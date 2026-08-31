Lo que le faltó a Acosta en la lucha por la victoria con Marc Márquez en Aragón

Pedro Acosta dice que no le habría quedado rendimiento en los neumáticos si hubiera mantenido el ritmo de Marc Márquez en su lucha por la victoria en el Gran Premio de Aragón.

El piloto oficial de KTM firmó una de las actuaciones de la temporada en MotorLand Aragón, terminando a solo 1.7s de su rival de Ducati, Márquez, en segunda posición.

Tras pasar de sexto a tercero en las primeras vueltas, realizó un brillante adelantamiento a Bezzecchi al final de la recta trasera en la vuelta 6, antes de acosar a Márquez por el liderato.

Aunque su RC16 claramente no estaba a la altura de la GP26, Acosta mantuvo la presión sobre Márquez durante la siguiente fase de la carrera, impidiendo que su compatriota se escapara al frente.

No fue hasta la vuelta 13, cuando Márquez aumentó su ritmo y empezó a rodar en el rango de 1m46s, que Acosta se vio obligado a admitir la derrota; su valiente esfuerzo finalmente solo le alcanzó para ser segundo.

Hablando después, el joven de 22 años admitió que lo dio todo en busca de una primera victoria en MotoGP, pero sintió que corría el riesgo de agotar sus neumáticos al intentar mantenerse en contacto con su compañero de equipo de 2027.

"Hemos sacado el máximo de lo que teníamos. La salida fue un poco mejor que la de ayer, las primeras vueltas fueron muy buenas y logré engancharme a Marc. Podemos estar contentos porque estoy sacando el 100% de lo que tengo; por ahora, no hay nada más que podamos hacer", dijo.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

"La intención de alcanzar a Marc estaba ahí, pero el potencial que teníamos era otra cosa. Sabía que si apretaba demasiado a mitad de carrera, me quedaría sin neumáticos al final".

El desgaste de los neumáticos ha sido durante mucho tiempo una debilidad de la KTM, pero el fabricante austriaco ha logrado avances tangibles en los últimos 18 meses para dar a sus pilotos una mejor oportunidad en las carreras del domingo.

Acosta reveló que incluso ha empezado a cambiar su estilo de pilotaje para preservar la vida de los neumáticos: "Normalmente, soy el que siempre entra más cerrado en las curvas y usa más neumáticos que todos los demás. Y ahora estoy intentando cambiar un poco mi estilo.

"Al final, si quiero estar preparado cuando llegue mi momento, necesito empezar a ver todas las opciones y todas las formas de competir".

Debilidad en clasificación

Acosta cree que el ritmo a una vuelta de KTM le está frenando, ya que el español a menudo tiene que salir desde más atrás en la parrilla en comparación con sus rivales de Aprilia y Ducati.

En las primeras 13 rondas, Acosta se ha clasificado en primera fila solo tres veces, con una posición media de salida de sexto lugar.

Preguntado sobre qué le falta a la moto para lograr una victoria en MotoGP, dijo: "Le faltan muchas cosas, pero en este momento quiero concentrarme en las que tengo.

Marc Marquez, Ducati Team, Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Qian Jun / MB Media / Getty Images

"Al final, me falta mucho en la distancia corta, especialmente en clasificación. Normalmente, me cuesta estar en esa primera fila que normalmente te da un poco de ventaja al inicio de las carreras.

"Pero en este momento quería centrarme en las cosas que pueden hacerme ganar una carrera y no en las que no tengo".

¿Impulso del motor?

De cara a Aragón, KTM finalmente recibió permiso de otros fabricantes para desprecintar su motor y hacer cambios para solucionar los problemas de fiabilidad que la habían lastrado a principios de temporada.

Se esperaba que esto permitiera a KTM volver a hacer funcionar sus motores a plena potencia, después de haberlos reducido a principios de temporada, pero Acosta dijo a principios del fin de semana que no podía notar ninguna diferencia en el rendimiento.

Aunque el podio de Aragón llegó inmediatamente después de los cambios en el motor, Acosta insistió en que no había relación entre ambas cosas.

"La KTM siempre ha rendido bastante bien aquí", dijo. "En mi primer año en MotoGP, conseguí dos podios. El año pasado, durante una racha difícil, terminé cuarto el domingo.

"Ahora tenemos que ver cómo nos va en los circuitos que se nos dieron bien la temporada pasada. Eso nos dará una mejor idea de dónde estamos".