Chris Amon sobre la victoria de Ford ante Ferrari en Le Mans 1966

Chris, al entrar en la carrera, ¿quiénes eran tus mayores rivales, Ferrari o los otros Ford GT?

Estaba conduciendo con Bruce McLaren en el GT40 #2 y ambos sabíamos que nuestros principales competidores serían los otros Ford. Corrimos en Le Mans en 1965 en la GT40 y fuimos mucho más rápidos que Ferrari hasta que tuvimos problemas de fiabilidad. Sabíamos que Ferrari había mejorado, pero también nosotros, sobre todo en lo que respecta a la fiabilidad, y eso resultó ser así en la carrera.

Cuéntanos sobre el comienzo.

Bruce condujo las primeras partes de la competencia. Recuerdo que estaba húmedo y que estábamos corriendo con neumáticos intermedios de Firestone y a 337-354 km/h en la recta Mulsanne, los neumáticos estaban perdiendo la banda de rodadura. Tomé el relevo de Bruce y él habló con Firestone, y le dijeron generosamente que podíamos cambiar a los Goodyears que los otros GT40 estaban utilizando. Bruce me dijo que teníamos que tirar las puertas y lo hicimos.

¿Fue en el momento en que gritó:'¡Vete al diablo!'?

Sí, y hay un poco de historia en eso. Ambos habíamos conducido los dos primeros coches de 7 litros en Le Mans el año anterior: Bruce con Ken Miles y yo con Phil Hill. Se nos advirtió que tuviéramos cuidado con la caja de cambios, ya que eran nuevas y no habían sido probados, y ambos coches se retiraron con fallos en la caja de cambios. El equipo de McLaren fue comisionado por Ford para construir una versión ligera de la GT40 para su posible uso en 1966. Hice la prueba de esto y lo conduje en algunos eventos tipo Can Am en los Estados Unidos a finales de 1965. Por aquel entonces también estaba haciendo pruebas en Sebring y Daytona con el coche estándar y estaba experimentando algunos problemas mecánicos.

Como resultado de lo anterior, cuando fui a Daytona para las 24 horas en pareja con Bruce, no tenía plena confianza en la fiabilidad si es que íbamos a conducir con toda la fuerza durante toda la carrera, así que le sugerí a Bruce que estableciéramos un ritmo bastante conservador para la carrera, y aunque podríamos estar quedándonos fuera de los tres primeros en las primeras partes de la carrera, podríamos ser los únicos que estuviéramos allí al final, y así fue como terminamos en quinto lugar.

Nuestra actitud con respecto a Le Mans, debido al resultado de Daytona, era obviamente diferente. Decidimos marcar un ritmo para nosotros mismos, que nos mantendría en contacto con el grupo puntero y luego ir a por la delantera más adelante en la carrera. Esta estrategia se vino abajo cuando nuestros neumáticos empezaron a perder la banda de rodadura al principio de la carrera y perdimos mucho tiempo. Bruce y yo fuimos contratados por Firestone, así que fue difícil para Bruce negociar un cambio a Goodyear. Cuando me llamaron para cambiar los neumáticos, creo que la frustración de Bruce había llegado al punto de ebullición, metió la cabeza por la puerta del coche y dijo: 'Vete al diablo'.

¿Qué pasó en la llegada?

La idea era que los principales GT40 cruzaran la línea juntos, pero en la práctica no era posible tener un empate. Inicialmente, no estábamos seguros de quién había ganado.

Galería Lista Bruce McLaren, Chris Amon, Shelby American Inc., Ford Mk II, leads Ken Miles, Denis Hulme, Shelby American Inc., Ford Mk II, and Ronnie Bucknum, Richard Hutcherson, Holman & Moody, Ford Mk II, cruzan la meta 1 / 10 Foto de: LAT Images Bruce McLaren y Chris Amon, primeros; Denny Hulme y Ken Miles, segundos; Colin Davis y Jo Siffert, primeros en P2.0 2 / 10 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch #2 Shelby American Inc. Ford Mk II: Bruce McLaren, Chris Amon 3 / 10 Foto de: LAT Images #2 Shelby American Inc. Ford Mk II: Bruce McLaren, Chris Amon 4 / 10 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch #2 Ford GT-40 Mark II: Bruce McLaren y Chris Amon 5 / 10 Foto de: Ford Motor Company Primera victoria de Ford en las 24 horas de Le Mans, 1966: el ganador Ford GT-40 mark II conducido p 6 / 10 Foto de: Ford Motor Company Equipo de Ford GT-40 en los pits de Le Mans, 1966: Ken Miles y Denny Hulme (1) segundo; Bruce McLaren y Chris Amon (2) ganadores; Dick Hutcherson y Ronnie Bucknum (5) terminaron tercero 7 / 10 Foto de: Ford Motor Company Primera victoria de Ford en las 24 horas de Le Mans, 1966: el ganador Ford GT-40 Mark II conducido p 8 / 10 Foto de: Ford Motor Company Primera victoria de Ford en las 24 horas de Le Mans, 1966: el ganador Ford GT-40 Mark II conducido por Bruce McLaren y Chris Amon 9 / 10 Foto de: Ford Motor Company De izquierda: Bruce McLaren, Henry Ford II y Chris Amon en el podio de la victoria tras las 24 Horas 10 / 10 Foto de: Ford Motor Company

¿Cuál fue la parte más difícil de la carrera para ti?

En aquellos días, la velocidad máxima de la GT40 era de 160 km/h más que la de algunos de los otros coches de la pista, por lo que podía ser bastante peligrosa, especialmente por la noche, bajo la lluvia con la niebla colgando en el aire. Encontré que conducir al amanecer y al atardecer era especialmente difícil porque la luz era muy pobre.

Otra cosa era que los coches de entonces echaban bastante aceite, así que a medida que la carrera avanzaba, y la lluvia caía, la pista se ponía muy resbaladiza. Nuestro acelerador también se estaba atascando un poco, algo que no necesitabas al salir de una curva.

¿Lograste dormir algo?

No lo conseguí. Estábamos parando cada hora y media por combustible y no se nos permitía conducir más de cuatro horas seguidas. Bruce podía dormir en cualquier lugar a cualquier hora, pero yo no. Me duchaba cuando salía del coche y me cambiaba el mono porque te empapabas de sudor conduciendo la GT40. También, durante la noche tuve algunas conversaciones interesantes con Henry Ford II y su esposa Cristina.

Cuéntanos sobre la celebración del podio al final

Tengo que admitir que sólo tenía 22 años en ese momento y que estaba sobrecogido por la situación. Henry estaba en el podio y creo que su esposa también estaba allí. No recuerdo exactamente lo que se dijo, pero fue una ocasión muy alegre.

¿Fue esa victoria el punto culminante de tu carrera?

En ese momento, probablemente estaba más interesado en la F1 que en las carreras de resistencia. Se ha dicho que fui un piloto de F1 desafortunado porque debería haber ganado muchas carreras, pero el hecho es que muchos de mis contemporáneos murieron en la F1, así que creo que tengo suerte de seguir aquí. No hay duda de que ganar Le Mans con Ford fue un momento muy especial en mi carrera.

El neozelandés Chris Amon nació en 1943 y participó activamente en las carreras de F1 en las décadas de 1960 y 1970. Ampliamente considerado como uno de los mejores pilotos del gran circo que nunca ha ganado un Gran Premio, murió en agosto de 2016 poco después de esta entrevista.

Esta historia se publicó por primera vez en Motorsport.com en junio de 2016.