Espargaró: "Es difícil decir que no a Honda"

Los hermanos Espargaró han sido protagonistas del mercado de pilotos en los últimos días. Aleix concretaba las negociaciones con Aprilia para ampliar el vínculo con el equipo italiano hasta final de 2022. Un anuncio que llegaba junto en medio de la efervescencia que había desatado la noticia adelantada por Motorsport.com el pasado 4 de junio: Pol Espargaró dejará KTM y competirá con el equipo Repsol Honda el próximo año.

Aleix, que cumplirá 31 años el 30 de julio, espera acabar su carrera deportiva en Aprilia, y sería muy feliz de poder ver a su hermano en el que califica como el “mejor equipo del mundo”: Honda.

“Pol es de una manera que no suelta prenda, nos vemos casi a diario pero hablamos de todo menos de motos. Con el trabajo que ha hecho en KTM, que es espectacular hasta dónde ha llevado esa moto, él y sólo él, me gustaría mucho que pudiera luchar por podios con ellos. Pero si le ofrecen la moto campeona, la mejor moto del mundo como es, por ejemplo, la Honda, me alegraré muchísimo por él”, explica Aleix en una entrevista en TVE.

“Poder ver a mi hermano en Repsol Honda sería brutal, un premio a su trayectoria. Es un piloto con mucho talento y lo haría muy bien. A partir de aquí es lo que le dicte su corazón, los dos proyectos son muy interesantes. Aunque pueda ser muy apetitoso decir sí a HRC, el proyecto de KTM también me parece muy atractivo, no es una decisión para nada fácil”.

Aunque el acuerdo entre Pol y Honda está cerrado verbalmente, no puede hacerse público hasta una fecha en concreto debido a una cláusula en su contrato con la marca austriaca, un trámite que puede hacer creer que el piloto aún no ha tomado la decisión definitiva, pese a que Mike Leitner, daba por hecho que KTM ha perdido ya a su piloto.

Aleix asegura en la entrevista que no cree que el acuerdo esté cerrado y piensa que KTM luchará por retener a su hermano.

“Me consta que KTM está apretando fuerte, que le valora mucho y quiere que se quede. Pero no sé hasta qué punto Honda va a querer a mi hermano, pero cuando te llama un equipo como Ferrari, por ejemplo, es muy difícil decirle que no. El Repsol Honda es el ‘dream team’ de la historia del Mundial de MotoGP y si tiene esa opción no será fácil decir que no”.

Para Aleix, el camino que tomará su hermano es un verdadero reto, al luchar con las mismas armas con el ocho veces campeón del mundo Marc Márquez.

“Es un reto enorme, mayúsculo. Mucha gente dice que la Honda es una moto difícil, pero es la campeona del mundo, la mejor, gana cada año el campeonato. Es verdad que Marc es un extraterrestre, el mejor piloto de la historia, pero con la vespa que tengo yo en mi garaje seguro que no gana el Mundial. Un reto mayúsculo, pero es el ‘dream team’. De pequeños, Pol y yo hemos crecido viendo ganar con esa moto a Doohan, a Crivillé, a Dani Pedrosa. A cualquier piloto de nuestra generación que se le presente esa opción se le paralizaría el mundo”.

Todas las motos y pilotos de Repsol Honda en 500/MotoGP