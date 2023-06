Pechito López explica el incidente que lo dejó afuera en Le Mans 2023

Nuevamente José María López no pudo redondear las 24 Horas de Le Mans que hubiese querido el múltiple campeón argentino después que un desafortunado incidente llevara al abandono a su Toyota GR010 Hybrid #7 que comparte con Kamui Kobayashi y Mike Conway.

El piloto argentino había completado un muy bien período de casi tres horas al volante en condiciones muy complicadas, con lluvia incluida, antes de cederle la conducción al piloto japonés.

Kobayashi se encontraba tercero en la carrera y había ascendido al segundo lugar ante una salida de pista de Alessandro Pier Guidi en el Ferrari #51 líder, pero justo después de eso se vio envuelto en un accidente al llegar a una slow zone en el Circuito de La Sarthe.

Debido a la oscuridad en la noche de Le Mans, las cámaras no llegaron a captar nítidamente lo ocurrido, pero López lo explicó en diálogo con FOX Sports México.

"Es una pena, es una pena. Ya estábamos ahí segundos aprovechando la ida afuera de Ferrari. La ilusión estaba más intacta que nunca", comenzó "Pechito".

"En una de las slow zones venía un auto despacio, Kamui se mueve para no pasarlo porque podía ser una penalización, aunque es un poco un punto ciego que tienen esas zonas, y no se ve mucho, no hay muchas imágenes".

"Se ve que le pega un LMP2 de atrás y otro auto más cuando él está frenando. Se comen el slow zone y fue demasiado el daño en el auto para poder volver a boxes. Ahí terminó la carrera", indicó el cordobés.

López considera que el abandono en Le Mans también es el final de la esperanza de ganar el campeonato del mundo del WEC, donde pelea con sus compañeros del Toyota #8.

"Para nosotros ya está. Vamos a perder muchos, muchos puntos acá. Es muy difícil. Hay que pensar en lo que viene, tratar de mirar para adelante, de seguir mejorando a ver si podemos ganar alguna carrera y ojalá para el equipo, que el auto 8 también venía un poco con problemas, pueda estar en la pelea para llevarnos algo con el equipo", comentó.

Un punto alto para López durante su stint el sábado en Le Mans fue cuando le tocó conducir con neumáticos slicks bajo la lluvia, situación que el argentino llevó de gran manera y le permitió ganar terreno en la carrera.

"Fue un poco loco todo. Quedé con las gomas slicks en la lluvia y esa vuelta me tocó sobrevivir, pero me hizo ganar mucho tiempo. Fue muy difícil porque había mucha agua. En la curva 22 prácticamente había un lago, cuando llegué el auto siguió derecho. Pero pude lidiar con eso y recuperar mucho terreno perdido en ese momento", finalizó.

