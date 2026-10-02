Oliver Solberg no se rinde en sus opciones de pelear por el título del WRC

Oliver Solberg cree que “100%” tiene opciones de ganar la corona del World Rally Championship después de una impresionante actuación que lo metió en la lucha por la victoria en el desenlace por el título del Rally Italy Sardinia.

El piloto de Toyota llegó a la cita decisiva por el título a 21 puntos del líder del campeonato durante mucho tiempo, Elfyn Evans, y admitió que sus opciones de título eran remotas. Solberg dijo antes del evento que sumar el máximo de 35 puntos sería, de forma realista, su mejor opción para arrebatar el título.

El joven de 25 años se ha dado todas las opciones de lograrlo tras terminar el viernes a 12.3s del liderato que ostenta Thierry Neuville, de Hyundai, pese a salir tercero en el orden de salida y sufrir un pinchazo lento.

Con Evans cerrando el día sexto de la general (+1m08.9s) y su compañero rival por el título en Toyota, Sami Pajari, situado quinto (+40.2s), Solberg tendrá una ventaja significativa de posición en pista para las especiales del sábado, que está decidido a maximizar.

Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

Aun así, necesitará una actuación impresionante el sábado y el domingo, con Evans necesitando 19 puntos para garantizar el título independientemente de lo que logren Solberg o Pajari. “Creo que sin duda Hyundai estuvo muy fuerte hoy, pero también creo que, con nuestra posición en pista, un poco de mala suerte, suerte con nuestro pinchazo de esta mañana, seguimos en una gran posición. A solo 12 segundos, e hice lo mejor que pude hoy con la posición en pista y el riesgo que gestioné. Así que sigo muy contento”, dijo Solberg a Motorsport.com.

“Tengo opciones al 100%. Elfyn no está en una gran posición, y no lo estará durante el resto del fin de semana con la limpieza de la pista.

“Ojalá todavía podamos ser un poco inteligentes. Todavía queda un fin de semana largo por delante, así que debemos mantener la calma. Pero al menos no estoy demasiado lejos. Al menos tengo una oportunidad. Eso es lo más importante. Mientras tengas una oportunidad, tienes que dar lo mejor de ti.

“Creo que para mañana simplemente seguiré un poco como hoy, pero ojalá, con la posición en pista, todo esté un poco más cerca, y ojalá pueda quizá recuperar algo de tiempo. Veremos, Hyundai ha estado fuerte. Normalmente son muy fuertes en este tipo de carreteras, así que haré lo mejor que pueda.

“Veremos si estoy en una buena posición después de mañana, entonces el domingo será a fondo."

Evans: Solberg es el hombre peligroso

Elfyn Evans, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

Tal como están las cosas, Evans, cinco veces subcampeón, sigue teniendo bajo control su intento de lograr un primer título mundial tras un viernes sólido, teniendo en cuenta la desventaja de salir primero en las duras especiales de grava.

Es importante destacar que Evans evitó retrasos importantes o pinchazos, pero sintió que podría haber asumido un poco más de riesgo. Al reflexionar sobre los resultados del viernes, Evans se muestra cauteloso ante la amenaza que supone Solberg.

“No creo que se pueda llamarlo un alivio. Creo que ha sido una tarde dura, obviamente por la posición en la que estamos”, dijo Evans. “No sé qué más podríamos haber hecho de forma realista.

“Intentamos hacer lo que pudimos dentro de lo razonable. Por supuesto, hay margen para asumir un poco más de riesgo. No parecía que fuéramos tan mal, pero el tiempo no ha estado ahí esta tarde.

“Está relativamente apretado por ahora. Creo que Oliver es el hombre peligroso en este momento, al estar bastante cerca del liderato, y por supuesto sabemos que si termina en esa posición en la que es líder del rally, entonces obviamente eso nos pone un poco más de presión para sumar algunos puntos más.

“Tenemos que seguir insistiendo.

“Mañana es una mejor posición en pista, pero es favorable para otros que salen detrás y todos son pilotos rápidos. No será fácil avanzar, pero veremos.’

Pajari: Nada está perdido, pero tenemos que seguir empujando

Sami Pajari, Marko Salminen, Toyota Gazoo Racing WRT2 Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

Pajari comenzó el fin de semana como el rival más cercano de Evans, a 17 puntos del galés, pero tal como están las cosas, el finlandés ha caído por detrás de Solberg en la clasificación del campeonato.

Tras salir segundo en el orden de salida, Pajari sintió que había maximizado su posición en pista, aunque el piloto de 24 años perdió el cuarto puesto de la general ante su compañero de Toyota Sebastien Ogier por 2.8s en la última especial del viernes.

Preguntado por sus opciones de título, se mantuvo positivo de cara a las seis especiales del sábado.

“Siempre es desafortunado perder una posición así. Creo que, considerando la posición en pista que teníamos, tuvimos un día bastante decente. Pero, por supuesto, siempre quieres un poco más. Pero hay que aceptarlo. Fuimos claramente más rápidos que Elfyn en cada especial, así que eso demuestra lo crucial que es la posición en pista", dijo Pajari.

“Nada está perdido. Así que claramente tenemos que seguir empujando.

“Creo que simplemente intentaremos hacer más o menos lo mismo que hicimos hoy. La posición en pista nos ayudará mañana. Es mucho mejor, al menos, que la que tuvimos hoy.

“Así que quizá automáticamente será ligeramente mejor. Pero, por supuesto, es difícil juzgar cuánto riesgo quieres asumir, porque el problema puede llegar incluso si levantas o si vas a fondo. Pero, por supuesto, es más probable que ocurra cuando vas absolutamente a fondo.”