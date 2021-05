Los tres "jóvenes" han ganado este año -en el caso de O'Ward y VeeKay, por primera vez-, pero todos han tenido problemas de diversa índole antes del "Fast Friday", cuando los turbos BorgWarner se ajustan a 1,5 bares de potencia (desde 1,3), como se hará el fin de semana de la clasificación. Además, los equipos recortan sus coches para intentar simulaciones de clasificación de cuatro vueltas, pero para obtener una lectura precisa, se requiere no tener la succión de un coche que circule por delante.

"No tuvimos un mal día", dijo O'Ward, de Arrow McLaren SP-Chevrolet, que el año pasado ganó los honores de Novato del Año en Indy con un sexto puesto. "Estoy bastante contento con mi coche de cara a la carrera, lo cual siempre es bueno”.

“En cuanto al ritmo de clasificación, todavía no estoy tan contento. Creo que el viernes será un buen indicador para ver dónde estamos. Va a ser interesante mañana ver quién es rápido por sí mismo. Debería darnos una idea de cómo va a ser la clasificación".

Más tarde añadió: "Me he dado cuenta de que un buen coche de carreras no se traduce en un buen coche de clasificación, al menos en mi caso. Tenemos que seguir trabajando en ello, mejorándolo, porque las cosas se vuelven más imprecisas cuanto más rápido vas, y mañana vamos a ir bastante más rápido”.

"Fue un día bastante bueno para mí", dijo VeeKay, que no sólo terminó el día en sexto lugar con la ayuda de la succión, sino que también vio a un compañero de equipo, Conor Daly terminar en segundo lugar, mientras que su otro compañero de equipo - y propietario - Ed Carpenter, terminó entre los seis primeros con velocidades sin asistencia.

Herta, de Andretti Autosport-Honda, dijo: "Creo que al final tenemos el balance que queríamos en cuanto al coche para la carrera. El ritmo de clasificación parecía faltar un poco. Pero al final del día, cuando estábamos corriendo con todos los coches del equipo, definitivamente sentí que podía hacer algunas cosas, lo cual es emocionante".

A pesar de estar contento con su coche en carrera, O'Ward comentó: "Aún es difícil en el tráfico. Cuando estás detrás de dos o tres coches, está bien: sientes el equilibrio real del coche. En cuanto estás como el 12º de la fila, lo único que quieres es que tu coche sea el que reciba el menor aire sucio posible, porque ningún coche se siente bien”.

VeeKay coincidió, diciendo: "Los cuatro primeros pueden luchar, intercambiar posiciones. Pero luego, cuando estás como noveno o décimo, parece que tienes neumáticos de madera".

O'Ward profundizó en su tema, afirmando que los esfuerzos de IndyCar para mejorar las oportunidades de adelantamiento -alterando la aerodinámica con una opción de aleta de giro en la parte delantera del ala inferior, y obligando a rellenar los agujeros del suelo delante de los sidepods- habían sido positivos, pero sólo hasta cierto punto.

"Creo que las mejoras realizadas en la temporada baja han sido positivas. Creo que si estás entre los cuatro o cinco primeros de la fila, probablemente puedas hacer algo si consigues una buena corrido. Si estás en el octavo, noveno o décimo puesto, puede que tengas que esperar a que alguien se ponga delante de ti. Si nadie comete errores, creo que quedarás atascado”.

"Yo siento lo mismo", dijo Herta. "Quiero decir, si tienes un coche realmente bueno, probablemente puedas pasar del cuarto en adelante. Pero siento que cualquier punto más allá de eso, como dijeron, el coche se adormece un poco y no estás seguro de qué extremo se está moviendo. Sólo tienes que esperar a que alguien tenga un momento de pérdida de equilibrio para poder adelantarle”.

Rinus VeeKay, Ed Carpenter Racing-Chevrolet Photo by: Barry Cantrell / Motorsport Images