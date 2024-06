¿Qué es el BoP que rige las 24 Horas de Le Mans?

El BoP forma parte de cómo se gobiernan las carreras de coches deportivos, pero no siempre es fácil entenderlo, ya que gran parte está oculto al dominio público.

Los fabricantes que participan del Campeonato del Mundo de Resistencia tienen incluso prohibido hablar del BoP, aunque se conocen algunos datos.

¿Qué es el BoP?

El BoP es un conjunto de ajustes técnicos cuyo objetivo es garantizar la paridad en toda la parrilla de carreras de coches deportivos, ya sea en el WEC, el DTM o el GT World Challenge.

Esto se consigue alterando los parámetros de un coche, como la potencia y el peso, mientras que los campeonatos del Reino Unido, como el British GT, también aplican penalizaciones por resultados que incluyen un aumento del tiempo mínimo en la parada en boxes para los tres primeros clasificados de cada clase de la carrera anterior.

El BoP se asigna mediante el análisis del rendimiento reciente de un coche, mientras que los organizadores del WEC, por ejemplo, se basan en los datos medidos durante la homologación, que es el proceso de certificación para garantizar que los vehículos se ajustan a las normas técnicas.

Pero cada campeonato es diferente en su forma de aplicar el BoP. Una parte común es el lastre por éxito, que trata de impedir que un coche, o como mucho unos pocos, domine un campeonato haciéndoles retroceder cuando tienen éxito.

Esto se hace añadiendo peso a dicho(s) coche(s). En el DTM, por ejemplo, el ganador de la carrera anterior tiene 20 kg extra para la siguiente competición, mientras que son 10 kg para el que acabó segundo y 5 kg para el tercero. Esto difiere ligeramente de la clase LMGT3 del WEC, ya que en las 6 Horas de Imola de 2024 el Manthey Pure Rxcing Porsche corrió con 30kg extra por haber ganado la carrera anterior y por liderar la clasificación en ese momento.

#12 Hertz Team Jota Porsche 963: William Stevens, Norman Nato, Callum Ilott Foto: Emanuele Clivati | AG Photo

Sin embargo, ese sistema no fue tan popular en el Campeonato Británico de Turismos, que hasta 2021 hizo que los 10 primeros clasificados del campeonato antes del fin de semana llevaran lastre por éxito en una escala móvil de 75 kg a 9 kg para los entrenamientos libres, la clasificación y la primera carrera. Los mismos niveles de lastre se daban entonces a los 10 primeros clasificados de la carrera uno para la segunda carrera del fin de semana, y de la carrera dos a la carrera tres.

Este sistema se sustituyó posteriormente para 2022, coincidiendo con la transición del BTCC a los coches híbridos. Desde entonces, la serie ha aplicado una penalización que, a partir de 2024, limita un aumento de potencia híbrida durante la clasificación y las carreras para los siete primeros coches del campeonato y/o la parrilla. La velocidad mínima a la que se puede desplegar también es mayor para esos coches que para el resto del campeonato.

Por lo tanto, el BoP suele causar mucha controversia. El campeón del mundo de Fórmula 1 Max Verstappen ha expresado durante mucho tiempo su deseo de competir en Le Mans, pero anteriormente expresó su duda de hacerlo hasta que cambiara su BoP.

Esto ocurrió después de que Ferrari ganara las 24 Horas de Le Mans de 2023, donde recibió límites de BoP más favorables. Esto se debe a que al vigente ganador de entonces, Toyota, se le añadieron 36 kg a su coche, lo que significa que era 13 kg más pesado que el Ferrari, lo que el piloto de Toyota, director del equipo y ganador de Le Mans 2021, Kamui Kobayashi , dijo antes de la carrera que le costaría al fabricante japonés 1,2 segundos por vuelta.

Estos cambios se presentaron a los equipos sólo cuatro días antes de que los coches salieran a pista por primera vez, y los que hacen las reglas no hicieron ningún intento de obtener el acuerdo unánime que en teoría era necesario para hacer las alteraciones fuera de las prescripciones de Hypercar.

Así que, inevitablemente, surgieron preguntas sobre hasta qué punto la victoria de Ferrari fue artificial, especialmente cuando fue la única ronda de la temporada en la que Toyota no ganó. Sin embargo, a pesar del dominio de Toyota en el WEC, sigue habiendo argumentos para afirmar que el BoP mejora el espectáculo de las carreras porque, en la mayoría de los casos, acerca mucho más la parrilla.

