Johnson dice que la noche con lluvia en Le Mans fue "aterradora"

Johnson volvió al volante del Chevrolet Camaro ZL1 Nº24 preparado por Hendrick Motorsports cuando el evento entraba en las primeras horas de la noche.

El coche del Garaje 56 tuvo una carrera sin incidentes ni problemas importantes hasta ahora, pero el siete veces campeón de la NASCAR Cup Series se enfrentó a un reto totalmente nuevo justo después de hacerse cargo de las tareas de conducción: empezó a llover.

Varios coches se salieron mientras la lluvia caía a cántaros y la visibilidad se convertía en un problema tan grande como la pista mojada. La experiencia de Johnson en carreras bajo la lluvia es limitada, y nunca en condiciones como éstas. A pesar de todo, el veterano de 47 años hizo un buen trabajo manteniendo el coche en la pista.

"Ha sido aterrador, sobre todo por cómo se ha producido: ha caído un chaparrón al principio de la vuelta y estaba diluviando", dijo Johnson. "Salí de una curva con neumáticos lisos y llovía a cántaros. Pero dimos la vuelta y pusimos los neumáticos de lluvia para ver cómo funcionaban. Probablemente dimos 2 ó 3 vueltas de más con los mojados y se vino abajo cuando la pista empezó a secarse. Volvimos a poner los slicks y éramos el coche de estilo GT más rápido en la pista y estábamos rodando por debajo de los demás".

El stint duró dos horas y 52 minutos y Johnson dio 33 vueltas. El coche se mantiene entre los 40 primeros de la general, pero la aparición del coche de seguridad supuso un pequeño contratiempo para el equipo HMS, que aspira a superar a todos los GTE-Am.

"Tuvimos mala suerte con el coche de seguridad, que nos hizo perder una vuelta y ahora estamos intentando recuperarla", explicó. "Creo que tenemos posibilidades de ganar la clasificación general de GT con este coche. Así que sólo tenemos que tomar bien el coche de seguridad para ponernos de nuevo en la vuelta de cabeza y allá vamos".

"He intentado prepararme para estas condiciones en el simulador, pero no pueden simular la lluvia como en la realidad. La conducción nocturna fue muy útil y funcionó bien, pero la simulación es fácil porque no te puedes hacer daño. Sólo tienes que pulsar reset y vuelves a la pista. En la vida real, el miedo real, las consecuencias reales marcan una gran diferencia".

#24 Hendrick Motorsports Chevrolet Camaro ZL1 de Jimmie Johnson, Mike Rockenfeller, Jenson Button Foto de: Rainier Ehrhardt

