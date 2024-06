24 Horas de Le Mans: ¿Qué cambió para la edición 2024?

La carrera de resistencia más prestigiosa del mundo vuelve este fin de semana al Circuito de la Sarthe para disputar las 24 Horas de Le Mans.

Ferrari es el ganador defensor tras imponerse en la edición del centenario de la carrera en 2023, lo que supuso su primera victoria general en Le Mans desde 1965.

Pero el fabricante italiano tiene una mayor competencia este año, ya que la clase Hypercar, introducida en 2021, ahora consta de 23 coches en lugar de 16 y Le Mans no ha tenido una categoría superior tan grande este siglo.

Entonces, ¿quiénes son esos equipos y qué más hay de nuevo en Le Mans este año?

Fue la única prueba en la que Toyota no ganó el año pasado, en su camino hacia un quinto campeonato mundial consecutivo. Pero 2024 ha resultado mucho más difícil para el fabricante japonés, cuyos coches ocupan el tercer y octavo puesto de la clasificación después de tres rondas, como parte de una parrilla récord de 19 coches en la temporada.

En el coche extra de Porsche está el ex piloto de Fórmula 1 Felipe Nasr , que comparte su asiento con el ganador de 2015 Nick Tandy Mathieu Jaminet y el trío comenzará las 24 Horas en 19º posición.

Por último, en el Cadillac V-Series.R de Action Express está el campeón de la F2 de 2022, Felipe Drugovich , quien, a pesar de no haber pilotado aún las 24 Horas de Le Mans en la vida real, es bicampeón de la edición virtual. Comparte su Cadillac con Jack Aitken , del DTM, y Pipo Derani , que ha ganado dos de los tres últimos campeonatos IMSA. El Cadillac Nº 311 saldrá en 18ª posición.

LMGTE Am fue una categoría de larga duración de las 24 Horas de Le Mans que se remonta a 2011, donde Patrick Bornhauser, Julien Canal y Gabriele Gardel de Larbre ganaron para el conjunto francés en un Corvette C6.R.

La clase LMGTE Am se diseñó para los "gentleman drivers", término con el que se designa a los pilotos que no son profesionales, ya que los equipos debían alinear al menos a un competidor con la categoría Bronce de la FIA, que es la más baja y se otorga a alguien que, por ejemplo, obtuvo su primera licencia de piloto después de los 30 años y tiene poca o ninguna experiencia en monoplazas.

Pero, 2023 fue la última aparición de LMGTE Am ya que ahora ha sido reemplazado por LMGT3 para 2024.

Sin embargo, el objetivo de la categoría sigue siendo el mismo, ya que las alineaciones deben seguir estando formadas por al menos un piloto de la categoría de bronce. La única diferencia es que los nuevos coches están equipados con un sistema antibloqueo de frenos (ABS), que facilita el manejo a los pilotos aficionados, por lo que la calidad de las carreras debería ser mejor.

Esta clase debutó a principios de la temporada 2024 y el cambio atrajo a nuevos fabricantes como Lamborghini, McLaren, Ford y Lexus, que ya tenían un sólido pedigrí en las carreras de GT3.

La antigua categoría LMP2 se eliminó para la campaña 2024 del WEC debido a la creciente demanda en la clase Hypercar. Esto significó que el WEC recurrió a una estructura de dos clases por primera vez con LMP2 en su lugar permaneciendo como parte de los campeonatos IMSA y European Le Mans Series, sin embargo, está en Le Mans este año como una única participación en el campeonato mundial este año.

Pero, al no estar en el WEC a tiempo completo, en 2024 los pilotos de LMP2 no lucharán por los puntos del campeonato como el año pasado. Sin embargo, eso no quita el espectáculo, ya que aparte del #45 de Algarve Pro Racing, la parrilla de LMP2 se dividió por poco más de 2,5s en la calificación, con AO de TF Pro-Am de PJ Hyett Alex Quinn en la pole position.