin antes de firmar como piloto junior de Red Bull y pasar a competir en la Súper Fórmula.

Pero O'Ward, campeón 2018 de la Indy Lights, se separó de Red Bull pocos meses después y estuvo ausente en la ronda final de la serie japonesa anticipando que pronto habría "buenas noticias" sobre su futuro.

Esas noticias finalmente se conocieron este miércoles ante el anuncio de McLaren, que el año próximo volverá a competir en IndyCar a tiempo completo en asociación con Arrow Schmidt Peterson Motorsports, de que O'Ward disputará el campeonato 2020 con el equipo.

"No podría sentirme más feliz de estar con Arrow McLaren SP para mi primera temporada completa en IndyCar", dijo O'Ward.

"He tenido grandes oportunidades a lo largo del último año pero esto es por lejos lo más grande que podía pasarme para mi carrera. He probado un poco de IndyCar previamente este año y no puedo esperar por representar a Arrow McLaren SP de la mejor forma posible durante la temporada 2020", agregó el piloto mexicano de 20 años de edad.

La confirmación de O'Ward y Askew dejó fuera de Arrow McLaren SP a James Hinchcliffe, quien compitió para Schmidt Peterson Motorsports desde 2015 hasta este año.

"Arrow McLaren SP y James Hinchcliffe se han separado para la temporada 2020 de IndyCar. Queremos agradecer a James por su pasión y compromiso con el equipo durante los últimos cinco años y le deseamos todo lo mejor para el futuro", escribió el equipo en Twitter momentos antes de anunciar a sus nuevos pilotos.

"Con nuestra experiencia en Indy Lights, he seguido a Oliver y a Pato de cerca durante los últimos años en el Road to Indy", comentó Sam Schmidt, co-propietario del equipo, sobre O'Ward y Askew.

"No podría pensar de una alineación mejor para escribir el primer capítulo en la historia de Arrow McLaren SP. Ellos han demostrado su talento en el Road to Indy y con un campeonato de Indy Lights cada uno están listos y merecen asientos a tiempo completo en IndyCar. No tengo dudas que Oliver y Pato son los pilotos indicados para llevar adelante a Arrow McLaren SP".

Por su parte, Gil de Ferran, director deportivo de McLaren Racing y campeón de IndyCar y ganador de las 500 Millas de Indianápolis, dijo: "Mientras buscamos establecer a Arrow McLaren SP y restablecer a McLaren en el mundo de IndyCar, estoy encantado de darles la bienvenida a estos dos jóvenes talentos al equipo".

"Oliver y Pato representan la nueva generación de pilotos de IndyCar. Son ganadores probados y no tengo dudas que formarán una pareja excelente para la temporada 2020".

"Ambos pilotos fueron muy impresionantes en Indy Lights, suman 16 victorias entre los dos en las últimas dos temporadas. Nos hemos tomado tiempo para una selección de pilotos que creemos que es la mejor a largo plazo para los intereses de Arrow McLaren SP", finalizó.

O'Ward llevó adelante actuaciones destacadas previamente en IndyCar, iniciando en cinco ocasiones en el top 10 y cuenta con un octavo puesto este año en Austin como su mejor resultado en carrera.

Askew, por su parte, obtuvo siete victorias y 15 podios en las 18 competencias de Indy Lights para vencer al holandés Rinus VeeKay por el título de la categoría a sus 22 años de edad.