Acosta lidera un 1-2 de KTM en la FP1 MotoGP en Austria

MotoGP hace este fin de semana una última escala en Europa antes de la gira asiática, con el GP de Austria. Le seguirá el lunes un test con las motos y los neumáticos 2027, con la presencia de varios rookies, mientras que varios titulares estarán ausentes, ya que muchos cambiarán de marca el año que viene.

Nunca el Red Bull Ring había acogido el campeonato tan tarde y eso se nota en la meteorología: la primera sesión se desarrolló bajo un cielo muy cubierto, unas condiciones que deberíamos volver a encontrar durante todo el fin de semana. Hacía mucho fresco, con 12°C en el aire y 15°C en la pista, lo que complicó que los neumáticos alcanzaran temperatura.

Tras perderse los dos últimos fines de semana, Ai Ogura regresa, pero faltan dos titulares: Joan Mir, físicamente debilitado en Misano y cuyo análisis de sangre muestra anomalías, y Maverick Viñales, todavía no recuperado de su lesión en el hombro. Los sustituyen Takaaki Nakagami y Pol Espargaró.

Jorge Martín no ha podido hacer nada para remediar sus problemas de arm-pump y decidirá durante el fin de semana sobre una operación, pero sí está presente. Su sesión, sin embargo, comenzó con un problema técnico y tuvo que detener su Aprilia al borde de la pista.

Pedro Acosta, que viene de dos podios en la carrera principal, hizo brillar rápidamente a KTM en casa de la marca al ser el primer líder, con una cómoda ventaja de cuatro décimas sobre Marc Márquez y medio segundo sobre Johann Zarco. Tras salir de nuevo con su segunda moto, Martín se colocó entre Acosta y Márquez a mitad de sesión.

Pol Espargaró se pasó de frenada en la curva 4. El sustituto de Viñales entró a baja velocidad en la grava, pero se cayó. Poco después, Marco Bezzecchi se fue recto en la chicane de la curva 2, para evitar a Martín delante de él.

Los pilotos dedicaron la parte central de la sesión a las pruebas de cara a la carrera, sin buscar el rendimiento puro. El trabajo de Jack Miller se vio algo perturbado por Johann Zarco, que se disculpó por haberse quedado en la trazada en la curva 4, pero el australiano aun así le manifestó su descontento.

Álex Márquez, por su parte, vio cómo una parte de su carenado se soltaba, lo que le obligó a atravesar la escapatoria de la misma curva. Pudo regresar a su garaje sin que la pieza se desprendiera.

Al final de la sesión, una de las pocas mejoras vino de Espargaró, que tenía un neumático medio nuevo detrás. El sustituto de Viñales se colocó segundo, permitiendo a KTM lograr un doblete, ya que Acosta se mantuvo primero.

Martín se clasificó tercero por delante de Marc Márquez y Zarco. Bezzecchi marcó el sexto tiempo, por delante de Raúl Fernández, Álex Márquez, Diogo Moreira y Luca Marini. Honda situó a tres de sus pilotos en el top 10, tantos como Aprilia.

Fabio Di Giannantonio solo pudo ser 12º. Fabio Quartararo logró el 15º tiempo, por delante de Franco Morbidelli, que pasó por la grava al final de la sesión. Pecco Bagnaia volvió a estar muy retrasado, en la 18ª posición, por delante del reaparecido Ogura.