O'Ward: No se debe defender a los aficionados que amenazan a pilotos

Pato O'Ward, que es sin duda el piloto más popular de la IndyCar Series, compartió sus sentimientos después de ver desde lejos cómo su compañero de equipo en Arrow McLaren, Theo Pourchaire, era víctima de abuso y amenazas de muerte en las redes sociales provocadas por una colisión con Agustín Canapino, de Juncos Hollinger Racing(JHR), en el Gran Premio de Detroit del pasado fin de semana.

Aunque a principios de semana Arrow McLaren y JHR emitieron un comunicado conjunto condenando el abuso en línea, sólo unas horas más tarde Canapino comenzó a dar "me gusta" a mensajes donde usuarios se burlaban de Pourchaire, lo cual precedió a un comunicado suyo rechazando las afirmaciones de que sus seguidores amenazaban a sus rivales.

El jueves por la mañana, Arrow McLaren y JHR pusieron fin a su alianza estratégica y hoy el equipo Juncos reveló que Canapino se ausentaría de la ronda de este fin de semana en Road America a poco de iniciarse los entrenamientos libres del viernes. Como resultado, Nolan Siegel ha sido llamado a sustituirlo este fin de semana en el Chevrolet No. 78 de JHR.

Al hablar los medios de comunicación antes de saber que Canapino no correría este fin de semana, O'Ward expresó su postura sobre que incluso los aficionados apasionados no necesitan ser defendidos.

"No me corresponde defenderlos", dijo O'Ward, que ocupa el cuarto lugar en la clasificación del campeonato.

"No importa si lo intentas, en ese momento, si tus fans están haciendo eso a otra persona, ni siquiera debería ser defendido. Eso no está bien. ¿A quién se le ocurre amenazar de muerte a alguien? Nunca".

"No soy responsable de la acción de mis fans, pero eso no significa que vaya a apoyar lo que digan de otra persona, porque las cosas pasan, hombre".

O'Ward analizó el escenario en que tuvo lugar entre Canapino y Pourchaire, que luchaban en la parte trasera del top 10 en el estrecho circuito urbano de 1,645 millas y nueve curvas de Detroit, que tuvo ocho neutralizaciones para un total de 47 de las 100 vueltas bajo banderas amarillas.

"Van a pasar cosas", dijo O'Ward.

"Van a ocurrir percances. Eso es lo que hace que las carreras sean emocionantes. Esa es la razón por la que tenemos aficionados en primer lugar, porque si sólo se tratara de seguir al líder, ¿qué tendría eso de divertido?"



"Los accidentes van a ocurrir y no va a ser la última vez. He cometido errores. He cometido bastantes este año y no será la última vez que me equivoque. Intentas minimizarlos, pero forma parte de ello. Todo el mundo está bajo presión".

"La naturaleza de esa pista, siento que pone a los pilotos en una ventana de, yo diría frustración e impaciencia debido a la cantidad de riesgo que tienes que tomar con el fin de pasar a alguien sólo porque, bueno, lo que la pista es. Forma parte de las carreras en circuitos así. Eso va a pasar".

Y O'Ward tampoco se siente en la obligación de educar a la afición con situaciones intensas como las que vivió su compañero francés de 20 años en Detroit.

"No, soy un piloto de carreras", dijo O'Ward. "No soy profesor. Creo que muchas de estas personas son adultos. Tengo mi moral y mis valores, y siempre me ceñiré a ellos, pero no me corresponde tratar de educar a otra persona".

"Realmente sólo esperas que al menos en cierto modo, su comprensión de ciertas circunstancias, van a suceder. Si no puedes soportarlo, tal vez este no sea el deporte para ti".

"Es parte del entretenimiento. Forma parte del deporte. Forma parte de todo. Los accidentes van a ocurrir, y los desacuerdos también, pero creo que eso es lo que crea un aficionado muy apasionado, cuando sabes que quieres que alguien lo haga tan bien".

Aunque cualquier enredo de alguien con Canapino parece enfurecer a sus fans, O'Ward no tiene planes de correr con él de forma diferente a cualquier otro en la parrilla.

"Intento correr con todos por igual", dijo O'Ward.

"Estoy con el equipo. Entiendo que estamos en el entretenimiento. En algún momento siempre va a haber desacuerdos y opiniones, pero creo que algunas personas lo llevan al extremo y creo que es injusto para nuestra comunidad. Es injusto para nosotros".

"A mí también me ha pasado; incluso algunas de las mismas personas que me llaman héroe y me consideran el mejor que han visto nunca, también me han llamado exactamente lo contrario. Es parte de ello, pero supongo que en algún momento es como ¿realmente tienes que hacerlo?", finalizó.