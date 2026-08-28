Rinus VeeKay no quiere escuchar rumores y se enfoca en lograr un podio con Juncos Racing

Rinus VeeKay entra en la recta final de la temporada de la IndyCar Series con dos objetivos claros: volver al podio y lograr el primer resultado entre los 10 mejores del campeonato de su carrera.

El neerlandés de 25 años ocupa actualmente el 11º puesto en la clasificación con 302 puntos, a 26 puntos de Will Power, de Andretti Global, cuando solo quedan tres carreras en dos fines de semana. Tras una carrera frustrante el domingo pasado en D.C., el piloto del Chevrolet #76 está ansioso por resetearse de inmediato en la doble cita de este fin de semana en Milwaukee Mile.

"Eso es algo que tiene este tramo tan ajetreado de IndyCar: no tienes tiempo para quedarte enganchado a un mal resultado porque enseguida puedes mirar hacia adelante, esta vez a una doble cita," dijo VeeKay.

Tras lograr tres resultados entre los cinco primeros y seis entre los 10 primeros este año, VeeKay confía en su buen rendimiento en los test en el histórico óvalo corto.

"Estoy muy emocionado por Milwaukee," dijo. "Siempre me ha encantado esa pista, y probamos aquí antes, como todos los demás. Fue un test de 25 coches, y fuimos los segundos más rápidos. Eso nos dio confianza, sin duda, y creo que vamos a tener un gran fin de semana."

Después de terminar cuarto en tres ocasiones distintas esta temporada, VeeKay está centrado en conseguir por fin un trofeo.

"Busco un podio, eso seguro," dijo VeeKay. "Ya he terminado cuarto tres veces. En cierto modo marqué Milwaukee como un fin de semana con potencial para ganar una carrera después de que probamos allí. Ganar una carrera implica muchas cosas. Pero creo que tenemos el ritmo para intentarlo al llegar a Milwaukee."

Más allá de los trofeos individuales, lo que está en juego en el campeonato es importante. Juncos Hollinger Racing nunca ha terminado dentro del top 15 en el campeonato de IndyCar, mientras que VeeKay persigue su primer resultado personal entre los 10 mejores del campeonato. Lograr ambas cosas significa luchar en un pelotón lleno de campeones de la serie.

"Es muy difícil decirlo," dijo VeeKay. "Depende mucho de otros pilotos. Estamos compitiendo contra Scott Dixon justo detrás de mí, Will Power justo delante de mí, y luego Marcus Ericsson justo delante de él. Nos estamos mezclando con los nombres con los que queremos mezclarnos. Creo que, viendo nuestra temporada, realmente hemos mostrado lo que queríamos mostrar hasta ahora. Mi objetivo es el top 10 en el campeonato. Creo que, con las pistas que vienen, eso es muy razonable. Pero uno de los pilotos justo a mi alrededor terminó en el podio tres veces (Power), sí, eso realmente lo determina. Creo que para nosotros, si maximizamos nuestros dos fines de semana que vienen, tres carreras, eso es todo lo que busco.

"Creo que tenemos una oportunidad de subir al podio en Milwaukee, y sería muy bonito conseguir un podio para cerrar una temporada como esta, creo, con un trofeo merecido."

Rinus VeeKay, Juncos Hollinger Racing Photo by: Perry Nelson / Lumen via Getty Images

Mientras continúan las especulaciones en el paddock sobre la próxima temporada, VeeKay también confirmó que sus planes de futuro están tomando forma: "Sí, seguro. Creo que las cosas se están aclarando. Todavía no hay nada concreto decidido."

Sin embargo, sigue confiando en que su rendimiento en el trío final de carreras – compuesto por la doble cita de Milwaukee y la final de temporada en Laguna Seca – hablará por sí solo sin añadir presión extra a las conversaciones contractuales.

"Lo hemos hecho muy bien hasta ahora," dijo VeeKay. "Siento que las dos últimas carreras fueron un poco nuestros talones de Aquiles, nuevos circuitos urbanos, pistas bacheadas, algo sobre lo que no tenía tanta confianza. Creo que con Milwaukee por delante, eso es un poco nuestra fortaleza, un óvalo corto. Y Laguna Seca, ese es otro circuito mixto -- bueno, en los dos últimos circuitos mixto he terminado cuarto. No me preocupan demasiado esas pistas.

"Creo que vamos a tener rendimiento, y no creo que eso vaya a cambiar mi toma de decisiones para la silly season."