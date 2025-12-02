Sting Ray Robb continuará con Juncos Racing para la IndyCar 2026

"Hemos dado pasos importantes este año, pero sabemos que hay mucho más potencial por desbloquear, y 2026 es nuestra oportunidad para convertir ese progreso en mejoras reales de rendimiento. Con la continuidad que aporta Sting Ray, combinada con la velocidad, la experiencia y el pedigrí ganador de carreras que aporta Rinus, creemos que esta alineación nos da el poder necesario para avanzar rápidamente en el orden competitivo".

"Sting Ray es un pilar clave en la estructura que estamos construyendo para 2026. Su compromiso y enfoque coinciden con la ambición que impulsa a este equipo hacia adelante", dijo el director del equipo, Dave O'Neill.

La renovación de Robb marca su segundo año consecutivo con Juncos Hollinger Racing , después de reincorporarse a la organización en 2025, cinco años después de que ambos conquistaran juntos el campeonato Indy Pro 2020.

Robb comenzó su trayectoria en IndyCar en 2023 con Dale Coyne Racing antes de pasar a A.J. Foyt al año siguiente, y luego a Juncos en 2025. Su mejor resultado la temporada pasada fue un noveno puesto en Long Beach, camino a terminar 25º en el campeonato. Su posición promedio de salida de 22,1, el mejor de su paso por la serie hasta ahora, mientras que logró un promedio de llegada de 19,6.

"Esta temporada es enorme para mí y la estoy abrazando plenamente. Es mi primera oportunidad de correr con el mismo equipo por una segunda temporada y estoy listo para lo que eso exige", dijo Robb.

"Lo clave para mí es la continuidad: trabajar con los miembros establecidos del equipo y con las caras nuevas en las que todos confiamos, con todos enfocados en elevar el nivel en todas las áreas. Tener la experiencia de Dave al mando ha sido enorme. Se puede sentir cómo su pedigrí en las carreras moldea nuestros procesos, la manera en que lidera y el profesionalismo general. Combina eso con la visión de Adam Carroll y las seis temporadas de experiencia que trae Rinus como compañero, y se siente que toda la operación va en la dirección correcta. Estoy entusiasmado de tener a Rinus como compañero: estamos alineados, tenemos hambre y estamos listos para pelear juntos hacia adelante."

Con Robb confirmado para una segunda temporada en Juncos Racing, el único asiento restante en IndyCar para 2026 es el segundo coche de Coyne. El futuro de Prema Racing como equipo aún debe definirse, pero el jefe de Prema Racing, Rene Rosin, dijo recientemente a Motorsport.com que tanto Callum Ilott como Robert Shwartzman seguirían formando parte del equipo si continúa en la parrilla.