Ganadores de la carrera Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi, AF Corse Ferrari 499P 1 / 42 Foto de: Alexander Trienitz #51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P de Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi toma la bandera a cuadros 2 / 42 Foto de: Rainier Ehrhardt Ganadores de las 24 Horas de Le Mans 2023, Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi, AF Corse Ferrari 499P 3 / 42 Foto de: Roberto Chinchero Ganadores de la carrera Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi, AF Corse Ferrari 499P 4 / 42 Foto de: Rainier Ehrhardt Ganadores de la carrera Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi, AF Corse Ferrari 499P 5 / 42 Foto de: Roberto Chinchero Ganadores de las 24 Horas de Le Mans 2023, Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi, AF Corse Ferrari 499P 6 / 42 Foto de: Roberto Chinchero Ganadores de la carrera Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi, AF Corse Ferrari 499P 7 / 42 Foto de: Rainier Ehrhardt #9 Prema Racing Oreca 07 - Gibson de Bent Viscaal, Juan Manuel Correa, Filip Ugran 8 / 42 Foto de: Alexander Trienitz #8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Híbrido de Sébastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa 9 / 42 Foto de: Rainier Ehrhardt #51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P de Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi toma la bandera a cuadros 10 / 42 Foto de: Rainier Ehrhardt #38 Hertz Team Jota Porsche 963 de Antonio Felix Da Costa, Will Stevens, Yifei Ye 11 / 42 Foto de: Rainier Ehrhardt #36 Alpine Elf Team Oreca 07 - Gibson de Matthieu Vaxiviere, Charles Milesi, Julien Canal 12 / 42 Foto de: Rainier Ehrhardt #2 Cadillac Racing Cadillac V-Series.R de Earl Bamber, Alex Lynn, Richard Westbrook 13 / 42 Foto de: Rainier Ehrhardt #56 Project1 - AO Porsche 911 RSR - 19 de Pj Hyett, Gunnar Jeannette, Matteo Cairoli 14 / 42 Foto de: Rainier Ehrhardt #35 Alpine Elf Team Oreca 07 - Gibson de Andre Negrao, Olli Caldwell, Memo Rojas 15 / 42 Foto de: Rainier Ehrhardt #98 Northwest AMR Aston Martin Vantage AMR de Ian James, Daniel Mancinelli, Alex Riberas 16 / 42 Foto de: Rainier Ehrhardt #23 United Autosports Oreca 07 - Gibson de Joshua Pierson, Tom Blomqvist, Oliver Jarvis 17 / 42 Foto de: Rainier Ehrhardt Esteban Gutiérrez, Glickenhaus Racing 18 / 42 Foto de: Rainier Ehrhardt #34 Inter Europol Competition Oreca 07 - Gibson de Jakub Smiechowski, Albert Costa, Fabio Scherer. 19 / 42 Foto de: Alexander Trienitz #8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Híbrido de Sébastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa 20 / 42 Foto de: Alexander Trienitz #51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P de Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi 21 / 42 Foto de: Alexander Trienitz #50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P de Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen 22 / 42 Foto de: Alexander Trienitz #6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963 de Kevin Estre, Andre Lotterer, Laurens Vanthoor 23 / 42 Foto de: Alexander Trienitz #56 Project1 - AO Porsche 911 RSR - 19 de Pj Hyett, Gunnar Jeannette, Matteo Cairoli 24 / 42 Foto de: Alexander Trienitz #24 Hendrick Motorsports Chevrolet Camaro ZL1 de Jimmie Johnson, Mike Rockenfeller, Jenson Button 25 / 42 Foto de: Alexander Trienitz #34 Inter Europol Competition Oreca 07 - Gibson de Jakub Smiechowski, Albert Costa, Fabio Scherer 26 / 42 Foto de: Alexander Trienitz #100 Walkenhorst Motorsport Ferrari 488 GTE EVO de Chandler Hull, Andrew Haryanto, Jeff Segal 27 / 42 Foto de: Alexander Trienitz #94 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8 de Loic Duval, Gustavo Menezes, Nico Muller 28 / 42 Foto de: Alexander Trienitz #93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8 de Paul Di Resta, Mikkel Jensen, Jean-Eric Vergne 29 / 42 Foto de: Alexander Trienitz #311 Action Express Racing Cadillac V-Series.R de Pipo Derani, Alexander Sims, Jack Aitken 30 / 42 Foto de: Alexander Trienitz #41 Team WRT Oreca 07 - Gibson de Rui Andrade, Louis Deletraz, Robert Kubica 31 / 42 Foto de: Alexander Trienitz #5 Porsche Penske Motorsport Porsche 963 de Dane Cameron, Michael Christensen, Frederic Makowiecki 32 / 42 Foto de: Alexander Trienitz #51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P de Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi 33 / 42 Foto de: Alexander Trienitz #56 Project1 - AO Porsche 911 RSR - 19 de Pj Hyett, Gunnar Jeannette, Matteo Cairoli 34 / 42 Foto de: Alexander Trienitz #41 Team WRT Oreca 07 - Gibson de Rui Andrade, Louis Deletraz, Robert Kubica 35 / 42 Foto de: Alexander Trienitz #31 Team WRT Oreca 07 - Gibson de Sean Gelael, Ferdinand Habsburg, Robin Frijns 36 / 42 Foto de: Alexander Trienitz #6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963 de Kevin Estre, Andre Lotterer, Laurens Vanthoor 37 / 42 Foto de: Alexander Trienitz #25 ORT by TF Aston Martin Vantage AMR de Ahmad Al Harthy, Michael Dinan, Charlie Eastwood 38 / 42 Foto de: Alexander Trienitz #34 Inter Europol Competition Oreca 07 - Gibson de Jakub Smiechowski, Albert Costa, Fabio Scherer 39 / 42 Foto de: Alexander Trienitz #65 Panis Racing Oreca 07 - Gibson de Manuel Maldonado, Tijmen Van Der Helm, Job Van Uitert, #24 Hendrick Motorsports Chevrolet Camaro ZL1 de Jimmie Johnson, Mike Rockenfeller, Jenson Button 40 / 42 Foto de: Alexander Trienitz #8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Híbrido de Sébastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa 41 / 42 Foto de: Alexander Trienitz #8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Híbrido de Sébastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa 42 / 42 Foto de: Rainier Ehrhardt