Si tomamos como ejemplo la temporada 2023 del DTM, en la que se disputaron 16 carreras, un solo piloto no ganó más de tres de ellas. Mientras tanto, un fabricante no ha ganado títulos consecutivos de Super GT500 desde Lexus en 2017, mientras que Mercedes fue el último en conseguirlo de forma consecutiva en Super GT300 en 2018.

#94 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Stoffel Vandoorne, Paul Di Resta, Loic Duval Foto: Emanuele Clivati | AG Photo

Esa apertura es algo por lo que luchan muchos aficionados a las carreras de monoplazas, principalmente de F1, dado que Red Bull ganó 21 de los 22 grandes premios en 2023, algo que probablemente no habría sucedido si un BoP hubiera formado parte de la serie.

Alpine , por ejemplo, podría haber sido capaz de recuperar el déficit de 30 CV que, según afirmó, afectó su campaña, Mercedes podría haber resuelto su inestable parte trasera al disponer de libertad para colocar el lastre, mientras que es poco probable que los problemas aerodinámicos de Williams hubieran sido tan significativos.

Pero, desde su inauguración en 1950, la F1 se ha centrado en construir el coche más rápido, lo que la convierte tanto en un campeonato de ingenieros como de pilotos. Basta pensar en algunos de los directores de equipo: Andrea Stella en McLaren, Mike Krack en Aston Martin y Ayao Komatsu de Haas - todos estos jefes son ingenieros de formación y eso no es lo que realmente significa un BoP.

Por eso el jefe de Mercedes, Toto Wolff, cree que introducir el BoP en la F1 "no debería ni siquiera hablarse" porque sería una "catástrofe" para la serie. Cree que la F1 debe seguir siendo una meritocracia en la que se recompense el éxito en lugar de castigarlo.

Fred Vasseur, de Ferrari, se hizo eco de estos pensamientos: "No soy un gran fan del Balance of Performance ni de ningún tipo de artificio como éste. No es en absoluto el ADN de la Fórmula 1".

¿Cuál es el BoP de las 24 Horas de Le Mans de 2024?

El BoP del Hypercar de las 24 Horas de Le Mans utiliza datos de la carrera del año anterior, lo que la separa del resto de la campaña del WEC.

El director de competición del Automobile Club de l'Ouest, Thierry Bouvet, ha explicado anteriormente que esto se debe a las características únicas de las 8,47 millas del Circuito de la Sarthe, lo que significa que no hay necesariamente un vínculo directo entre el BoP para el evento principal del WEC y el resto del calendario.

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi Fotografía de: Rainier Ehrhardt

El BoP es emitido conjuntamente por la FIA y el ACO, que han introducido el "aumento de potencia" para 2024. Estaba previsto que se estrenara en Imola, la segunda prueba de la campaña, después de que algunos fabricantes la probaran durante los test de pretemporada, pero no se dio ninguna razón para el retraso que se prolongó hasta la tercera prueba en Spa-Francorchamps.

Esto significa que se estrenará en Le Mans, donde se ajustará la potencia por debajo y por encima de los 250 km/h para que la aceleración y la velocidad en línea recta de los Hypercars sean más parecidas. Sin embargo, para el resto de las pruebas, el punto de partida será 208 km/h porque en Le Mans se suelen alcanzar velocidades máximas más altas.

Ferrari es uno de los fabricantes que se ha visto afectado por ello para la carrera de este año, ya que su potencia máxima se reducirá en un 1,7%, aproximadamente 11 CV, por encima de los 248 km/h. Lamborghini (1,6%) y Peugeot (0,7%) son los otros dos fabricantes que perderán con el componente, mientras que todos los demás coches tendrán un aumento de potencia del 0,9%, excepto Porsche, líder del campeonato, que tendrá la misma potencia máxima de 685 CV por encima y por debajo de los 248 km/h.

Porsche también ha ganado 5 kg de peso mínimo, lo que contrasta con Peugeot, ya que puede restar 18 kg a su RX8. Esto significa que el fabricante francés ya no tiene el coche más pesado de la categoría, ya que ahora sólo tiene una desventaja de 5 kg respecto a Porsche, cuando antes era de 28 kg.

Peugeot parece ser el gran ganador de las restricciones del BoP para Le Mans, ya que también ha podido mantener su potencia máxima de 681 CV, mientras que Toyota ha perdido 9 CV, pero también puede reducir 9 kg, 1 kg menos que Ferrari.