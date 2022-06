Roberto González: tuve oportunidad de ir a F1 y ahora gané Le Mans

Cargar reproductor de audio

La vida de Roberto González en el deporte motor es extensa, aunque al igual que su hermano Ricardo González, ambos ganadores de las 24 Horas de Le Mans en la división LMP2, se vio cortada para enfocarse en los negocios familiares, aunque en su caso particular en un momento donde la Fórmula 1 estaba a su alcance.

Roberto González, ganador de la edición 90 de las 24 Horas de Le Mans en 2022, tenía la oportunidad en 2005 de dar el salto a la Fórmula 1, una transición que haría desde la extinta serie Champ Car al Gran Circo con el equipo Sauber.

“En el 2005 se nos abrió la ventana para la F1”, dijo González en entrevista con Motorsport.com. “Teníamos alienado el contrato, pero al final se nos echó para atrás el patrocinador. Tenía un contrato por tres años, pero tuvimos que dejarlo”.

“En ese momento se me frustró ahí mi sueño y mi meta que era la F1. Ahí decidí retirarme del automovilismo. En parte por presión de la familia para integrarme a los negocios familiares. Por 12 años estuvimos alejados del automovilismo”, recuerda el mexicano quien se reintegró al deporte motor en las 6 Horas de México, fecha del Campeonato Mundial de Resistencia y donde hizo tripleta con el mexicano Luis Díaz y el brasileño Bruno Junqueira.

Fue a partir de esa competencia que el regreso de Roberto González al deporte motor se gestó al llegar al WEC compitiendo con el equipo Manor en 2016 y 2017 para después unirse a Dragon Speed y finalmente llegar a Jota en la temporada 2019-2020 con quienes logró el triunfo después de seis participaciones en las 24 Horas de Le Mans a lado de sus compañeros, el portugués Antonio Felix da Costa y el británico Will Stevens, un éxito que compensa la oportunidad perdida de la Fórmula 1.

#38 Jota Oreca 07 Gibson LMP2 de Roberto González, Antonio Félix da Costa, William Stevens Photo by: JEP / Motorsport Images

“A lo mejor mi vida deportiva hubiera tomado otra dirección sin esa interrupción, pero estamos disfrutando este gran logro, esta gran victoria”, recordó el ahora líder del campeonato del WEC en la categoría LMP2.

“El automovilismo es mi pasión. Uno nace con el gusto y con ciertas cualidades para ser piloto. No es un deporte fácil. En nuestro caso ha habido una carrera bastante interrumpida. Al mirar atrás hubo oportunidades que se me fueron, pero no me arrepiento de nada, no cambiará las cosas porque te llevan a diferentes situaciones. En mi caso hemos corrido de todo”.

El triunfo en Le Mans significó el primero de la temporada 2022, un éxito que no quería festejar hasta cruzar la bandera de cuadros a pesar de los dos minutos de diferencia que habían logrado en pista respecto al Prema #9.

“En ningún momento me cayó el 20 hasta que cruzamos la meta. No quería adelantarme, entusiasmarme de más por la victoria. Lo vimos el año pasado que el líder de la LMP2 no terminó la carrera. No me pude relajar, no me cayó el 20 hasta que llegamos a la meta. En ese momento ya pude celebrar la victoria”.

#38 Jota Oreca 07 Gibson LMP2 de Roberto González, Antonio Félix da Costa, William Stevens Photo by: JEP / Motorsport Images

Con la mitad del calendario disputado, la tripulación del Jota #38 tiene la oportunidad de ganar el título al sumar 77 puntos contra 66 del United Autosport #23 y 60 contra la gente de Prema.

“La siguiente meta es ganar el campeonato porque Jota es de los mejores equipos, tiene una trayectoria impresionante en la WEC, en Le Mans también, pero no han ganado el campeonato mundial. Han estado segundo o tercero. Lo mismo mi caso, ya hemos estado top tres, pero no lo hemos logrado ganar. Nuestra meta ahora es 100 por ciento enfocarnos a ganar el campeonato. Con una más que ganemos y en las otras mantenernos en los primeros lugares hay grandes posibilidades de conseguirlo”, finalizó.