Ganadores de la carrera Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi, AF Corse Ferrari 499P 1 / 42 Foto de: Alexander Trienitz #51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P de Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi toma la bandera a cuadros 2 / 42 Foto de: Rainier Ehrhardt Ganadores de las 24 Horas de Le Mans 2023, Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi, AF Corse Ferrari 499P 3 / 42 Foto de: Roberto Chinchero Ganadores de la carrera Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi, AF Corse Ferrari 499P 4 / 42 Foto de: Rainier Ehrhardt Ganadores de la carrera Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi, AF Corse Ferrari 499P 5 / 42 Foto de: Roberto Chinchero Ganadores de las 24 Horas de Le Mans 2023, Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi, AF Corse Ferrari 499P 6 / 42 Foto de: Roberto Chinchero Ganadores de la carrera Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi, AF Corse Ferrari 499P 7 / 42 Foto de: Rainier Ehrhardt #9 Prema Racing Oreca 07 - Gibson de Bent Viscaal, Juan Manuel Correa, Filip Ugran 8 / 42 Foto de: Alexander Trienitz #8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Híbrido de Sébastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa 9 / 42 Foto de: Rainier Ehrhardt #51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P de Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi toma la bandera a cuadros 10 / 42 Foto de: Rainier Ehrhardt #38 Hertz Team Jota Porsche 963 de Antonio Felix Da Costa, Will Stevens, Yifei Ye 11 / 42 Foto de: Rainier Ehrhardt #36 Alpine Elf Team Oreca 07 - Gibson de Matthieu Vaxiviere, Charles Milesi, Julien Canal 12 / 42 Foto de: Rainier Ehrhardt #2 Cadillac Racing Cadillac V-Series.R de Earl Bamber, Alex Lynn, Richard Westbrook 13 / 42 Foto de: Rainier Ehrhardt #56 Project1 - AO Porsche 911 RSR - 19 de Pj Hyett, Gunnar Jeannette, Matteo Cairoli 14 / 42 Foto de: Rainier Ehrhardt #35 Alpine Elf Team Oreca 07 - Gibson de Andre Negrao, Olli Caldwell, Memo Rojas 15 / 42 Foto de: Rainier Ehrhardt #98 Northwest AMR Aston Martin Vantage AMR de Ian James, Daniel Mancinelli, Alex Riberas 16 / 42 Foto de: Rainier Ehrhardt #23 United Autosports Oreca 07 - Gibson de Joshua Pierson, Tom Blomqvist, Oliver Jarvis 17 / 42 Foto de: Rainier Ehrhardt Esteban Gutiérrez, Glickenhaus Racing 18 / 42 Foto de: Rainier Ehrhardt #34 Inter Europol Competition Oreca 07 - Gibson de Jakub Smiechowski, Albert Costa, Fabio Scherer. 19 / 42 Foto de: Alexander Trienitz #8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Híbrido de Sébastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa 20 / 42 Foto de: Alexander Trienitz #51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P de Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi 21 / 42 Foto de: Alexander Trienitz #50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P de Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen 22 / 42 Foto de: Alexander Trienitz #6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963 de Kevin Estre, Andre Lotterer, Laurens Vanthoor 23 / 42 Foto de: Alexander Trienitz #56 Project1 - AO Porsche 911 RSR - 19 de Pj Hyett, Gunnar Jeannette, Matteo Cairoli 24 / 42 Foto de: Alexander Trienitz #24 Hendrick Motorsports Chevrolet Camaro ZL1 de Jimmie Johnson, Mike Rockenfeller, Jenson Button 25 / 42 Foto de: Alexander Trienitz #34 Inter Europol Competition Oreca 07 - Gibson de Jakub Smiechowski, Albert Costa, Fabio Scherer 26 / 42 Foto de: Alexander Trienitz #100 Walkenhorst Motorsport Ferrari 488 GTE EVO de Chandler Hull, Andrew Haryanto, Jeff Segal 27 / 42 Foto de: Alexander Trienitz #94 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8 de Loic Duval, Gustavo Menezes, Nico Muller 28 / 42 Foto de: Alexander Trienitz #93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8 de Paul Di Resta, Mikkel Jensen, Jean-Eric Vergne 29 / 42 Foto de: Alexander Trienitz #311 Action Express Racing Cadillac V-Series.R de Pipo Derani, Alexander Sims, Jack Aitken 30 / 42 Foto de: Alexander Trienitz #41 Team WRT Oreca 07 - Gibson de Rui Andrade, Louis Deletraz, Robert Kubica 31 / 42 Foto de: Alexander Trienitz #5 Porsche Penske Motorsport Porsche 963 de Dane Cameron, Michael Christensen, Frederic Makowiecki 32 / 42 Foto de: Alexander Trienitz #51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P de Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi 33 / 42 Foto de: Alexander Trienitz #56 Project1 - AO Porsche 911 RSR - 19 de Pj Hyett, Gunnar Jeannette, Matteo Cairoli 34 / 42 Foto de: Alexander Trienitz #41 Team WRT Oreca 07 - Gibson de Rui Andrade, Louis Deletraz, Robert Kubica 35 / 42 Foto de: Alexander Trienitz #31 Team WRT Oreca 07 - Gibson de Sean Gelael, Ferdinand Habsburg, Robin Frijns 36 / 42 Foto de: Alexander Trienitz #6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963 de Kevin Estre, Andre Lotterer, Laurens Vanthoor 37 / 42 Foto de: Alexander Trienitz #25 ORT by TF Aston Martin Vantage AMR de Ahmad Al Harthy, Michael Dinan, Charlie Eastwood 38 / 42 Foto de: Alexander Trienitz #34 Inter Europol Competition Oreca 07 - Gibson de Jakub Smiechowski, Albert Costa, Fabio Scherer 39 / 42 Foto de: Alexander Trienitz #65 Panis Racing Oreca 07 - Gibson de Manuel Maldonado, Tijmen Van Der Helm, Job Van Uitert, #24 Hendrick Motorsports Chevrolet Camaro ZL1 de Jimmie Johnson, Mike Rockenfeller, Jenson Button 40 / 42 Foto de: Alexander Trienitz #8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Híbrido de Sébastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa 41 / 42 Foto de: Alexander Trienitz #8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Híbrido de Sébastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa 42 / 42 Foto de: Rainier Ehrhardt